https://ukraina.ru/20240411/1054421428.html

Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов

Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов - 11.04.2024 Украина.ру

Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов

У Киева большая поддержка в мире, более 50 стран работают на снабжение ВСУ. Два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, но сегодня много проблем доставляют беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный

2024-04-11T03:30

2024-04-11T03:30

2024-04-11T03:30

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Сегодняшнее противостояние, которое начиналось как война артиллерии, спустя два года превратилось в войну беспилотников, их количество на фронте просто зашкаливает, рассказал военный.Если ещё два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, то сегодня много проблем доставляют беспилотники: дроны-камикадзе и сбросы взрывчатки, добавил командир.При этом кроме РЭБ, других средств борьбы с беспилотниками немного. Противостоять электронике способна только электроника. Конечно, бойцы сбивают дроны, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240410/1054396291.html

запад

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новости, запад, киев, всу, бпла, дроны, беспилотники, рэб, россия