В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек

Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области

Даже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь