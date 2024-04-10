https://ukraina.ru/20240410/1054430314.html

Пока Брюссель мечтает о новом "блеклом" венгерском лидере, Орбан хочет оккупировать Евросоюз

Пока Брюссель мечтает о новом "блеклом" венгерском лидере, Орбан хочет оккупировать Евросоюз - 10.04.2024 Украина.ру

Пока Брюссель мечтает о новом "блеклом" венгерском лидере, Орбан хочет оккупировать Евросоюз

В Будапеште 6 апреля состоялась массовая антиправительственная акция. По оценкам местных СМИ, в мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч венгров

2024-04-10T18:17

2024-04-10T18:17

2024-04-10T18:17

эксклюзив

венгрия

будапешт

виктор орбан

брюссель

ес

европарламент

politico

роберт фицо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051715657_0:6:900:512_1920x0_80_0_0_9787d528b1f92f518cb8d14afc4cc8e8.jpg.webp

Акцию, прошедшую под лозунгом построения "новой и демократической Венгрии", возглавил бывший член правящей партии ФИДЕС Петер Мадьяр. Участникам шествия в центре венгерской столицы он обещал, что "отныне все будет не так, как раньше", так как в политической жизни страны грядут перемены, которые невозможно будет остановить.На митинге Мадьяр обвинил действующее правительство в системной коррупции и опубликовал запись домашнего разговора со своей бывшей женой Юдит Варгой, которая до недавних пор занимала должность министра юстиции. В отставку она ушла вместе с президентом страны Каталин Новак после скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.Опубликованная аудиозапись содержит разговор Варги с ее бывшим мужем, в ходе которого она рассказывает о попытках помощника главы ведомства премьера Виктора Орбана Анталы Рогана уничтожить часть доказательств по нашумевшему делу.43-летний юрист и бывший дипломат Петер Мадьяр с правящей партией порвал в феврале этого года. Теперь он намерен формировать собственную партию, которая будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне. По его задумке, это будет оппозиционная партия нового типа, объединяющая левых и правых.Однако пока неясно, сможет ли новая партия Мадьяра составить реальную конкуренцию правящей партии Виктора Орбана "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз". В соответствии с результатами опроса исследовательского центра Nezopont из Будапешта, Мадьяр сможет переманить часть голосов сторонников левых оппозиционных партий. С другой стороны, для избирателей, поддерживающих ФИДЕС и Виктора Орбана, его фигура недостаточно привлекательна.Тем временем на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в июне, Брюссель ожидает "всплеска правых". Об этом пишет издание Politico в статье от 8 апреля, ссылаясь на опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям.По мнению авторов издания, этот усиливающийся правый блок в Европарламенте может возглавить как раз премьер-министр Венгрии."В лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Евросоюз сталкивается с новым типом евроскептика, который не хочет покидать блок, а вместо этого формирует его, стремясь влиять на политику — от поддержки Украины до борьбы с изменением климата и миграцией", - отмечает издание.Politico цитирует слова Орбана с митинга в Будапеште, посвященного национальному дню Венгрии 15 марта. "Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, мы должны оккупировать Брюссель и внести изменения в Европейский союз", - заявил тогда глава венгерского правительства.Издание отмечает, что у Орбана недавно появился новый соперник в лице бывшего чиновника из партии ФИДЕС, но признает, что пока неясно, "окажется ли выскочка серьезной угрозой" для венгерского премьера.Способен ли Петер Мадьяр составить реальную конкуренцию Виктору Орбану и сможет ли он в этом политическом поединке рассчитывать на поддержку изрядно уставшей от вылазок мятежного венгерского премьера брюссельской администрации? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.По словам эксперта, митинги, подобные тому, который на днях прошел в Будапеште ─ обыденное событие для государств Центральной Европы. Несмотря на их массовость и на внимание, которые к ним приковано со стороны СМИ, в большинстве случаев они не обладают потенциалом для дальнейшего развития, отметил Ведерников.С другой стороны, Виктор Орбан достаточно уверенно чувствует себя на венгерской политической арене – он имеет большинство в парламенте, все законопроекты проводит без проблем и ему не нужно согласовывать позицию своей партии с различными фракциями внутри парламента, добавил эксперт."Все эти протесты на Орбане не скажутся никаким образом. Он как проводил свой курс, так и будет проводить. Следующие парламентские выборы пройдут через три-четыре года, это время он спокойно будет править", - считает политолог.Придя во власть, Орбан четко понял, в чем нуждается его избиратель, продолжил Ведерников. Его электорат – это жители малых и средних городов, а также селяне, отметил эксперт. Обран почувствовал их неудовлетворенность членством страны в ЕС, которая наступила после того, как чересчур завышенные ожидания от этого членства не оправдались, рассказал он.Кроме того, Орбан начал использовать определенные национально-исторические переживания венгерского народа, добавил Ведерников. Прежде всего, он понял, что венгры все еще воспринимают как национальную трагедию Трианонский мир, когда в 1918 году было принято решение о разделе венгерской территории и две трети страны достались соседям, напомнил историк."Орбан стал использовать ресурс венгров, проживающих за пределами Венгрии – начал выдавать им паспорта, они стали голосовать на выборах, при этом именно за партию ФИДЕС. Он хорошо чувствует свой электорат, его избирателям все нравится, и они за него голосуют. А на митинги ходят в основном жители Будапешта, где сконцентрирована так называемая либеральная демократическая прогрессивная элита Венгрии. Они являются ядром всех этих манифестаций", - подчеркнул Ведерников.Эксперт добавил, что Петер Мадьяр объявил о создании партии очевидно с учетом того, что в июне пройдут выборы в Европарламент и он сможет аккумулировать вокруг себя протестную массу. Если политику удастся собрать нужный процент голосов, он пройдет в Европарламент, который сегодня становится площадкой для критики правительств разных стран Евросоюза, отметил историк."В истории Венгрии были примеры, когда партии создавали за месяц, за два и три до выборов и они проходили в парламент. Но эти партии не становились ключевыми, не занимали ведущие позиции", - прокомментировал эксперт политические амбиции Мадьяра.С другой стороны, не нужно принимать за чистую монету все, что об Орбане пишут европейские издания, отметил Ведерников."Мне кажется, что Орбану приписывают чересчур наполеоновские планы. На самом деле он такой политик, который ориентирован на внутреннего избирателя, у него нет планов занять какие-то должности в рамках ЕС. Если он туда попадет, он лишится своего шарма, брюссельская бюрократия его просто проглотит", - рассказал эксперт.По словам Ведерникова, из Обрана СМИ делают l’enfant terrible Европы. Но на самом деле брюссельская бюрократия пытается унифицировать все, что есть в Евросоюзе, в том числе и правительства."Кроме Орбана и частично премьер-министра Словакии Роберта Фицо, все остальные лидеры какие-то блеклые. Брюсселю эти двое не нравятся, и они пытаются привести к власти в странах Центральной Европы таких же незаметных и блеклых, которые будут поддакивать и не будут гнуть свою линию. А Орбан – это уникум. В ЕС он всех раздражает, его терпят, но пытаются вставлять ему палки в колеса", - резюмировал Михаил Ведерников.

https://ukraina.ru/20240322/1054046307.html

https://ukraina.ru/20240215/1053312218.html

венгрия

будапешт

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, венгрия, будапешт, виктор орбан, брюссель, ес, европарламент, politico, роберт фицо