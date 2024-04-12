"Мерзкий и подлый людоед": военкор ответил, какая судьба ждет ВСУ в Харькове
Смогут ли дистанционные удары ВС РФ по Харькову привести к тому, что город станет не пригоден для ВСУ и они сами его покинут? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный корреспондент Евгений Линин
"Этого не будет. Наш противник мерзкий и подлый. [Главком ВСУ Александр] Сырский тоже проявляет себя как людоед. Он не умеет организовывать отступления. Он может только оставить людей на передовых позициях, запретив им отход. Как это происходит? Наша армия уничтожает их передовые позиции. У ВСУ появляется много убитых и раненых, а потом они заявляют, что якобы отвели войска. Никакого отвода войск на самом деле не было. Это или незапланированное бегство, или полное уничтожение обороняющейся группировки", - отметил журналист.
Он добавил, что ВСУ, все сомнения, попытаются максимально долго удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом. Эту людоедскую тактику они уже испробовали в Мариуполе и Авдеевке, отметил Линин.
Однако, отметил он, в целом у противника нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты, поэтому они не дадут ВСУ никакого преимущества.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук заявил, что суть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи, например, в районе Часова Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника.
10 апреля, 07:04Не километрами, а потерями личного состава: эксперт рассказал, что на самом деле происходит у Часова ЯраСуть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи в районе Часова Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника
Еще раньше в омментарии для Украина.ру журналист и писатель Константин Кеворкян также отметил, что ВС РФ работают на перемалывание живой силы противника, и чем масштабнее это удастся сделать "в поле", тем лучше: тогда у ВСУ останется меньше сил для обороны больших городов, в том числе Харькова.
Полностью интервью с Евгением Лининым можно прочитать ЗДЕСЬ.