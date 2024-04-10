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Экономика Украины и война: продовольствие, металл и дефицитная электроэнергия

Экономика Украины и война: продовольствие, металл и дефицитная электроэнергия - 10.04.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: продовольствие, металл и дефицитная электроэнергия

Несмотря на просматривающиеся контуры компромисса по вопросу экспорта украинского продовольствия в страны ЕС и роста металлургического производства, оптимистичных новостей в украинской экономике нет. Это лейтмотив первой недели апреля для киевской власти.

2024-04-10T06:01

2024-04-10T06:01

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Меньше Европы, больше дальнего зарубежьяЕС планирует вернуть квоты на часть украинского сельскохозяйственного экспорта. Соответствующее решение согласовали Европарламент и Совет Европейского союза. Под квоты попадут курятина, яйца, сахар, овёс, кукуруза и мёд при условии, если объёмы их импорта превысят средний показатель за период с середины 2021 по конец 2023 года. Решение о возврате квот пока не принято, однако вопрос уже решён — впереди лишь юридические формальности. Новый режим торговли будет действовать год — с 6 июня 2024 по 5 июня 2025 года.Как видно из номенклатуры товаров, среди них нет пшеницы — главного раздражающего фактора последних двух лет. Но есть кукуруза, по которой Украина закрыла 64,7% европейских потребностей в 2023 году (7,73 млн тонн).Но, как отмечают в пресс-релизе Еврокомиссии, квоты на пшеницу могут вернуть если её импорт в ЕС из Украины "резко увеличится". Германия и Франция новое соглашение одобрили, но Париж будет настаивать на ограничениях на импорт украинского зерна. Общая удовлетворённость немцев и французов вызвана тем, что в ограничивающий список попали сахар и курятина — их активно ввозили с Украины в последние два года в силу низкой себестоимости производства. Позиция "ястребов" — Польши, Венгрии и Словакии — пока не ясна. Представитель Польши ранее был наиболее непримиримым противником украинского продовольствия на европейском рынке, а Варшава даже запретила транзит украинского продовольствия.Компромиссное решение в целом укладывается в рамки того, что ранее требовали шесть европейских сельскохозяйственных объединений — ассоциация европейских сельскохозяйственных профсоюзов Copa-Cogeca, а также ассоциации, объединяющие производителей сахара, зерновых, масличных культур и птицеводов. Единственное, что они предлагали ввести более жёсткие квоты исходя, из объёмов импорта 2021 и 2022 года — периодов с минимальными поставками украинского продовольствия.Год назад введение подобных ограничений казалось немыслимым, но теперь стало реальным. Впрочем, с того времени многое изменилось.Украинское продовольствие раскололо ЕС, а позиция евробюрократии, отменившей квоты вскоре после начала СВО, привела к тому, что часть стран Восточной Европы — Польша, Венгрия и Словакия — стали игнорировать требования Брюсселя. Дальше не учитывать мнение данных стран не представлялось возможным.Страны ЕС сотрясали протесты фермеров, обладающих высокой способностью к самоорганизации и сильным влиянием на общественное мнение накануне июньских выборов в Европарламент, где уже сейчас пророчат треть мест евроскептикам. Кроме того, затянувшееся противостояние с Россией негативным образом сказывается на поддержке Украины, делая её содержание неопределённо долгим. Россией и Белоруссией, точнее продовольствием из них, уже пожертвовали — импорт из этих стран запретят.Кроме того, Украина в полном объёме восстановила экспорт сельхозпродукции, что снизило её зависимость от рынка ЕС — он имел решающее значение для Украины в 2022 году и на период проблем с реализацией "зерновой сделки". Ещё в ноябре 2023 года из портов "Большой Одессы" — Одессы, Ильичевска (Черноморск") и Южного — вывезли больше сельхозпродукции, чем за период действия зерновой сделки — 3,8 млн тонн против 2,6 млн тонн. Заодно по итогам 2023 года сократились логистические издержки по сравнению с 2022 годом: в портах Одессы на 33%, румынской Констанцы и речных портов Дуная на 40%, а польских Гдыни и Гданьска на 42%. В январе 2024 года морские порты Одессы впервые обошли по рентабельности экспорта Констанцу и Гданьск.Всего за 7 месяцев работы украинского зернового коридора экспортировали 23,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции, а за год "зерновой сделки" — почти 33 млн тонн. Разница, как видно, есть, но динамика для киевской власти воодушевляющая — проблемы с ЕС могут быть компенсированы ростом экспорта в страны дальнего зарубежья.Возобновление экспорта металлаС черноморским коридором связана ещё одна новость, но уже касающаяся металла — другого важнейшего экспортного товара Украины в период до начала СВО.В первом квартале 2024 года на Украине выросло производство чугуна на 32,1%, стали на 36,6%, а проката на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Опять же, в отрыве от статистики новости для киевской власти оптимистичные. Но дьявол прячется именно в статистике.