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Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ

Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ - 10.04.2024 Украина.ру

Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ

Сооснователи "Альфа-Групп" олигархи Михаил Фридман и Пётр Авен пока останутся под санкциями, несмотря на решение Суда ЕС о снятии с них этих ограничений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Евросоюза

2024-04-10T18:05

2024-04-10T18:05

2024-04-10T18:05

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Источник напомнил, что решение суда касается действий по включению Авена и Фридмана в санкционный список и последующих решений о его продлении до марта 2023 года. Однако Совет ЕС своими решениями в сентябре прошлого года и в марте 2024-го пролонгировал включение Петра Авена и Михаила Фридмана в санкционные списки на основании обновленных доводов, которые не были предметом данного судебного разбирательства. Он добавил, что "решения суда ЕС касаются юридических требований… а не политики санкций ЕС в целом". В свою очередь Совет Евросоюза прилагает усилия, чтобы гарантировать соответствие своих санкционных списков всем юридическим требованиям с учетом развивающейся судебной прецедентной практики. "Мы приняли к сведению решение Суда Евросоюза об отмене включения Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры… В настоящее время мы тщательно анализируем это решение, его юридические и практические последствия. Совет ЕС должен принять решение о необходимости оспаривания этого решения", – подчеркнул он. Ранее в этот же день сообщалось, что Европейский суд исключил Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. Отмечалось, что такое решение было связано с тем, что доказательства для включения бизнесменов в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечали стандартам Европы. Так, Совет ЕС не доказал, что Авен и Фридман действительно являются "влиятельными" в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы бюджету страны.

https://ukraina.ru/20231101/1050688036.html

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новости, европа, россия, михаил фридман, ес, антироссийские санкции, сво, спецоперация