В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек - 10.04.2024 Украина.ру
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В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек - 10.04.2024 Украина.ру
В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка, что в Курской области, в результате чего погибли три человека, двое из которых – дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт
2024-04-10T19:02
2024-04-10T19:17
новости
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
сво
жертвы
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До этого Старовойт сообщал, что украинская армия обстреляла Глушковский район из-за чего несколько населённых пунктов остались без электроснабжения. В населенном пункте Тёткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. Министерство обороны РФ информировало, что только за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 172 украинских дрона.
https://ukraina.ru/20240409/1054390806.html
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новости, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, сво, жертвы
Новости, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы

В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек

19:02 10.04.2024 (обновлено: 19:17 10.04.2024)
 
В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
В Курской области БПЛА ВСУ убил трёх человек
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Украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка, что в Курской области, в результате чего погибли три человека, двое из которых – дети. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт
"К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, разделяю с ними это огромное горе", – говорится в его телеграм-канале.
До этого Старовойт сообщал, что украинская армия обстреляла Глушковский район из-за чего несколько населённых пунктов остались без электроснабжения. В населенном пункте Тёткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы.
Министерство обороны РФ информировало, что только за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 172 украинских дрона.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 05:20
Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской областиДаже если российская армия пойдет только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут контратаковать с Сумского направления. Просто так противник не бросит город в окружении. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
 
НовостиКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныСВОжертвы
 
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