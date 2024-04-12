https://ukraina.ru/20240412/1054458811.html

Как сорвался побег в Россию. Пять лет со дня ареста Джулиана Ассанжа

Как сорвался побег в Россию. Пять лет со дня ареста Джулиана Ассанжа - 12.04.2024 Украина.ру

Как сорвался побег в Россию. Пять лет со дня ареста Джулиана Ассанжа

Ровно 5 лет прошло со дня ареста в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В эту годовщину президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность закрыть уголовное дело против журналиста. А ведь еще совсем недавно ЦРУ разрабатывало планы похищения и даже убийства Ассанжа.

2024-04-12T08:18

2024-04-12T08:18

2024-04-12T08:19

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"Мы рассматриваем это"Ровно 5 лет назад в лондонском посольстве Эквадора британские власти арестовали журналиста-расследователя, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш и борется с попытками экстрадиции в США, где его ждет пожизненное заключение за публикацию материалов о военных преступлениях американской армии в Ираке и Афганистане, а также о пытках людей в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб."Мы рассматриваем это", — так согласно Associated Press ответил президент США Джо Байден на вопрос журналиста о призыве Австралии прекратить судебное преследование Джулиана Ассанжа, который является австралийским гражданином.Не исключено, что администрация Байдена действительно ищет способ закрыть дело Ассанжа перед выборами. По имеющейся информации, вариант сделать это — подписать соглашение о признании журналистом вины в обмен на переквалификацию дела и закрытия его по срокам давности. Первоначальное обвинение, которое было сделано при Обаме, предполагало максимум 5 лет лишения свободы и только при Трампе в деле Ассанжа появилось 18 пунктов обвинения. Если "трамповские" пункты уберут, дело действительно можно закрыть.Логика в этом есть — закрытие такого громкого и очевидно несправедливого дела может добавить Байдену голосов левых демократов и тех, кто сейчас собирается голосовать за Кеннеди-младшего. И, наоборот, появление Ассанжа в американской тюрьме перед выборами может лишить нынешнего президента США многих голосов.Тем более, если в суде всплывет история с планами ЦРУ похитить или убить журналиста (не при Байдене, но ведь Байден потом ничего не сделал, чтобы решить проблему). Британский суд не позволил в рамках апелляции привести доказательства действий ЦРУ в этом направлении, однако в рамках судебного процесса в США это, конечно, будет сделано.Агент КремляНесмотря на ряд сделанных WikiLeaks в 2010 году разоблачений, администрация Обамы, опасаясь медийный последствий, ограничивала спецслужбы в их деятельности против Ассанжа. Ситуация начала меняться после истории в Эдвардом Сноуденом в 2013 году. ЦРУ собрало группу аналитиков, неофициально известную как "команда WikiLeaks", и попыталось продавить в Белом доме пересмотр статуса журналистов, которые сотрудничали с Ассанжем. Они должны были стать не журналистами, а "информационными посредниками" для того, чтобы лишить их защиты Первой поправки к Конституции и открыть путь для их судебного преследования. Однако администрация Обамы не дала добро на такие изменения.В 2015 году ФБР, АНБ, ЦРУ и Минюст США ожесточенно дебатировали о том, чье ведомство должно заниматься вопросом WikiLeaks. Дебаты завершились во время президентской кампании 2016 года, когда Ассанжа обвинили в сотрудничестве с хакерами ГРУ РФ по взлому серверов Нацкомитета Демпартии, что, как считается, привело к победе Дональда Трампа. Через пару лет суд решил, что никакого заговора не было, но в тот момент спецслужбы США получили карт-бланш на "удаленные операции" против людей, связанных с WikiLeaks.Многие ожидали, что люди пришедшего к власти Трампа в Минюсте и ЦРУ отнесутся к деятельности Ассанжа с пониманием, но произошло ровно обратное. Если Обама еще переживал о Первой поправке, то Трамп — нет.