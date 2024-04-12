ВКС РФ успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету в Астраханской области
20:13 12.04.2024 (обновлено: 20:14 12.04.2024)
ВКС РФ испытали межконтинентальную баллистическую ракету в Астраханской области
В рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России
"12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что пуск проводился в том числе для подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет. Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны. Задачи пуска выполнены в полном объеме, добавили в Минобороны.
До официального подтверждения телеграм-каналы опубликовали видео и фото на которых очевидцами был запечатлен инверсивный след в небе. Широкий огненный столб надолго застрял на горизонте, уходя куда-то в небо. Жители Астраханской области остались под впечатлением от увиденного.
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