Как видно, восстановления объёмов производство до уровня до начала СВО нет и не будет — киевская власть потеряла Мариуполь с ММК им. Ильича и "Азовсталью", а таже морским портом специализировавшемся на экспорте металла и железорудного сырья, лишилась 27% производства кокса на мощностях Авдеевского коксохима и части флюса на территории ДНР. Объёмы производства чугуна, стали и проката сократились в 3,5 раза. 2023 год был годом дальнейшей стагнации: удержать объёмы производства получилось лишь по прокату.С прокатом, к слову, наибольшие проблемы: Украина превратилась в нетто-импортёра плоского проката. В денежном выражении Украина его по итогам 2023 года ввезла на 1,03 млрд долларов, экспортировав на 0,782 млрд долларов, в этом году Украина станет нетто-импортёром плоского проката и уже в тоннах. На экспорт идёт плоский прокат без обработки с минимальной добавленной стоимостью, а импортируется продукция с высокой добавленной стоимостью, то есть прокат с покрытием из ЕС, Китая и Турции. С учётом продолжающихся боевых действий и отсутствия программ по строительству новых металлургических мощностей, Украина в тех её границах, которые контролирует киевская власть, неизбежно превратится в нетто-импортёра стали. Яркий пример — железнодорожные рельсы. 20 тыс. тонн рельсов Украина купила в 2023 году у Франции в кредит на 35 лет под 0,0161% годовых так как рельсы на Украине производились лишь на комбинате "Азовсталь".А теперь нужно вернуться к росту производства металлургической продукции в первом квартале 2024 года. Этот рост не позволит вернуться к объёмам до СВО — это физически невозможно. Но он позволит киевской власти заработать больше, чем в прошлом году. А секрет роста — восстановление экспорта по морю. Из порта "Южный" вывозят железную руду и Одессы экспортируют сталь.В августе-сентябре 2023 года экспортировали 172 тыс. тонн железной руды и 92 тыс. тонн металлопродукции, а в декабре 2023 года 1,292 млн тонн железной руды и 207 тыс. тонн металла. Рост впечатляющий. И если по портам не прилетят очередные ракеты, то экспорт вырастет ещё сильнее. Впрочем, это ещё в том случае, если из-за ущерба объектам электроэнергетики не придётся сокращать плавку чугуна и стали, экономя дефицитные киловатты-часы.Электро- и теплоэнергетикаТретья экономическая новость минувшей недели — возобновившиеся прицельные и целенаправленные удары ВСУ беспилотниками по Запорожской атомной электростанции. Новые удары, которые Киев, как всегда, отрицает, — один из инструментов давления на Россию и попытка принудить её к прекращению ударов по объектам украинской электроэнергетики. В этом Киеву подыгрывает глава евродипломатии Жозеп Боррель, а глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вынужден проявлять чудеса изворотливости и дипломатичности.7 апреля при атаке пострадали три сотрудника станции и был поврежден купол одного из энергоблоков. 9 апреля удар пришелся по крыше корпуса учебно-тренировочного центра, где находится тренажер реакторного зала. До этих ударов ВСУ били по ЗАЭС в последний раз в ноябре 2022 года. После прекратили.Автор в тексте "Страшно, но не ужасно" от 25 марта писал, что сторонним наблюдателям — то есть нам с вами — сложно оценить реальный ущерб украинской электроэнергетике от ударов ракетами и дронами, а киевская власть сгущает краски — ей это выгодно. Поэтому стоит ориентироваться на объёмы перетоков электроэнергии из стран ЕС и Молдавии (точнее Приднестровья, но его ЕС не признаёт). Для этого ЕС любезно предоставил инструмент под названием Cross-Border Physical Flow оператора европейской энергосистемы ENTSO-E.До 22 марта суточный график перетоков был похож на двугорбого верблюда с утренним и вечерним пиками потребления (горбами). 22 марта верблюд стал одногорбым — спада после утреннего пика не было, а импорт превысил 1 ГВт — в три раза больше пика за 21 марта. Гигаватт за сутки при максимуме в 1,7 ГВт — много, но не критично. Критичные показатели были в ноябре 2022 года, когда перепады в 1 ГВт происходили за час.К 9 апреля на графиках перетоков ничего принципиально не изменилось — "верблюд" пропал, Украина стала чистым импортёром электроэнергии из ЕС. Следовательно удары оказались эффективны. Будут ли продолжаться удары в дальнейшем — не ясно.А вот для харьковской теплоэнергетики удары оказались критическими: Харьковская ТЭЦ-5 разрушена и власти города уже сообщили, что планируют отказаться от централизованного отопления к следующему отопительному сезону. Греть сотни многоквартирных домов планируют модульными котельным. Задача для властей крайне непростая и в случае провала город просто замёрзнет. Конечно, если к тому времени в нём останется значимое количество населения — харьковчане из города активно уезжают в Днепропетровск и Запорожье.А в Бурштыне Ивано-Франковской области городские власти разрешили устанавливать в квартирах индивидуальные газовые котлы так как из-за повреждений Бурштынской ТЭС греть город нечем, а восстановление станции может занять месяцы если не годы.

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эксклюзив, украина, одесса, польша, жозеп боррель, рафаэль гросси, ес, европарламент, азовсталь