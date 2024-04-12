https://ukraina.ru/20240412/1054452463.html

"Мерзкий и подлый людоед": военкор ответил, какая судьба ждет ВСУ в Харькове

"Мерзкий и подлый людоед": военкор ответил, какая судьба ждет ВСУ в Харькове - 12.04.2024 Украина.ру

"Мерзкий и подлый людоед": военкор ответил, какая судьба ждет ВСУ в Харькове

Смогут ли дистанционные удары ВС РФ по Харькову привести к тому, что город станет не пригоден для ВСУ и они сами его покинут? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-12T07:41

2024-04-12T07:41

2024-04-12T07:41

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Он добавил, что ВСУ, все сомнения, попытаются максимально долго удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом. Эту людоедскую тактику они уже испробовали в Мариуполе и Авдеевке, отметил Линин.Однако, отметил он, в целом у противника нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты, поэтому они не дадут ВСУ никакого преимущества.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук заявил, что суть стратегии ВС РФ на Донецком направлении - в перемалывании личного состава ВСУ на удобных для российских военных позициях. Поэтому успехи, например, в районе Часова Яра нужно считать не в километрах, а в количестве уничтоженной живой силы противника.Еще раньше в омментарии для Украина.ру журналист и писатель Константин Кеворкян также отметил, что ВС РФ работают на перемалывание живой силы противника, и чем масштабнее это удастся сделать "в поле", тем лучше: тогда у ВСУ останется меньше сил для обороны больших городов, в том числе Харькова.Полностью интервью с Евгением Лининым можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20240410/1054405996.html

https://ukraina.ru/20240411/1054443840.html

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