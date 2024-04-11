Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город - 11.04.2024 Украина.ру
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Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город
Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город - 11.04.2024 Украина.ру
Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город
Российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков. В результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт "Цензор.нет"
2024-04-11T16:45
2024-04-11T16:45
новости
харьков
олег синегубов
трипольская тэс
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белгород
обстрелы
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Вместе с тем глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота заявляет, что ситуация в энергосистеме якобы остается стабильной, несмотря на то, что Трипольская ТЭС в Киевской области уничтожена полностью. Напомним, в последнее время Харьков ежедневно подвергается атакам ВС РФ в рамках спецоперации и из-за обстрелов ВСУ Белгорода. Сегодня утром и днем в городе снова гремели взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере десять ударов только за утро.По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
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новости, харьков, олег синегубов, трипольская тэс, россия, сво, всу, белгородская область, белгород, обстрелы
Новости, Харьков, Олег Синегубов, Трипольская ТЭС, Россия, СВО, ВСУ, Белгородская область, Белгород, обстрелы

Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город

16:45 11.04.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков. В результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт "Цензор.нет"
Вместе с тем глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота заявляет, что ситуация в энергосистеме якобы остается стабильной, несмотря на то, что Трипольская ТЭС в Киевской области уничтожена полностью.
"Я надеюсь, что киевляне сегодня не почувствуют последствий. Проблемы вероятны только в пиках потребления электроэнергии. Сроки восстановления станции уже есть, однако конкретные даты объявить не могу", – приводит его слова телеграм-канал.
Напомним, в последнее время Харьков ежедневно подвергается атакам ВС РФ в рамках спецоперации и из-за обстрелов ВСУ Белгорода. Сегодня утром и днем в городе снова гремели взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере десять ударов только за утро.
По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
05:07
Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"Мы провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с противником. Наша группировка примерно такая же, как и у ВСУ
 
НовостиХарьковОлег СинегубовТрипольская ТЭСРоссияСВОВСУБелгородская областьБелгородобстрелы
 
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