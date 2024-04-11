Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов - 11.04.2024 Украина.ру
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Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов
Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов - 11.04.2024 Украина.ру
Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов
У Киева большая поддержка в мире, более 50 стран работают на снабжение ВСУ. Два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, но сегодня много проблем доставляют беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T03:30
2024-04-11T03:30
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Сегодняшнее противостояние, которое начиналось как война артиллерии, спустя два года превратилось в войну беспилотников, их количество на фронте просто зашкаливает, рассказал военный.Если ещё два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, то сегодня много проблем доставляют беспилотники: дроны-камикадзе и сбросы взрывчатки, добавил командир.При этом кроме РЭБ, других средств борьбы с беспилотниками немного. Противостоять электронике способна только электроника. Конечно, бойцы сбивают дроны, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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новости, запад, киев, всу, бпла, дроны, беспилотники, рэб, россия
Новости, Запад, Киев, ВСУ, БПЛА, дроны, беспилотники, РЭБ, Россия

Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов

03:30 11.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
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У Киева большая поддержка в мире, более 50 стран работают на снабжение ВСУ. Два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, но сегодня много проблем доставляют беспилотники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
Сегодняшнее противостояние, которое начиналось как война артиллерии, спустя два года превратилось в войну беспилотников, их количество на фронте просто зашкаливает, рассказал военный.
Если ещё два года назад было много опасений по поводу артиллерии и поставляемых Западом ракет, то сегодня много проблем доставляют беспилотники: дроны-камикадзе и сбросы взрывчатки, добавил командир.
"Да, у Украины большая поддержка в мире, более 50 стран работают на их снабжение. У нас не была в принципе развита беспилотная авиация, а теперь, когда мы оказались в изоляции, только начинаем нагонять это производство", - подчеркнул Викинг.
При этом кроме РЭБ, других средств борьбы с беспилотниками немного. Противостоять электронике способна только электроника. Конечно, бойцы сбивают дроны, в том числе и из стрелкового оружия. Но это единичные случаи – один из десяти, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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