"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины - 10.04.2024 Украина.ру
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"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины
"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины - 10.04.2024 Украина.ру
"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины
На фоне продолжающейся пробуксовки с возобновлением американской военной помощи Украине к процессу выбивания денег для неё активно подключилась Великобритания. Получилось крайне неудачно
2024-04-10T17:37
2024-04-10T17:47
эксклюзив
великобритания
сша
украина
кэмерон
джонсон
энтони блинкен
финансовая помощь
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В Штаты с этой миссией 8 апреля прилетел министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. При этом начал он с неофициальной дипломатии: сначала во Флориду к бывшему президенту США Дональду Трампу и только потом в Вашингтон к госсекретарю Энтони Блинкену, советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу.МИД Британии отметил, что встречи главы ведомства с кандидатами от оппозиции (де-юре партия ещё не выдвинула Трампа кандидатом в президенты, но де-факто у него не осталось конкурентов) в рамках обычной международной деятельности - это стандартная практика. Тем не менее, выбранный порядок переговоров может свидетельствовать о сомнениях Лондона в победе действующего главы государства Джо Байдена на ноябрьских выборах. К слову, с ним Кэмерон и не планировал встречаться в ходе своего американского турне.Истинную причину, зачем дипломат проделал такой длинный путь за океан, британский МИД назвал прямо, не ограничиваясь общими формулировками по поводу укрепления двусторонних отношений: "подтвердить совместную приверженность Великобритании и США поддержке Украины, которая остаётся жизненно важной для безопасности США и Европы". Проще говоря, Кэмерон прилетел выбивать деньги для Киева.На ужине в поместье Трампа Мар-а-Лаго политики, как сообщает издание The Telegraph, обсуждали важность поддержки Украины, ситуацию в Секторе Газа и будущее НАТО. Растопить сердце Трампа, которого в 2016 году экс-премьер Британии называл глупым, а в своих мемуарах обвинял в "протекционизме, ксенофобии и женоненавистничестве", Кэмерон (ставший первым высокопоставленным британским чиновником, с которым встретился Трамп после ухода из Белого дома) решил демонстрацией того, как много Британия тратит на оборону.Напомним, бывший американский лидер постоянно ставил в упрёк партнёрам по НАТО, что не все из них направляют на оборонные расходы 2% ВВП, и грозил не защищать в случае нападения те страны, которые не дотягивают до этой планки."Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США не вознаграждать Владимира Путина за захват земель у Украины. &lt;…&gt; Он надеялся, что Трамп подаст сигнал об изменении курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном", - пишет газета The Guardian.Разблокировать финансирование для Украины не получается из-за конгрессменов-республиканцев: одни требуют скорее предоставить деньги, чтобы помочь оказавшимся в крайне сложном положении ВСУ, другие – не давать ничего ни сейчас, ни потом. И председатель Палаты представителей Майк Джонсон оказался на растяжке, поскольку не может найти решение, удовлетворяющее всех, а вдобавок группа крайне правых однопартийцев грозится свергнуть его, если он вынесет законопроект о помощи Украине на голосование.Видимо, Кэмерон хотел как-то повлиять на эту тупиковую ситуацию через Трампа, сохраняющего влияние в Республиканской партии. К тому же, к его мнению прислушивается Джонсон (например, как с идеей предоставления помощи Украине в виде кредитов). Однако не вышло."Попытка Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа разрешить Конгрессу США выделить военную помощь Украине на сумму $60 млрд, похоже, провалилась после того, как министру иностранных дел Великобритании даже не разрешили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном, который теоретически мог бы вынести пакетный законопроект на голосование", - констатировала The Guardian.Официальная версия, озвученная представителем британского посольства в США, гласит, что Кэмерон не встретился с Джонсоном, третьим лицом американского государства, из-за "проблем с графиком". Однако британское издание Daily Mail пишет, что Джонсон просто-напросто отказался выслушивать нотации Кэмерона по Украине, чем унизил его.А перед отлётом в США глава МИД Великобритании, призывая своих европейских коллег оказывать давление на Майка Джонсона по вопросу помощи Украине, рассказывал о важности телефонных переговоров "или, как в его случае, [готовности] лично встретиться со спикером в Палате представителей, чтобы добиться принятия этого законопроекта".После неудачной попытки переубедить республиканцев британский министр отправился к демократам. 9 апреля на совместной пресс-конференции с Блинкеном Кэмерон "настаивал, что приехал в США не для того, чтобы читать кому-либо лекции или вмешиваться во внутреннюю американскую политику".