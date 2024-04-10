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Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ
Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ - 10.04.2024 Украина.ру
Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ
Сооснователи "Альфа-Групп" олигархи Михаил Фридман и Пётр Авен пока останутся под санкциями, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них этих ограничений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Евросоюза
2024-04-10T18:05
2024-04-10T18:05
2024-04-10T18:05
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Источник напомнил, что решение суда касается действий по включению Авена и Фридмана в санкционный список и последующих решений о его продлении до марта 2023 года. Однако Совет ЕС своими решениями в сентябре прошлого года и в марте 2024-го пролонгировал включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Он добавил, что "решения суда ЕС касаются юридических требований… а не политики санкций ЕС в целом". В свою очередь Совет Евросоюза прилагает усилия, чтобы гарантировать соответствие своих санкционных списков всем юридическим требованиям с учетом развивающейся судебной прецедентной практики. "Мы приняли к сведению решение Суда Евросоюза об отмене включения Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры… В настоящее время мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия. Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения", – подчеркнул он. Ранее в этот же день сообщалось, что Европейский суд исключил Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. Отмечалось, что такое решение было связано с тем, что доказательства для включения бизнесменов в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечали стандартам Европы. Так, Совет ЕС не доказал, что Авен и Фридман действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы бюджету страны.
https://ukraina.ru/20231101/1050688036.html
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новости, европа, россия, михаил фридман, ес, антироссийские санкции, сво, спецоперация
Новости, Европа, Россия, Михаил Фридман, ЕС, антироссийские санкции, СВО, Спецоперация
Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ
Сооснователи "Альфа-Групп" олигархи Михаил Фридман и Пётр Авен пока останутся под санкциями, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них этих ограничений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Евросоюза
Источник напомнил, что решение суда касается действий по включению Авена и Фридмана в санкционный список и последующих решений о его продлении до марта 2023 года. Однако Совет ЕС своими решениями в сентябре прошлого года и в марте 2024-го пролонгировал включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства.
"Таким образом, ограничительные меры в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана остаются в силе", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что "решения суда ЕС касаются юридических требований… а не политики санкций ЕС в целом". В свою очередь Совет Евросоюза прилагает усилия, чтобы гарантировать соответствие своих санкционных списков всем юридическим требованиям с учетом развивающейся судебной прецедентной практики.
"Мы приняли к сведению решение Суда Евросоюза об отмене включения Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры… В настоящее время мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия. Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения", – подчеркнул он.
Ранее в этот же день сообщалось, что Европейский суд исключил Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. Отмечалось, что такое решение было связано с тем, что доказательства для включения бизнесменов в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечали стандартам Европы.
Так, Совет ЕС не доказал, что Авен и Фридман действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы бюджету страны.