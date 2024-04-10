https://ukraina.ru/20240410/1054431307.html

Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков

Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков - 10.04.2024 Украина.ру

Украинские ракеты убьют солдат НАТО? Какие провокации готовят ВСУ и добьют ли ЗАЭС – Чесноков

Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и... Украина.ру, 10.04.2024

2024-04-10T18:51

2024-04-10T18:51

2024-04-10T18:51

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россия

европа

нато

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сво

польша

запорожская аэс

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Журналист и преподаватель Дальневосточного федерального университета Эдвард Чесноков в эфире Украина.ру рассказал о реальных целях миссии НАТО на Украине и возможных провокациях вокруг неё, а также объяснил, почему Европу не волнует атомная угроза от атак ВСУ и почему всё больше стран надеются на помощь России и сможем ли мы оправдать их надежды:00:28 – О миссии НАТО на Украине;04:06 – О протестах польских фермеров;06:23 – Об опасности атак на Запорожскую АЭС;08:54 – Об обострении ситуации в Молдавии;12:07 – Балканы и их надежды на Россию.

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молдавия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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