Итак, в 2017 году, когда Джулиан Ассанж уже пятый год скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, ЦРУ запланировало похищение основателя WikiLeaks, а некоторые высокопоставленные чиновники из спецслужбы и администрации Трампа даже обсуждали вариант убийства. Помимо самого Трампа, который был зол на Ассанжа после отказа журналиста выдать имя своего источника, передавшего данные со взломанного сервера Нацкомитета Демпартии (это бы сняло с Трампа все обвинения о сговоре с "российскими хакерами" по вмешательству в американские выборы), личный интерес был и у тогдашнего директора ЦРУ Майка Помпео. Именно в 2017 году сотрудник Управления Джошуа Шульте "слил" Ассанжу данные о слежке, которую ЦРУ незаконно осуществляло по всему миру. Опубликованная WikiLeaks база была названа Vault 7 и стала крупнейшей потерей данных ЦРУ за всю историю.13 апреля, выступая на трибуне Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Помпео в ярости назвал WikiLeaks "негосударственной вражеской разведывательной службой, часто поддерживаемой государственными субъектами, такими как Россия".После скандала с Vault 7, сведения об Ассанже включались в ежедневную сводку по национальной безопасности президента Трампа. В ЦРУ решили, что для получения права на тайное вмешательство в деятельность журналиста и его команды, президент должен подписать специальное "заключение" и довести его до сведения комитетов Палаты представителей и Сената по разведке. Впрочем, был вариант обойтись без подписи и безо всякого контроля (в рамках "наступательной контрразведывательной деятельности"), если доказать, что Ассанж действовал как российский агент. Потому Помпео и сказал о "негосударственной вражеской разведывательной службе".Но как доказать, что Ассанж действовал по прямому указанию Кремля? Нужно было организовать слежку.Трамп есть ТрампВ 2015 году Эквадор нанял испанскую охранную компанию UC Global для охраны посольства страны в Лондоне. К середине 2017 года UC Global работала на американскую разведку. Это стало известно в ходе судебного процесса в Испании. Испанская фирма предоставляла американским спецслужбам подробные отчеты о деятельности Ассанжа и его посетителях, а также видео- и аудиозаписи наблюдения за Ассанжем с помощью тайно установленных устройств в посольстве. Однако получить доказательства сотрудничества с Москвой не получилось.Тогда к лету 2017 года Помпео начал обсуждать возможность похищения Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне с дальнейшей доставкой его в США через третью страну с помощью механизма экстрадиции. Расследование Yahoo News, основанное на беседах с более чем 30 бывшими официальными лицами США, подтвердило наличие у ЦРУ таких планов. Самым простым вариантом казалось передача журналиста властям Великобритании. Проблема заключалась только в том, что похищение гражданина Австралии в столице Великобритании (еще и с суверенной территории Эквадора) могло вызвать дипломатические проблемы."Это не Пакистан и не Египет — мы говорим о Лондоне", — сказал экс-сотрудник американской разведки журналистам Yahoo News, как бы при признавая, что в Пакистане и Египте проворачивать подобное нормально.Кроме того, согласие Британии не было гарантированным, британское правительство сопротивлялось. Да и в американской разведке далеко не все соглашались с идеей похищения, тем более никто не смог доказать, что Ассанж был российским шпионом. Похищать все еще приходилось человека со статусом журналиста.По данным расследования Yahoo News, официальные лица США также рассматривали возможность убийства Ассанжа. Один чиновник сказал, что его проинформировали о встрече весной 2017 года, на которой президент Трамп спросил, может ли ЦРУ убить Ассанжа и предоставить ему "варианты" того, как это сделать. Неясно, насколько серьезными на самом деле были такие предложения. "Мне сказали, что они просто издевались, — сказал бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки. — Просто Трамп был Трампом". Тем не менее, по словам того же экс-сотрудника спецслужб, "наброски" планов убийства Ассанжа и других сотрудников WikiLeaks из Европы, которые имели отношение к базам Vault 7, имели место, но неизвестно, отправили ли их в Белый дом."Это абсолютная ложь, этого никогда не было", — комментировал ситуацию Трамп в заявлении для Yahoo News.Обеспокоенный тем, что планы ЦРУ могут сорвать потенциальное уголовное дело (похищение очевидно незаконно), Белый дом поторопил генерального прокурора Джеффа Сешнса с предъявлением обвинений Ассанжу.В ЦРУ от комментариев отказались.