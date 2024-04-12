Вятрович ищет срочную замену мобилизованным, которые погибнут
Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 12 апреля в соцсети призвал киевские власти подготовить замену мобилизованным украинцам
Он назвал бойцов ВСУ лучшими людьми страны: "профессиональными военными с уникальным военным опытом".
"Без них Украина после войны не будет сильной, свободной, богатой, украинской. <...> Мы должны защитить этих людей, подготовив им замену. Государство может и должно заменить их в качестве солдат, эффективно мобилизируя и готовя следующих защитников. Это его основная функция во время войны и ее можно сравнительно быстро выполнить", - призвал Вятрович.
Накануне он раскритиковал закон об ужесточении мобилизации, назвав его плохим и запоздалым.