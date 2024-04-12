https://ukraina.ru/20240412/1054480315.html

Кино о Довженко и кино о Холокосте, смерть оперного певца Кунгурова. Культурные итоги недели

Кино о Довженко и кино о Холокосте, смерть оперного певца Кунгурова. Культурные итоги недели - 12.04.2024 Украина.ру

Кино о Довженко и кино о Холокосте, смерть оперного певца Кунгурова. Культурные итоги недели

В Москве попрощались с Евгением Кунгуровым, в мире обсуждают фильм "Зона интересов", "Бумбокс" гастролирует по Северной Америке

2024-04-12T18:33

2024-04-12T18:33

2024-04-12T18:33

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События в России: смерть Кунгурова, фильм с УргантомВ четверг, 11 апреля, в Москве прошла закрытая церемония прощания с российским оперным и эстрадным певцом, участником шоу "Голос" Евгением Кунгуровым (баритон). Церемония состоялась в зале прощания на Троекуровском кладбище, по информации журналистов, на ней присутствовало несколько десятков человек, среди которых были актриса Екатерина Гусева и певица Зара (Зарифа Мгоян).О самоубийстве певца стало известно 8 апреля: его тело нашли под окнами дома в Пресненском районе Москвы. Перед смертью заслуженный артист РФ написал жене, Марии Мелединой, сообщение, в котором угрожал совершить суицид, после чего перестал отвечать на звонки.Подруга Кунгурова, поэтесса Татьяна Маругова рассказала "Московскому комсомольцу", что певец недавно обращался за лечением к некому "нетрадиционному" врачу, и некоторые из его друзей считают, что к смерти артиста могло привести именно это "лечение".Евгений Кунгуров — солист Калининградского музыкального театра, соведущий программы "Романтика романса". В октябре 2023 года ему присвоили звание "Заслуженный артист России", также он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии.В апреле 2022 года Кунгуров провел творческую встречу с военнослужащими, участвующими в боевых действиях в зоне СВО, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве. Встреча с военнослужащими проходила в рамках акции "Лучшим воинам мира" от Минобороны России.Он также высказывался в поддержку российской армии и президента РФ Владимира Путина.Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к российскому Минкульту с просьбой запретить выпуск фильма "Во сне ты горько плакал" Николая Солодовникова, сообщает RT.Проблема фильма, по мнению Бородина, состоит в "антироссийской позиции создателей фильма" - Солодовникова, продюсера Александра Сокурова, исполнителя главной роли Ивана Урганта.Фильм снят по рассказу советского писателя Юрия Казакова, а в актерский состав помимо Урганта, вошла Полина Агуреева, выступающая в Донбассе перед местными жителями и военными, Леонид Бичевин и другие.Гастроли воина Хлывнюка и кино в ОдессеУкраинская рок-группа "Бумбокс", которую все до сих пор, вероятно, помнят по песням "Вахтеры" или "На восьмом этаже", всю неделю провела в гастрольном туре по городам США – Лос-Анджелес, Майами, Чикаго. Неделей ранее они выступали в Канаде, куда планируют отправиться и в конце месяца – Эдмонтон, Монреаль, Торонто.Большой тур по Северной Америке был запланирован у "Бумбокса" еще на 2022 год, но с началом военных действий лидер группы, Андрей Хлывнюк вступил в территориальную оборону Киева. Очень популярным, скорее, даже вирусным, стало тогда его видео, записанное на Софийской площади в украинской столице: певец в военной форме, с автоматом и желтой теробороновской повязкой на плече спел украинскую песню "Ой, у лузі червона калина".Позже песню, некогда ставшую гимном сечевых стрельцов, с ним исполнил южноафриканский музыкант The Kiffness (Дэвид Скотт), группа Pink Floyd и многие другие мировые звезды.О службе в ВСУ в интервью BBC артист говорил так: являясь сильным сорокалетним мужчиной, не смог не пойти защищать своих родных. Интервью, правда, журналисту Стивену Сакуру он давал в Лондоне, перед концертом на стадионе "Челси".