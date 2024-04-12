https://ukraina.ru/20240412/1054452185.html
"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию Украины
"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию Украины - 12.04.2024 Украина.ру
"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию Украины
В ноябре 2023 года Зеленский переговорил со всеми фракциями в Раде, после чего был подписан специальный меморандум. Суть документа в том, что поскольку с 24 февраля на Украине действует военное положение, то проводить выборы можно только после окончания боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T05:20
2024-04-12T05:20
2024-04-12T05:20
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Зеленский побоялся, что вся поддержка украинского народа превратится в ненависть и поэтому не стал проводить новые выборы. Это стало для Запада ударом, потому что долгое время он был легитимным президентом с хорошим рейтингом, рассказал политолог.Он уточнил, что тем не менее Россия не может после 21 мая заявить, что в соседнем государстве появился узурпатор, который захватил власть. Потому что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался, добавил специалист.Он переговорил со всеми фракциями в Раде, после чего был подписан специальный меморандум. Суть документа в том, что поскольку с 24 февраля на Украине действует военное положение, то проводить выборы можно только после окончания боевых действий, отметил эксперт."Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, андрей суздальцев, рада, выборы, президент украины, меморандум
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Суздальцев, Рада, выборы, президент Украины, меморандум
"Смены киевского режима не будет": политолог раскрыл, как Зеленский хитро провернул узурпацию Украины
В ноябре 2023 года Зеленский переговорил со всеми фракциями в Раде, после чего был подписан специальный меморандум. Суть документа в том, что поскольку с 24 февраля на Украине действует военное положение, то проводить выборы можно только после окончания боевых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Зеленский побоялся, что вся поддержка украинского народа превратится в ненависть и поэтому не стал проводить новые выборы. Это стало для Запада ударом, потому что долгое время он был легитимным президентом с хорошим рейтингом, рассказал политолог.
"Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным. Но Зеленский выборы проводить отказался", - подчеркнул Суздальцев.
Он уточнил, что тем не менее Россия не может после 21 мая заявить, что в соседнем государстве появился узурпатор, который захватил власть. Потому что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался, добавил специалист.
Он переговорил со всеми фракциями в Раде, после чего был подписан специальный меморандум. Суть документа в том, что поскольку с 24 февраля на Украине действует военное положение, то проводить выборы можно только после окончания боевых действий, отметил эксперт.
"Короче говоря, выборы не будут проводиться никогда. Сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", - подытожил собеседник издания.