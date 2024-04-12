https://ukraina.ru/20240412/1054462767.html

Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион

Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион - 12.04.2024 Украина.ру

Им нужно только начать: политолог объяснил, зачем Макрон хочет высадить в Одессе французский легион

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет завести своих военных на Украину. Если произойдут потери среди личного состава, то сразу же последуют призывы о помощи к другим членам НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-12T04:20

2024-04-12T04:20

2024-04-12T04:20

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В первую очередь Вашингтон и Брюссель стремятся ликвидировать пророссийскую политическую систему в Приднестровье. Им нужно ликвидировать политические институты и постепенно переформатировать сознание местных жителей, рассказал политолог.Какие-то меры по так называемому политическому переустройству они хотят применить и в отношении АТО Гагаузия. Овладение ситуацией в ПМР позволит США контролировать приграничные районы Одесской области, добавил он.Президент Франции Эммануэль Макрон хочет завести своих солдат на Украину. После боевых потерь среди личного состава он сделает громкие с заявления с призывом усилить "легион" солдатами из других европейских стран, отметил Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html

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гагаузия

россия

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новости, украина, франция, приднестровье, эммануэль макрон, нато, одесса, пмр, гагаузия, россия