Вопрос лишь в одном: как Хлывнюк, с 2022 года позиционирующий себя как военнослужащего украинской армии, ради чего он якобы забросил успешную музыкальную карьеру, спокойно выезжает за границу (в то самое время, как, переплывая ледяную Тису, гибнут десятки обычных украинцев–"уклонистов"), отправляется в туры на несколько месяцев и общается с прессой.На сайте "Бумбокса", конечно же, этому представлено объяснение в духе "каждый полезен на своем месте", а североамериканский тур группы принес ей небывалые доходы, которые музыканты передадут на нужды армии. Но всё же складывается впечатление, что Хлывнюк и его соратники находятся на некоем особом положении.Впрочем, иконе украинского рока Святославу Вакарчуку номинальное звание бойца теробороны Львова не мешает записывать новый англоязычный альбом в Европе.В Одессе, тем временем, снимают необычное кино: едва живая Одесская киностудия, которую государство планомерно убивало в течение тридцати лет, сообщила о начале работы над биографической картиной, посвященной советскому писателю и режиссеру Александру Довженко."Наш фильм рассказывает о том, как карикатурист и начинающий литератор Сашко Довженко делает первые шаги в кино, как он становится профессиональным режиссером. Известно, что лишь за три года работы на Одесской кинофабрике (1926-1929 годы) Доженко получил всемирную известность и стал киноклассиком", - приводит "Украинская правда" цитату сотрудника киностудии.За Довженко, действительно великого советского мастера кино, тревожно: режиссером картины станет Константин Коновалов, снимавший сомнительные со всех точек зрения фильмы "Крепость Хаджибей" и "Круты 1918".Но слова продюсеры картины Андрея Осипова звучат так, словно они произнесены не на Украине 2024 года:"Город должен стать полноценным героем ленты о Довженко. Мы хотим показать дух Одессы 26-го года. Одесса, которая оправляется от Первой мировой войны, Одесса, которая имеет НЭП, джаз, бокс. Одесса легкая и веселая, где молодые люди делают украинскую историю. Это Одесса Исаака Бабеля и Юрия Яновского, Ильфа и Петрова и Катаева, в Одессе снимается кино, тут работают иностранные специалисты, самой киностудией руководит революционный матрос Павел Нечеса", – рассказал он журналистам.И ладно бы еще Бабель и Катаев, а также прочие советские писатели, которых украинская власть и "гражданское общество" требуют проклинать и забывать, как, например, признанного неделей ранее "украинофобом" Михаила Булгакова. Но коммунист Павел Нечеса, сражавшийся и с Деникиным, и с Махно, и даже с Петлюрой, – это звучит как-то уж совсем смело.Впрочем, такая внезапная смена курса украинских региональных политиков и спикеров в последние дни и недели – не исключительная отвага Осипова, а закономерная тенденция, как рассказали изданию Украина.ру социологи и историки, комментируя недавнее заявление мэра Харькова Игоря Терехова."Я не жалею, что защищал памятник маршалу Жукову, потому что тогда харьковчане считали Жукова "маршалом Победы". Да, мы переименовали Жукова, нет вопросов… Но я очень сожалею о другом. Что мы как страна, как государство Украина, кстати, как США, как и Великобритания, дали возможность России узурпировать победу во Второй мировой войне. Это ошибка. Потеряла больше всего Украина. Вы видели, какой мемориал в Вашингтоне погибшим во время Второй мировой войны?А сколько англичан погибло, сколько союзников, которые были на стороне нашей коалиции, погибло. Сколько разрушений, сколько горя… А мы взяли и отдали право считать победителем Россию. Ну как это возможно? Я очень хочу, чтобы мы вернулись к этому вопросу. Потому что наши деды, отцы у кого-то воевали и погибли. А мы взяли отдали. Это нечестно, это несправедливо. И в этом беда на самом деле", – заявил в августе, в день освобождения Харькова Терехов, немало взбудоражив радикальную общественность.