Перестрелки с "кремлевскими оперативниками"Зато в конце 2017 года, когда опасно гремели дискуссии о похищении, ЦРУ "неожиданно" получило сведения о том, что российская разведка собирается тайно вывезти Ассанжа в Москву, а эквадорские власти якобы начали процесс предоставления журналисту дипломатического статуса для того, чтобы он мог покинуть посольство."Эквадорцы предупредили бы русских, что собираются выпустить Ассанжа на улицу, а затем русские подобрали бы его и переправили обратно в Россию", — сказал бывший сотрудник национальной безопасности.Американские чиновники, которые анонимно общались с журналистами Yahoo News, сообщили, что в планах противодействия российской разведке были предполагаемые перестрелки с "кремлевскими оперативниками" на улицах Лондона, столкновение с российским дипломатическим авто, который будет перевозить Ассанжа, и даже стрельба по шинам российского самолета с Ассанжем на борту. Все это якобы должны были делать британские силовики. Еще рассматривали вариант побега Ассанжа в тележке для белья.В посольство Эквадора тут же внедрили огромное количество секретных сотрудников."Дошло до того, что каждый человек в радиусе трех кварталов работал на одну из разведывательных служб — будь то дворники, полицейские или охранники", — заявил собеседник Yahoo News.Этой чушью ЦРУ занялось из-за неадекватных отчетов UC Global.Первый секретарь посольства Эквадора в Лондоне в 2017 и 2018 годах Фидель Нарваэс сказал, что Ассанж не имел ни малейшего понятия о планах МИД Эквадора отправить его в Россию. Да и план такой якобы лишь рассматривался как один из возможных. Главным способом спасти Ассанжа, Эквадор, на который в тот момент очень сильно давили, видел в аккредитации журналиста в качестве дипломата именно в посольстве в Лондоне.По словам одного из адвокатов Ассанжа Айтора Мартинеса, журналист рассматривал варианты Боливии, Китая, Кубы, Сербии и Венесуэлы — стран, которые скорее всего не выдали бы его в США. России в списке не было из-за истерии западных СМИ по поводу т.н. Рашагейта и "русских хакеров", которые якобы вмешивались в американские выборы. Полетев в Россию, Ассанж подтвердил бы инсинуации ЦРУ о его работе на Кремль.Сорвавшийся побегАйтор Мартинес, пояснил, что об отправке в РФ журналиста никто не спрашивал и сказали ему о таком варианте в последний момент, когда 21 декабря 2017 года американский Минюст выдвинул обвинения и стало понятно, что Эквадор вынудят передать Ассанжа. Вариант с РФ придумал двоюродный брат министра иностранных дел Эквадора, который работал в посольстве в Москве. В тот же день к Ассанжу приехал Ромми Вальехо, глава главного разведывательного управления Эквадора "Сенаин", чтобы передать журналисту дипломатический паспорт. Но работавшая на ЦРУ компания UC Global получила доступ к мобильному телефону Вальехо, который тот оставил на КПП посольства и ЦРУ все стало известно. После этого посол США в Эквадоре пришел в офис Мартинеса и сказал, что в курсе о планах побега Ассанжа в канун Рождества. Побег, естественно, отменили.Зато, по словам бывшего сотрудника UC Global, американский агент в посольстве должен был оставить дверь в здание открытой, чтобы туда могли проникнуть оперативники ЦРУ и похитить Ассанжа, а, при определенных стечениях обстоятельств, отравить.Однако идею Майка Помпео не приняли в СНБ США, а Трамп не подписал соответствующей директивы. Даже сильно настроенный против Ассанжа генпрокурор Сешнс выступил против, считая, что должен быть открытый судебный процесс.Дебаты продолжались до весны 2019 года и победили в них сторонники суда. Новое проамериканское правительство Эквадора лишило Ассанжа дипломатического убежища и 11 апреля британская полиция вывела основателя WikiLeaks из посольства и арестовала его за отказ явиться в суд на основании ордера, выданного в 2012 году. В тот же день правительство США обнародовало свое обвинительное заключение в отношении Ассанжа — шпионаж.Дальнейшее известно.Осталось сказать лишь о том, что британские судьи Джонсон и Шарп признали наличие доказательств того, что власти США планировали похитить и, возможно, убить Джулиана Ассанжа, но решили, что, поскольку экстрадиция одобрена, у Штатов больше нет необходимости похищать и убивать журналиста, поэтому данный аргумент для апелляции не состоятелен. Все указанное выше в дальнейших слушаниях по экстрадиции журналиста в США рассматриваться не будет.

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