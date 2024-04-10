"Так Кэмерона ещё не посылали". Как глава МИД Британии пытался выбить из США деньги для Украины
17:37 10.04.2024 (обновлено: 17:47 10.04.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принимает участие в саммите G20 в Турции
На фоне продолжающейся пробуксовки с возобновлением американской военной помощи Украине к процессу выбивания денег для неё активно подключилась Великобритания. Получилось крайне неудачно
В Штаты с этой миссией 8 апреля прилетел министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. При этом начал он с неофициальной дипломатии: сначала во Флориду к бывшему президенту США Дональду Трампу и только потом в Вашингтон к госсекретарю Энтони Блинкену, советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу.
МИД Британии отметил, что встречи главы ведомства с кандидатами от оппозиции (де-юре партия ещё не выдвинула Трампа кандидатом в президенты, но де-факто у него не осталось конкурентов) в рамках обычной международной деятельности - это стандартная практика. Тем не менее, выбранный порядок переговоров может свидетельствовать о сомнениях Лондона в победе действующего главы государства Джо Байдена на ноябрьских выборах.
К слову, с ним Кэмерон и не планировал встречаться в ходе своего американского турне.
Истинную причину, зачем дипломат проделал такой длинный путь за океан, британский МИД назвал прямо, не ограничиваясь общими формулировками по поводу укрепления двусторонних отношений: "подтвердить совместную приверженность Великобритании и США поддержке Украины, которая остаётся жизненно важной для безопасности США и Европы".
Проще говоря, Кэмерон прилетел выбивать деньги для Киева.
На ужине в поместье Трампа Мар-а-Лаго политики, как сообщает издание The Telegraph, обсуждали важность поддержки Украины, ситуацию в Секторе Газа и будущее НАТО. Растопить сердце Трампа, которого в 2016 году экс-премьер Британии называл глупым, а в своих мемуарах обвинял в "протекционизме, ксенофобии и женоненавистничестве", Кэмерон (ставший первым высокопоставленным британским чиновником, с которым встретился Трамп после ухода из Белого дома) решил демонстрацией того, как много Британия тратит на оборону.
Напомним, бывший американский лидер постоянно ставил в упрёк партнёрам по НАТО, что не все из них направляют на оборонные расходы 2% ВВП, и грозил не защищать в случае нападения те страны, которые не дотягивают до этой планки.
"Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США не вознаграждать Владимира Путина за захват земель у Украины. <…> Он надеялся, что Трамп подаст сигнал об изменении курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном", - пишет газета The Guardian.
Разблокировать финансирование для Украины не получается из-за конгрессменов-республиканцев: одни требуют скорее предоставить деньги, чтобы помочь оказавшимся в крайне сложном положении ВСУ, другие – не давать ничего ни сейчас, ни потом. И председатель Палаты представителей Майк Джонсон оказался на растяжке, поскольку не может найти решение, удовлетворяющее всех, а вдобавок группа крайне правых однопартийцев грозится свергнуть его, если он вынесет законопроект о помощи Украине на голосование.
Видимо, Кэмерон хотел как-то повлиять на эту тупиковую ситуацию через Трампа, сохраняющего влияние в Республиканской партии. К тому же, к его мнению прислушивается Джонсон (например, как с идеей предоставления помощи Украине в виде кредитов). Однако не вышло.
Вчера, 17:57Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдаватьПредседатель палаты представителей Майк Джонсон обещал, наконец, вынести на голосование вопрос о финансовой помощи Украине сразу же по окончании двухнедельных пасхальных каникул. И вот 9 апреля наступило, конгрессмены возвращаются к работе, но с украинским вопросом придётся повременить
"Попытка Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа разрешить Конгрессу США выделить военную помощь Украине на сумму $60 млрд, похоже, провалилась после того, как министру иностранных дел Великобритании даже не разрешили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном, который теоретически мог бы вынести пакетный законопроект на голосование", - констатировала The Guardian.
Официальная версия, озвученная представителем британского посольства в США, гласит, что Кэмерон не встретился с Джонсоном, третьим лицом американского государства, из-за "проблем с графиком". Однако британское издание Daily Mail пишет, что Джонсон просто-напросто отказался выслушивать нотации Кэмерона по Украине, чем унизил его.
А перед отлётом в США глава МИД Великобритании, призывая своих европейских коллег оказывать давление на Майка Джонсона по вопросу помощи Украине, рассказывал о важности телефонных переговоров "или, как в его случае, [готовности] лично встретиться со спикером в Палате представителей, чтобы добиться принятия этого законопроекта".
"Мальчику из Итона указали на место. Спикер Конгресса Майк Джонсон очень красиво отшил Дэвида Кэмерона. Глава Форин-Офис отчаянно пытался встретиться с лидером республиканцев, чтобы как-то ускорить согласование украинских траншей. Но Джонсон просто проигнорировал визит Кэмерона - у него нет свободного окна в графике, чтобы встречаться с британскими лордами. Не менее плачевно прошли переговоры Кэмерона с Трампом в Мар-а-Лаго. Так лорда Кэмерона ещё не посылали", - написал американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале.
После неудачной попытки переубедить республиканцев британский министр отправился к демократам. 9 апреля на совместной пресс-конференции с Блинкеном Кэмерон "настаивал, что приехал в США не для того, чтобы читать кому-либо лекции или вмешиваться во внутреннюю американскую политику".
Точно не для этого приехал? В анонсе МИД Британии в преддверии визита говорилось, что глава ведомства "будет настаивать на предоставлении Украине ресурсов, необходимых для перехода в наступление в 2025 году, и призовёт лидеров Конгресса изменить подход к поддержке Киева".
8 апреля, 06:45Чего ждать от Украины: стратегической обороны или контрнаступления?Еще в конце минувшего года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении построить оборонительные сооружения "на основных рубежах". Он уточнил, что укрепления протянутся от Донбасса до западной части страны ― это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также регионы, граничащие с Россией и Белоруссией
Именно для этого и приехал – у ЕС и Великобритании не хватает денег, чтобы помогать Киеву в прежних объёмах, вклад Вашингтона компенсировать не может никто, а положение ВСУ осложняется буквально с каждым днём. Но убедить американских чиновников, от которых зависит судьба финансирования Украины, не удалось.
Так что смысла заикаться об этом нет. Дабы совсем не упасть в грязь лицом, Кэмерон начал говорить о положительных в плане поддержки Киева моментах.
"Есть крупные британские оборонные компании, которые открывают офисы и продолжают работать совместно с нашими украинскими друзьями, помогая Украине разрабатывать собственную оборонную продукцию", — сказал министр.
Вскоре стало известно о подписании двумя странами в Киеве нового соглашения о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, в рамках которого, как пояснило министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании, крупнейшие британские оборонные структуры, ВСУ и украинские компании могут реализовать десятки проектов: от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак.
Так, компания BAE Systems согласовала контракт с министерством обороны Соединённого Королевства на техническое обслуживание и ремонт на территории Украины буксируемых орудий L119, переданных Киеву.
Кроме того, Кэмерон заявил: "Мы знаем, что им (Украине — ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7".
Раз уж выделить из собственных бюджетов не получается, надо найти источники, где можно украсть деньги на нужды Киева – а иначе незаконное изъятие активов РФ назвать нельзя. В отличие от Джонсона, который такой способ финансирования Украины поддерживает, многие на Западе выступают против этого, предупреждая о серьёзных рисках.
The New York Times объясняет, что в результате конфискации российских активов другие страны увидят в этом грабёж, что впоследствии ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты, а доллар —это ценнейший актив из всех имеющихся у США (определённые рычаги контроля Вашингтона над мировой экономикой обусловлены лишь тем, что мир осуществляет торговые сделки в долларах).
Если Россия, Китай и другие решат, что их долларовые активы уязвимы, и они больше не могут доверять американской валюте как средству обмена, то США ощутят невиданный приступ боли от своего 34-триллионного долга, добавляет издание.
Так что вариант с перенаправлением на финансирование Украины замороженных активов РФ тоже сомнителен.
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"Быстрого согласования траншей [Конгрессом] не ожидается. Поэтому Белому дому приходится экстренно отбирать $130 млн у Госдепартамента для "продажи" запчастей для ПВО Hawk на Украине. Пентагон уже свои деньги не тратит - у него и так кассовый разрыв в $10 млрд из-за потери огромного числа вооружений на украинском фронте.
Ну а украинские лоббисты спешно переключаются на работу с республиканцами. Зеленский зазывает Трампа в Киев. Ермак адресует статейки евангелистам в США (с призывом прийти на помощь украинским протестантам – ред.). А британские лорды разъезжают по Америке и клянчат деньги. Но все они натыкаются на холодное безразличие. И растущее нежелание тратить американские миллиарды на распил бюджетов на Украине в угоду интересам Британии", - подытоживает Дудаков.