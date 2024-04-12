https://ukraina.ru/20240412/1054464058.html
В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил
В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил - 12.04.2024 Украина.ру
В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил
Вооруженные силы России приблизительно в семь-десять раз превосходят украинские подразделения. Об этом 11 апреля заявил командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль
2024-04-12T00:03
2024-04-12T00:03
2024-04-12T00:03
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"Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – цитирует его телеграм-канал "Политика страны". Содоль добавил, что таким образом одна бригада в среднем может оборонять только около пяти километров фронта, а для успеха в этом деле требуется около 15-ти бригад. По данным украинской стороны, сейчас российская армия успешно продвигается на Артемовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На этой неделе российская армия освободила Первомайское в ДНР. Накануне генерал США Кристофер Каволи заявлял, что армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении десять к одному через пару недель, если Конгресс не одобрит новый пакет военной помощи для ВСУ.
https://ukraina.ru/20240409/1054408353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, всу, сво, спецоперация, артиллерия
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, артиллерия
В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил
Вооруженные силы России приблизительно в семь-десять раз превосходят украинские подразделения. Об этом 11 апреля заявил командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль
"Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – цитирует его телеграм-канал "Политика страны".
Содоль добавил, что таким образом одна бригада в среднем может оборонять только около пяти километров фронта, а для успеха в этом деле требуется около 15-ти бригад.
По данным украинской стороны, сейчас российская армия успешно продвигается на Артемовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На этой неделе российская армия освободила Первомайское в ДНР.
Накануне генерал США Кристофер Каволи заявлял
, что армия России опередит украинскую в артиллерии в соотношении десять к одному через пару недель, если Конгресс не одобрит новый пакет военной помощи для ВСУ.