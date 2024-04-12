https://ukraina.ru/20240412/1054444753.html
Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте - 12.04.2024 Украина.ру
Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
Существует три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте. В первую очередь Украину нужно лишить электроэнергии. Также необходимо разобраться с логистикой и выяснить, откуда на Украину поступает бензин и дизельное топливо. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T03:20
2024-04-12T03:20
2024-04-12T03:20
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логистика
мосты
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После 24 марта ВКС РФ уничтожили 50% украинской генерации. Российские военные били по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Было бы здорово, если бы мощности выбили не на месяц, а на полгода, рассказал политолог.Вообще существует три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте. Первый очень тяжелый, но выполнимый – оставить Украину без электроэнергии. К этому пока только приступили ВС РФ, добавил эксперт.Третий аспект - это логистика. Нужно что-то делать с мостами через Днепр. Если получится решить эти вопросы, то война закончится очень быстро. И многие жизни будут сохранены, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, днепр, андрей суздальцев, вкс, нпз, электроэнергия, логистика, мосты, вс рф
Новости, Украина, Россия, Днепр, Андрей Суздальцев, ВКС, НПЗ, электроэнергия, логистика, мосты, ВС РФ
Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
Существует три аспекта, которые поменяют ситуацию на фронте. В первую очередь Украину нужно лишить электроэнергии. Также необходимо разобраться с логистикой и выяснить, откуда на Украину поступает бензин и дизельное топливо. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев