Захарова вспомнила чем Киев оправдывал АТО в Донбассе - 10.04.2024 Украина.ру
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Захарова вспомнила чем Киев оправдывал АТО в Донбассе
Захарова вспомнила чем Киев оправдывал АТО в Донбассе - 10.04.2024 Украина.ру
Захарова вспомнила чем Киев оправдывал АТО в Донбассе
Агрессивные действия Украины против жителей Донбасса изначально были основаны на лжи, потому как восставшие против Киева жители не были террористами, хотя таковыми их считали на Украине, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-04-10T16:50
2024-04-10T16:50
новости
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ато
мария захарова
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Захарова подчеркнула, что 15 апреля исполняющий обязанности президента Украины Турчинов объявил о начале силовой фазы "АТО" сразу после того, как в Киеве побывал директор ЦРУ США Бреннан. В ходе эскалации конфликта первые лица страны обвинили всех жителей Донбасса в "госизмене" и "терроризме", бросив на подавление протестов регулярную армию, спецподразделения Службы безопасности, МВД Украины и неонацистские карательные батальоны. "Все эти годы мы говорили об этом по дипломатическим каналам, на международных площадках, говорили публично. Говорили о том, что обвинение Донбасса в терроризме – это фальшивка, это ложь. (...) Теперь это подтвердил Международный Суд ООН. (...)Этот вердикт опроверг основной аргумент Киева в оправдании развязанной им войны против мирного населения. Ведь они её аргументировали именно тем, что в Донбассе якобы "правят" террористы и их "спонсором" является Российская Федерация", – дополнила спикер российского министерства. Напомним, решение о проведении "АТО" в Донбассе было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года. На следующий день и.о. президента Турчинов&nbsp;привёл это решение в действие. Официально "АТО" была завершена 30 марта 2018 года, когда вместо неё началась Операция объединённых сил.
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новости, донбасс, украина, киев, цру, оон, александр турчинов, ато, мария захарова
Новости, Донбасс, Украина, Киев, ЦРУ, ООН, Александр Турчинов, АТО, Мария Захарова

Захарова вспомнила чем Киев оправдывал АТО в Донбассе

16:50 10.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Агрессивные действия Украины против жителей Донбасса изначально были основаны на лжи, потому как восставшие против Киева жители не были террористами, хотя таковыми их считали на Украине, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Это была гражданская война, которую Киев развязал против тогда ещё своих соотечественников на юго-востоке страны, где люди требовали лишь одного – уважения к своим законным правам говорить на родном языке, учить на нём детей, чтить своих героев, спасших почти 80 лет назад мир от фашизма", – сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что 15 апреля исполняющий обязанности президента Украины Турчинов объявил о начале силовой фазы "АТО" сразу после того, как в Киеве побывал директор ЦРУ США Бреннан.
В ходе эскалации конфликта первые лица страны обвинили всех жителей Донбасса в "госизмене" и "терроризме", бросив на подавление протестов регулярную армию, спецподразделения Службы безопасности, МВД Украины и неонацистские карательные батальоны.
"Все эти годы мы говорили об этом по дипломатическим каналам, на международных площадках, говорили публично. Говорили о том, что обвинение Донбасса в терроризме – это фальшивка, это ложь. (...) Теперь это подтвердил Международный Суд ООН. (...)Этот вердикт опроверг основной аргумент Киева в оправдании развязанной им войны против мирного населения. Ведь они её аргументировали именно тем, что в Донбассе якобы "правят" террористы и их "спонсором" является Российская Федерация", – дополнила спикер российского министерства.
Напомним, решение о проведении "АТО" в Донбассе было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года. На следующий день и.о. президента Турчинов привёл это решение в действие. Официально "АТО" была завершена 30 марта 2018 года, когда вместо неё началась Операция объединённых сил.
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