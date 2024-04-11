https://ukraina.ru/20240411/1054453866.html
Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город
Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город - 11.04.2024 Украина.ру
Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город
Российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков. В результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт "Цензор.нет"
2024-04-11T16:45
2024-04-11T16:45
2024-04-11T16:45
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Вместе с тем глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота заявляет, что ситуация в энергосистеме якобы остается стабильной, несмотря на то, что Трипольская ТЭС в Киевской области уничтожена полностью. Напомним, в последнее время Харьков ежедневно подвергается атакам ВС РФ в рамках спецоперации и из-за обстрелов ВСУ Белгорода. Сегодня утром и днем в городе снова гремели взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере десять ударов только за утро.По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html
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новости, харьков, олег синегубов, трипольская тэс, россия, сво, всу, белгородская область, белгород, обстрелы
Новости, Харьков, Олег Синегубов, Трипольская ТЭС, Россия, СВО, ВСУ, Белгородская область, Белгород, обстрелы
Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ, питавшей весь город
Российская армия нанесла удар по ТЭЦ, которая питает весь Харьков. В результате атаки уничтожена трансформаторная подстанция, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передаёт "Цензор.нет"