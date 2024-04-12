Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион - 12.04.2024 Украина.ру
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Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион
Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион - 12.04.2024 Украина.ру
Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет завести своих военных на Украину. Если произойдут потери среди личного состава, то сразу же последуют призывы о помощи к другим членам НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-04-12T04:20
2024-04-12T04:20
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В первую очередь Вашингтон и Брюссель стремятся ликвидировать пророссийскую политическую систему в Приднестровье. Им нужно ликвидировать политические институты и постепенно переформатировать сознание местных жителей, рассказал политолог.Какие-то меры по так называемому политическому переустройству они хотят применить и в отношении АТО Гагаузия. Овладение ситуацией в ПМР позволит США контролировать приграничные районы Одесской области, добавил он.Президент Франции Эммануэль Макрон хочет завести своих солдат на Украину. После боевых потерь среди личного состава он сделает громкие с заявления с призывом усилить "легион" солдатами из других европейских стран, отметил Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, франция, приднестровье, эммануэль макрон, нато, одесса, пмр, гагаузия, россия
Новости, Украина, Франция, Приднестровье, Эммануэль Макрон, НАТО, Одесса, ПМР, Гагаузия, Россия

Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион

04:20 12.04.2024
 
© NATO / Michael Linennen
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© NATO / Michael Linennen
Читать в
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет завести своих военных на Украину. Если произойдут потери среди личного состава, то сразу же последуют призывы о помощи к другим членам НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
В первую очередь Вашингтон и Брюссель стремятся ликвидировать пророссийскую политическую систему в Приднестровье. Им нужно ликвидировать политические институты и постепенно переформатировать сознание местных жителей, рассказал политолог.
Какие-то меры по так называемому политическому переустройству они хотят применить и в отношении АТО Гагаузия. Овладение ситуацией в ПМР позволит США контролировать приграничные районы Одесской области, добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет завести своих солдат на Украину. После боевых потерь среди личного состава он сделает громкие с заявления с призывом усилить "легион" солдатами из других европейских стран, отметил Бардин.
"Стратегическая цель потенциального направления французского "отряда" в Одесскую область — начать. Именно начать. Если произойдут случаи гибели французских солдат, то сразу же последуют призывы к другим членам НАТО о помощи", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаФранцияПриднестровьеЭммануэль МакронНАТООдессаПМРГагаузияРоссия
 
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04:20Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион
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