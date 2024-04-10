Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков - 10.04.2024 Украина.ру
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Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков - 10.04.2024 Украина.ру
Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков
Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и... Украина.ру, 10.04.2024
2024-04-10T18:51
2024-04-10T18:51
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Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и возможных провокациях вокруг неё, а также объяснил, почему Европу не волнует атомная угроза от атак ВСУ и почему всё больше стран надеются на помощь России и сможем ли мы оправдать их надежды:00:28 – О миссии НАТО на Украине;04:06 – О протестах польских фермеров;06:23 – Об опасности атак на Запорожскую АЭС;08:54 – Об обострении ситуации в Молдавии;12:07 – Балканы и их надежды на Россию.
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видео, украина, россия, европа, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, польша, запорожская аэс, молдавия, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Польша, Запорожская АЭС, Молдавия

Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков

18:51 10.04.2024
 
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Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и возможных провокациях вокруг неё, а также объяснил, почему Европу не волнует атомная угроза от атак ВСУ и почему всё больше стран надеются на помощь России и сможем ли мы оправдать их надежды:

00:28 – О миссии НАТО на Украине;
04:06 – О протестах польских фермеров;
06:23 – Об опасности атак на Запорожскую АЭС;
08:54 – Об обострении ситуации в Молдавии;
12:07 – Балканы и их надежды на Россию.

 
ВидеоУкраинаРоссияЕвропаНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОПольшаЗапорожская АЭСМолдавия
 
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