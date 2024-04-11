https://ukraina.ru/20240411/1054443368.html

Теракт в "Крокусе" показал необходимость работы БРИКС по антитеррору - Лавров

Теракт в "Крокусе" показал необходимость работы БРИКС по антитеррору - Лавров - 11.04.2024 Украина.ру

Теракт в "Крокусе" показал необходимость работы БРИКС по антитеррору - Лавров

Россия уделяет особое внимание развитию контртеррористического сотрудничества в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями профильных комитетов по международным делам парламентов стран-членов БРИКС

2024-04-11T12:56

2024-04-11T12:56

2024-04-11T12:56

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Глава МИД РФ напомнил о рабочей группе БРИКС по антитеррору, в состав которой входит пять подгрупп. "Недавние трагические события в подмосковном "Крокус сити холле" вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу", - заявил Лавров.Помимо этого, Россия в рамках БРИКС нацелена на развитие антинаркотического сотрудничества, а также на работу по вопросам кибербезопасности.Саммит БРИКС пройдёт 22-24 октября 2024 года в Казани.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику. С 1 января 2024 года в БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Всего за последнее время 23 государства высказали желание присоединиться к блоку. Впоследствии Аргентина отказалась от предложения.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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новости, россия, казань, сергей лавров, брикс, теракт, терроризм, саммит