Точно не для этого приехал? В анонсе МИД Британии в преддверии визита говорилось, что глава ведомства "будет настаивать на предоставлении Украине ресурсов, необходимых для перехода в наступление в 2025 году, и призовёт лидеров Конгресса изменить подход к поддержке Киева".Именно для этого и приехал – у ЕС и Великобритании не хватает денег, чтобы помогать Киеву в прежних объёмах, вклад Вашингтона компенсировать не может никто, а положение ВСУ осложняется буквально с каждым днём. Но убедить американских чиновников, от которых зависит судьба финансирования Украины, не удалось.Так что смысла заикаться об этом нет. Дабы совсем не упасть в грязь лицом, Кэмерон начал говорить о положительных в плане поддержки Киева моментах."Есть крупные британские оборонные компании, которые открывают офисы и продолжают работать совместно с нашими украинскими друзьями, помогая Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию", — сказал министр.Вскоре стало известно о подписании двумя странами в Киеве нового соглашения о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, в рамках которого, как пояснило министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании, крупнейшие британские оборонные структуры, ВСУ и украинские компании могут реализовать десятки проектов: от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак.Так, компания BAE Systems согласовала контракт с министерством обороны Соединённого Королевства на техническое обслуживание и ремонт на территории Украины буксируемых орудий L119, переданных Киеву.Кроме того, Кэмерон заявил: "Мы знаем, что им (Украине — ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7".Раз уж выделить из собственных бюджетов не получается, надо найти источники, где можно украсть деньги на нужды Киева – а иначе незаконное изъятие активов РФ назвать нельзя. В отличие от Джонсона, который такой способ финансирования Украины поддерживает, многие на Западе выступают против этого, предупреждая о серьёзных рисках.The New York Times объясняет, что в результате конфискации российских активов другие страны увидят в этом грабёж, что впоследствии ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты, а доллар —это ценнейший актив из всех имеющихся у США (определённые рычаги контроля Вашингтона над мировой экономикой обусловлены лишь тем, что мир осуществляет торговые сделки в долларах). Если Россия, Китай и другие решат, что их долларовые активы уязвимы, и они больше не могут доверять американской валюте как средству обмена, то США ощутят невиданный приступ боли от своего 34-триллионного долга, добавляет издание.Так что вариант с перенаправлением на финансирование Украины замороженных активов РФ тоже сомнителен."Быстрого согласования траншей [Конгрессом] не ожидается. Поэтому Белому дому приходится экстренно отбирать $130 млн у Госдепартамента для "продажи" запчастей для ПВО Hawk на Украине. Пентагон уже свои деньги не тратит - у него и так кассовый разрыв в $10 млрд из-за потери огромного числа вооружений на украинском фронте. Ну а украинские лоббисты спешно переключаются на работу с республиканцами. Зеленский зазывает Трампа в Киев. Ермак адресует статейки евангелистам в США (с призывом прийти на помощь украинским протестантам – ред.). А британские лорды разъезжают по Америке и клянчат деньги. Но все они натыкаются на холодное безразличие. И растущее нежелание тратить американские миллиарды на распил бюджетов на Украине в угоду интересам Британии", - подытоживает Дудаков.
https://ukraina.ru/20240409/1054404729.html
https://ukraina.ru/20240408/1054365840.html
https://ukraina.ru/20240321/1054024639.html
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эксклюзив, великобритания, сша, украина, кэмерон, джонсон, энтони блинкен, финансовая помощь
Эксклюзив, Великобритания, США, Украина, Кэмерон, Джонсон, Энтони Блинкен, финансовая помощь

"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины

17:37 10.04.2024 (обновлено: 17:47 10.04.2024)
 
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Президент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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На фоне продолжающейся пробуксовки с возобновлением американской военной помощи Украине к процессу выбивания денег для неё активно подключилась Великобритания. Получилось крайне неудачно
В Штаты с этой миссией 8 апреля прилетел министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. При этом начал он с неофициальной дипломатии: сначала во Флориду к бывшему президенту США Дональду Трампу и только потом в Вашингтон к госсекретарю Энтони Блинкену, советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу.
МИД Британии отметил, что встречи главы ведомства с кандидатами от оппозиции (де-юре партия ещё не выдвинула Трампа кандидатом в президенты, но де-факто у него не осталось конкурентов) в рамках обычной международной деятельности - это стандартная практика. Тем не менее, выбранный порядок переговоров может свидетельствовать о сомнениях Лондона в победе действующего главы государства Джо Байдена на ноябрьских выборах.
