https://ukraina.ru/20240411/1054453866.html

Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город

Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город - 11.04.2024 Украина.ру

Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город

Российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков. В результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт "Цензор.нет"

2024-04-11T16:45

2024-04-11T16:45

2024-04-11T16:45

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Вместе с тем глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота заявляет, что ситуация в энергосистеме якобы остается стабильной, несмотря на то, что Трипольская ТЭС в Киевской области уничтожена полностью. Напомним, в последнее время Харьков ежедневно подвергается атакам ВС РФ в рамках спецоперации и из-за обстрелов ВСУ Белгорода. Сегодня утром и днем в городе снова гремели взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере десять ударов только за утро.По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html

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новости, харьков, олег синегубов, трипольская тэс, россия, сво, всу, белгородская область, белгород, обстрелы