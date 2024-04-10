В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
19:02 10.04.2024 (обновлено: 19:17 10.04.2024)
В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка, что в Курской области, в результате чего погибли три человека, двое из которых – дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт
"К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе", – говорится в его телеграм-канале.
До этого Старовойт сообщал, что украинская армия обстреляла Глушковский район из-за чего несколько населённых пунктов остались без электроснабжения. В населенном пункте Тёткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы.
Министерство обороны РФ информировало, что только за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 172 украинских дрона.
Вчера, 05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской областиДаже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь