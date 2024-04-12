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В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил

В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил - 12.04.2024 Украина.ру

В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил

Вооруженные силы России приблизительно в семь-десять раз превосходят украинские подразделения. Об этом 11 апреля заявил командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль

2024-04-12T00:03

2024-04-12T00:03

2024-04-12T00:03

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"Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – цитирует его телеграм-канал "Политика страны". Содоль добавил, что таким образом одна бригада в среднем может оборонять только около пяти километров фронта, а для успеха в этом деле требуется около 15-ти бригад. По данным украинской стороны, сейчас российская армия успешно продвигается на Артемовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На этой неделе российская армия освободила Первомайское в ДНР. Накануне генерал США Кристофер Каволи заявлял, что армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении десять к одному через пару недель, если Конгресс не одобрит новый пакет военной помощи для ВСУ.

https://ukraina.ru/20240409/1054408353.html

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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, всу, сво, спецоперация, артиллерия