К слову, с ним Кэмерон и не планировал встречаться в ходе своего американского турне.
Истинную причину, зачем дипломат проделал такой длинный путь за океан, британский МИД назвал прямо, не ограничиваясь общими формулировками по поводу укрепления двусторонних отношений: "подтвердить совместную приверженность Великобритании и США поддержке Украины, которая остаётся жизненно важной для безопасности США и Европы".
Проще говоря, Кэмерон прилетел выбивать деньги для Киева.
На ужине в поместье Трампа Мар-а-Лаго политики, как сообщает издание The Telegraph, обсуждали важность поддержки Украины, ситуацию в Секторе Газа и будущее НАТО. Растопить сердце Трампа, которого в 2016 году экс-премьер Британии называл глупым, а в своих мемуарах обвинял в "протекционизме, ксенофобии и женоненавистничестве", Кэмерон (ставший первым высокопоставленным британским чиновником, с которым встретился Трамп после ухода из Белого дома) решил демонстрацией того, как много Британия тратит на оборону.
Напомним, бывший американский лидер постоянно ставил в упрёк партнёрам по НАТО, что не все из них направляют на оборонные расходы 2% ВВП, и грозил не защищать в случае нападения те страны, которые не дотягивают до этой планки.
"Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США не вознаграждать Владимира Путина за захват земель у Украины. <…> Он надеялся, что Трамп подаст сигнал об изменении курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном", - пишет газета The Guardian.
Разблокировать финансирование для Украины не получается из-за конгрессменов-республиканцев: одни требуют скорее предоставить деньги, чтобы помочь оказавшимся в крайне сложном положении ВСУ, другие – не давать ничего ни сейчас, ни потом. И председатель Палаты представителей Майк Джонсон оказался на растяжке, поскольку не может найти решение, удовлетворяющее всех, а вдобавок группа крайне правых однопартийцев грозится свергнуть его, если он вынесет законопроект о помощи Украине на голосование.
Видимо, Кэмерон хотел как-то повлиять на эту тупиковую ситуацию через Трампа, сохраняющего влияние в Республиканской партии. К тому же, к его мнению прислушивается Джонсон (например, как с идеей предоставления помощи Украине в виде кредитов). Однако не вышло.
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 17:57
Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдаватьПредседатель палаты представителей Майк Джонсон обещал, наконец, вынести на голосование вопрос о финансовой помощи Украине сразу же по окончании двухнедельных пасхальных каникул. И вот 9 апреля наступило, конгрессмены возвращаются к работе, но с украинским вопросом придётся повременить
"Попытка Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа разрешить Конгрессу США выделить военную помощь Украине на сумму $60 млрд, похоже, провалилась после того, как министру иностранных дел Великобритании даже не разрешили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном, который теоретически мог бы вынести пакетный законопроект на голосование", - констатировала The Guardian.
Официальная версия, озвученная представителем британского посольства в США, гласит, что Кэмерон не встретился с Джонсоном, третьим лицом американского государства, из-за "проблем с графиком". Однако британское издание Daily Mail пишет, что Джонсон просто-напросто отказался выслушивать нотации Кэмерона по Украине, чем унизил его.
А перед отлётом в США глава МИД Великобритании, призывая своих европейских коллег оказывать давление на Майка Джонсона по вопросу помощи Украине, рассказывал о важности телефонных переговоров "или, как в его случае, [готовности] лично встретиться со спикером в Палате представителей, чтобы добиться принятия этого законопроекта".
"Мальчику из Итона указали на место. Спикер Конгресса Майк Джонсон очень красиво отшил Дэвида Кэмерона. Глава Форин-Офис отчаянно пытался встретиться с лидером республиканцев, чтобы как-то ускорить согласование украинских траншей. Но Джонсон просто проигнорировал визит Кэмерона - у него нет свободного окна в графике, чтобы встречаться с британскими лордами. Не менее плачевно прошли переговоры Кэмерона с Трампом в Мар-а-Лаго. Так лорда Кэмерона ещё не посылали", - написал американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале.
После неудачной попытки переубедить республиканцев британский министр отправился к демократам. 9 апреля на совместной пресс-конференции с Блинкеном Кэмерон "настаивал, что приехал в США не для того, чтобы читать кому-либо лекции или вмешиваться во внутреннюю американскую политику".