Заместитель декана исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Андреев объяснил, с чем, по его мнению, связаны слова харьковского мэра:"К сожалению, российская пропаганда распиарила то августовское заявление Терехова как нечто позитивное. Между тем он и ему подобные украинские политики сегодняшнего второго эшелона – это те, кто придет на смену режиму Зеленского. И для нас они будут гораздо более сложными противниками, потому что вместо клоунской бандеровщины они будут следовать западным ценностям, в том числе использовать антифашистскую риторику, только оттого такая позиция будет не менее, а более антироссийской.Эти политики, может быть, даже и второй государственный язык сделают, но именно для того, чтобы показать всему миру, что Украина – это правильная наследница Киевской Руси, а Российская Федерация – это фашистская Татария.Поэтому такие разумные и вменяемые тереховы для нас намного опаснее бесноватого киевского шута. И никакой альтернативы силовому освобождению русских регионов Украины не существует", – сказал он.Так или иначе, никаких препятствий к воплощению проекта ни Одесская киностудия, ни внезапно повернувшийся лицом к советской истории и персоналиям режиссер Коновалов пока не встретили. Съемочная команда приглашает одесситов сняться в массовке, а имя исполнителя главной роли пока не раскрывает – держит интригу.Большое и сложное киноВ сети не утихают дискуссии на тему оскароносного фильма британского режиссера Джонатана Глейзера "Зона интересов", снятого по одноименному роману Мартина Эмиса. Картина была номинирована на Оскар в пяти категориях, но получила две премии – лучший фильм на иностранном языке и лучший звук.Фильм рассказывает о семье коменданта концлагеря Освенцим Рудольфа Хёсса. Центральной героиней истории становится его жена – Гедвига Хёсс, которая в пасторальных декорациях растит детей и обустраивает быт, отделенная высокой стеной от лагеря смерти.Музыка и звуковое оформление в этой картине действительно впечатляют. Звуком занималась британская композитор Мика Леви, которая уже сотрудничала с Глейзером в работе над фильмом "Побудь в моей шкуре" и написала саундтрек к фильму "Джеки" Пабло Ларраина. Главной особенностью музыкального полотна "Зоны интересов" стало то, что зрителю не дается ни минуты, чтобы смотреть фильм "спокойно": неутихающий гул печей концлагеря, одиночные вскрики и выстрелы преследуют не только персонажей, но зрителей картины, которых режиссер и оператор намеренно держат на отдалении, не подпуская близко к снятыми крупными и общими планами героям.Главной темой дискуссии вокруг фильма стала тема непротивления злу. Если Рудольф Хёсс является непосредственным исполнителем этого самого зла и хладнокровно размышляет над тем, как сделать планировку лагеря, чтобы в газовых печах помещалось больше его узников, то его жена не делает фактически ничего. Но она очень хорошо знает о чудовищном злодействе, совершающимся за стеной, слышит его, видит пепел, оседающий на ее прекрасных цветах в саду, носит одежду, снятую с убитых в лагере евреек.В художественном языке фильма есть и линия, показанная таинственными полунамеками: местная девочка, которая, все же, сопротивляется злу: ночами она приносит на место работ заключенных незамысловатые гостинцы – яблоки, а однажды находит подарок, оставленный ей в ответ – ноты.В связи с успехом фильма и дискуссией вокруг него русскоязычный YouTube услужливо предлагает пользователям посмотреть интервью DW на русском** с Райнером Хёссом – внуком коменданта Рудольфа, которое было записано в 2020 году. В нем Хёсс рассказал о своих бабушке и дедушке, о том, как Гедвига Хёсс называла Освенцим "своим раем". Но история этого интервью оказалась неудачной – уже спустя полгода, как раз, когда множество документальных фильмов и материалов было подготовлено ко дню освобождения лагеря, выяснилось, что Райнер Хёсс "пытался использовать прошлое своей семьи и память о жертвах Холокоста для незаконного личного обогащения", за что был осужден.* - Выполняет функции иноагента в РФ** - СМИ-иноагент

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, россия, украина, кино, музыка, одесса, одесская киностудия, "голос"