Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут - 12.04.2024 Украина.ру
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Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут
Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут - 12.04.2024 Украина.ру
Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут
Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 12 апреля в соцсети призвал киевские власти подготовить замену мобилизованным украинцам
2024-04-12T13:56
2024-04-12T13:56
владимир вятрович
украина
новости
вооруженные силы украины
мобилизация
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Он назвал бойцов ВСУ лучшими людьми страны: "профессиональными военными с уникальным военным опытом".Накануне он раскритиковал закон об ужесточении мобилизации, назвав его плохим и запоздалым.
https://ukraina.ru/20240411/1054450212.html
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владимир вятрович, украина, новости, вооруженные силы украины, мобилизация
Владимир Вятрович, Украина, Новости, Вооруженные силы Украины, мобилизация

Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут

13:56 12.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Vitaliy SelykВятрович
Вятрович - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Vitaliy Selyk
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Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 12 апреля в соцсети призвал киевские власти подготовить замену мобилизованным украинцам
Он назвал бойцов ВСУ лучшими людьми страны: "профессиональными военными с уникальным военным опытом".
"Без них Украина после войны не будет сильной, свободной, богатой, украинской. <...> Мы должны защитить этих людей, подготовив им замену. Государство может и должно заменить их в качестве солдат, эффективно мобилизируя и готовя следующих защитников. Это его основная функция во время войны и ее можно сравнительно быстро выполнить", - призвал Вятрович.
Накануне он раскритиковал закон об ужесточении мобилизации, назвав его плохим и запоздалым.
Вятрович - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 15:12
Вятрович назвал украинский закон об ужесточении мобилизации плохим и запоздалымДепутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 11 апреля прокомментировал принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации
 
Владимир ВятровичУкраинаНовостиВооруженные силы Украинымобилизация
 
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13:56Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут
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