Точно не для этого приехал? В анонсе МИД Британии в преддверии визита говорилось, что глава ведомства "будет настаивать на предоставлении Украине ресурсов, необходимых для перехода в наступление в 2025 году, и призовёт лидеров Конгресса изменить подход к поддержке Киева".
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
8 апреля, 06:45
Чего ждать от Украины: стратегической обороны или контрнаступления?Еще в конце минувшего года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении построить оборонительные сооружения "на основных рубежах". Он уточнил, что укрепления протянутся от Донбасса до западной части страны ― это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также регионы, граничащие с Россией и Белоруссией
Именно для этого и приехал – у ЕС и Великобритании не хватает денег, чтобы помогать Киеву в прежних объёмах, вклад Вашингтона компенсировать не может никто, а положение ВСУ осложняется буквально с каждым днём. Но убедить американских чиновников, от которых зависит судьба финансирования Украины, не удалось.
Так что смысла заикаться об этом нет. Дабы совсем не упасть в грязь лицом, Кэмерон начал говорить о положительных в плане поддержки Киева моментах.
"Есть крупные британские оборонные компании, которые открывают офисы и продолжают работать совместно с нашими украинскими друзьями, помогая Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию", — сказал министр.
Вскоре стало известно о подписании двумя странами в Киеве нового соглашения о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, в рамках которого, как пояснило министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании, крупнейшие британские оборонные структуры, ВСУ и украинские компании могут реализовать десятки проектов: от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак.
Так, компания BAE Systems согласовала контракт с министерством обороны Соединённого Королевства на техническое обслуживание и ремонт на территории Украины буксируемых орудий L119, переданных Киеву.
Кроме того, Кэмерон заявил: "Мы знаем, что им (Украине — ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7".
Раз уж выделить из собственных бюджетов не получается, надо найти источники, где можно украсть деньги на нужды Киева – а иначе незаконное изъятие активов РФ назвать нельзя. В отличие от Джонсона, который такой способ финансирования Украины поддерживает, многие на Западе выступают против этого, предупреждая о серьёзных рисках.
The New York Times объясняет, что в результате конфискации российских активов другие страны увидят в этом грабёж, что впоследствии ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты, а доллар —это ценнейший актив из всех имеющихся у США (определённые рычаги контроля Вашингтона над мировой экономикой обусловлены лишь тем, что мир осуществляет торговые сделки в долларах).
Если Россия, Китай и другие решат, что их долларовые активы уязвимы, и они больше не могут доверять американской валюте как средству обмена, то США ощутят невиданный приступ боли от своего 34-триллионного долга, добавляет издание.
Так что вариант с перенаправлением на финансирование Украины замороженных активов РФ тоже сомнителен.
Драгоценные металлы, произведенные на предприятии Красцветмет - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 17:38
Отобрать и поделить: Россия не отдаст Западу свои замороженные резервы без бояНа Западе продолжают решать судьбу замороженных активов России. Лучше всего этот процесс откровенного грабежа можно обрисовать известной фразой "и хочется, и колется": как бы добраться до этих средств и не обрушить всю мировую финансовую систему
"Быстрого согласования траншей [Конгрессом] не ожидается. Поэтому Белому дому приходится экстренно отбирать $130 млн у Госдепартамента для "продажи" запчастей для ПВО Hawk на Украине. Пентагон уже свои деньги не тратит - у него и так кассовый разрыв в $10 млрд из-за потери огромного числа вооружений на украинском фронте.
Ну а украинские лоббисты спешно переключаются на работу с республиканцами. Зеленский зазывает Трампа в Киев. Ермак адресует статейки евангелистам в США (с призывом прийти на помощь украинским протестантам – ред.). А британские лорды разъезжают по Америке и клянчат деньги. Но все они натыкаются на холодное безразличие. И растущее нежелание тратить американские миллиарды на распил бюджетов на Украине в угоду интересам Британии", - подытоживает Дудаков.
 
ЭксклюзивВеликобританияСШАУкраинаКэмеронДжонсонЭнтони Блинкенфинансовая помощь
 
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Заголовок открываемого материала
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18:05Санкции против Фридмана и Авена пока остаются в силе – СМИ
17:41Мигрантам усложнят получение гражданства, Госдума РФ приняла поправки о фиктивных браках
17:39ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел Taurus
17:37"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины
17:16Скандальная украинская Burisma оказалась спонсором террора и убийств
17:07Стала известна дата проведения швейцарской конференции по Украине
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