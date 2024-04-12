Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте - 12.04.2024 Украина.ру
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Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте - 12.04.2024 Украина.ру
Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
Существует три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте. В первую очередь Украину нужно лишить электроэнергии. Также необходимо разобраться с логистикой и выяснить, откуда на Украину поступает бензин и дизельное топливо. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T03:20
2024-04-12T03:20
новости
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россия
днепр
андрей суздальцев
вкс
нпз
электроэнергия
логистика
мосты
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После 24 марта ВКС РФ уничтожили 50% украинской генерации. Российские военные били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Было бы здорово, если бы мощности выбили не на месяц, а на полгода, рассказал политолог.Вообще существует три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте. Первый очень тяжелый, но выполнимый – оставить Украину без электроэнергии. К этому пока только приступили ВС РФ, добавил эксперт.Третий аспект - это логистика. Нужно что-то делать с мостами через Днепр. Если получится решить эти вопросы, то война закончится очень быстро. И многие жизни будут сохранены, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, днепр, андрей суздальцев, вкс, нпз, электроэнергия, логистика, мосты, вс рф
Новости, Украина, Россия, Днепр, Андрей Суздальцев, ВКС, НПЗ, электроэнергия, логистика, мосты, ВС РФ

Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте

03:20 12.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Существует три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте. В первую очередь Украину нужно лишить электроэнергии. Также необходимо разобраться с логистикой и выяснить, откуда на Украину поступает бензин и дизельное топливо. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
После 24 марта ВКС РФ уничтожили 50% украинской генерации. Российские военные били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Было бы здорово, если бы мощности выбили не на месяц, а на полгода, рассказал политолог.
Вообще существует три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте. Первый очень тяжелый, но выполнимый – оставить Украину без электроэнергии. К этому пока только приступили ВС РФ, добавил эксперт.
"Второй. Он интересный и сложный, но он гарантированно принесет успех – необходимо разобраться, откуда на Украину поступает бензин и дизельное топливо. Поскольку у них не работают НПЗ, они получают готовую продукцию. Кто это завозит?", - подчеркнул Суздальцев.
Третий аспект - это логистика. Нужно что-то делать с мостами через Днепр. Если получится решить эти вопросы, то война закончится очень быстро. И многие жизни будут сохранены, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 05:07
Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"Мы провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с противником. Наша группировка примерно такая же, как и у ВСУ
 
НовостиУкраинаРоссияДнепрАндрей СуздальцевВКСНПЗэлектроэнергиялогистикамостыВС РФ
 
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