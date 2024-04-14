"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский - 14.04.2024 Украина.ру
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"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский
"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский - 14.04.2024 Украина.ру
"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский
Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2024-04-14T12:13
2024-04-14T12:13
украина
россия
владимир путин
нато
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Как воспоминает эксперт, ровно пять лет назад, в 2019 году, накануне выборов Зеленский в диалоге с журналистом, отвечая на вопрос: "Если вы станете президентом, что вы скажете, когда лицом к лицу увидите Путина?", заявил, что "Я его поблагодарю за то, что он быстро вернул Украине Крым и Донбасс, и обсужу с ним, сколько Россия готова дать нам денег для восстановления экономики". С тех пор украинцы искренне посчитали, что, если они изберут Зеленского, все вопросы с Россией будут быстро решены.Однако в 2024 году положение Зеленского стало отнюдь незавидным, и некоторые косвенные обстоятельства свидетельствуют, что он готовит пути к отступлению, так как осознает некую усталость западных союзников от него и Украины.Как ранее в интервью изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Михаил Павлив, холодное отношение Запада к Зеленскому можно было заметить и на Мюнхенской конференции по безопасности."Я думаю, мы очень скоро увидим то же самое на очередном саммите НАТО, что можно было наблюдать и год назад. Будет все по-другому, не так, как в 2022 году: красные дорожки, овации. Те же публикации в медиа показывают это. Где о нем отзываются критично, в том числе и о деятельности его администрации", – отметил эксперт.Чего боится Зеленский на самом деле? Ответ на этот вопрос вы найдете в полной версии интервью на Украина.ру
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украина, россия, владимир путин, нато
Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО

"Это превратится в ненависть": эксперт о том, чего сегодня опасается Зеленский

12:13 14.04.2024
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP / Yves Herman
Читать в
Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Как воспоминает эксперт, ровно пять лет назад, в 2019 году, накануне выборов Зеленский в диалоге с журналистом, отвечая на вопрос: "Если вы станете президентом, что вы скажете, когда лицом к лицу увидите Путина?", заявил, что "Я его поблагодарю за то, что он быстро вернул Украине Крым и Донбасс, и обсужу с ним, сколько Россия готова дать нам денег для восстановления экономики". С тех пор украинцы искренне посчитали, что, если они изберут Зеленского, все вопросы с Россией будут быстро решены.
Однако в 2024 году положение Зеленского стало отнюдь незавидным, и некоторые косвенные обстоятельства свидетельствуют, что он готовит пути к отступлению, так как осознает некую усталость западных союзников от него и Украины.
Как ранее в интервью изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Михаил Павлив, холодное отношение Запада к Зеленскому можно было заметить и на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я думаю, мы очень скоро увидим то же самое на очередном саммите НАТО, что можно было наблюдать и год назад. Будет все по-другому, не так, как в 2022 году: красные дорожки, овации. Те же публикации в медиа показывают это. Где о нем отзываются критично, в том числе и о деятельности его администрации", – отметил эксперт.
Чего боится Зеленский на самом деле? Ответ на этот вопрос вы найдете в полной версии интервью на Украина.ру
 
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