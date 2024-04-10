https://ukraina.ru/20240410/1054431307.html
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков - 10.04.2024 Украина.ру
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и... Украина.ру, 10.04.2024
2024-04-10T18:51
2024-04-10T18:51
2024-04-10T18:51
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Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и возможных провокациях вокруг неё, а также объяснил, почему Европу не волнует атомная угроза от атак ВСУ и почему всё больше стран надеются на помощь России и сможем ли мы оправдать их надежды:00:28 – О миссии НАТО на Украине;04:06 – О протестах польских фермеров;06:23 – Об опасности атак на Запорожскую АЭС;08:54 – Об обострении ситуации в Молдавии;12:07 – Балканы и их надежды на Россию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Украина, Россия, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Польша, Запорожская АЭС, Молдавия
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру
рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и возможных провокациях вокруг неё, а также объяснил, почему Европу не волнует атомная угроза от атак ВСУ и почему всё больше стран надеются на помощь России и сможем ли мы оправдать их надежды:00:28
– О миссии НАТО на Украине;04:06
– О протестах польских фермеров;06:23
– Об опасности атак на Запорожскую АЭС;08:54
– Об обострении ситуации в Молдавии;12:07
– Балканы и их надежды на Россию.