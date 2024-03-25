https://ukraina.ru/20240325/1054081135.html

Страшно, но не ужасно. Последствия "самой масштабной атаки" на украинскую энергосистему спустя трое суток

Страшно, но не ужасно. Последствия "самой масштабной атаки" на украинскую энергосистему спустя трое суток - 25.03.2024 Украина.ру

Страшно, но не ужасно. Последствия "самой масштабной атаки" на украинскую энергосистему спустя трое суток

Ночью 22 марта территория Украины — впервые за долгое время — подверглась масштабной комбинированной атаке с применением БПЛА и ракет. В ходе этой атаки впервые с 2022 года серьёзному удару подверглась объекты украинской электроэнергетики, включая крупнейшую в стране гидроэлектростанцию — ДнепроГЭС.

2024-03-25T05:59

2024-03-25T05:59

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Украинские пропагандисты уже успели назвать атаку самой масштабной, но самой результативной она точно не стала.Предыдущие удары по украинской электроэнергетикеДо осени 2022 года по объектам украинской электроэнергетики — генерации и распределению — целенаправленно не били. Весной 2022 года пострадали ТЭЦ в прифронтовых районах, например в Ахтырке Сумской области. Летом 2022 года били по тяговым подстанциям Укржелдороги. Периодически — и сейчас тоже — прилетает по прифронтовой Кураховской ТЭС. Весной-летом 2022 года в объекты прилетали как правило снаряды, а не ракеты, сейчас же в таких случаях летят авиабомбы с УМПК. Весна-лето 2022 года — период локальных ударов, не преследующих глобальных задач. В случае с Ахтырской ТЭЦ удар и вовсе не был преднамеренным.Всерьёз по ТЭЦ и ТЭС прилетело 11 сентября 2022 года. Тогда масштабным ударом подверглись объекты в Харькове, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.10 октября 2022 года — после того как Украина впервые отправила на дно Керченского пролива два пролёта Крымского моста — удары обрели идейное измерение, став актом мести, а также практическое значение, превратившись в инструмент ослабления Украины. Россия системно била по генерации и распределению, ослабляя энергосистему.Действительно серьёзными удары стали в ноябре-начале декабря 2022 года, когда несколько раз отключались украинские АЭС, а отдельные части страны погружались во тьму. Но и тогда Россия не добивала украинскую энергосистему, давая возможность ей восстановиться. Однако удары были чёткими, последовательными и очень осмысленными — военные знали куда бить и явно консультировались с электроэнергетиками.В начале января 2023 года удары прекратились. Почему — не ясно и по этому поводу можно лишь выдвигать гипотезы. Украинскую энергосистему ослабили — шутка ли к началу СВО у Украины был двойной запас мощности по генерации. Стоимость содержания Украины для ЕС подняли за счёт ослабления промышленности и необходимости больших перетоков электроэнергии, экспорт электроэнергии с Украины в ЕС перешёл из категории экономических планов в разряд околонаучной фантастики. Добивать в январе 2023 года украинскую энергосистему было опасно по гуманитарными соображениям — зима всё же. Не исключено, что Москва и Киев в какой-то момент договорились через посредников поумерить пыл: ВСУ оставили в покое ЗАЭС, а Россия переключилась на другие цели.Ударами по объектам электроэнергетики киевская власть пугала своих граждан весь 2023 год, поддерживая среди населения высокий уровень нервозности. Однако атак не было так как уничтожение украинской электроэнергетики с погружением Украины во тьму не является самоцелью для России.Чудеса адаптацииЗа это время украинская энергосистема адаптировалась к новым реалиям.Во-первых, двойной запас по генерации стал сильно меньше, а восстановить повреждённые объекты власти не только не смогли, но и не желали — долго, дорого и муторно. Тем более, в условиях синхронизации с европейской энергосистемой, что позволяло получать электроэнергии из ЕС в периоды утреннего и вечернего пиков потребления, "отдавая" долги ночью, когда потребление становилось минимальным. Постепенно Украина получила возможность импортировать из ЕС до 1700 МВт. А начиналось с 300 МВт.Во-вторых, упростилась система распределения электроэнергии — на многих подстанциях пострадали силовые трансформаторы сверхвысоких классов напряжения, которые было нечем менять в силу специфичности классов напряжения на Украине, доставшихся ей в наследство от УССР. Запорожский трансформаторный завод и Запорожский завод высоковольтной аппаратуры к тому моменту сильно пострадали и, судя по жалобам главы украинского минэнерго Германа Галущенко ,Запорожтрансформатор неспособен выпускать дефицитные трансформаторы.В-третьих, за 2023 год была выбита масса промышленных потребителей электроэнергии, что внесло свой вклад в балансировку украинской энергосистемы. Точных данных нет — сведения о производстве и потреблении электроэнергии засекречены по решению СБУ ещё в начале СВО. Заодно для промышленности повысили тарифы, сделав их запретительными в период вечернего пика потребления.Таким образом, в 2024 год украинская энергосистема вошла без значимого запаса прочности и с сильно упростившейся системой распределения. Но она работала вполне исправно и даже в периоды морозов диспетчерам не приходилось прибегать к веерным отключениям.Удары в тумане войныИ вот 22 марта вернули Украину в состояние осени 2022 года. Новые удары — акт возмездия за Белгород, а также — не исключено — за атаки на НПЗ. Киевские чиновники во всю кричат о колоссальных разрушениях, менеджеры ДТЭК твердят о потере половины их генерации, а украинские медийщики твердят о том, что все выпущенные ракеты летели исключительно по электростанциям и электроподстанциям.Однако нужно делать поправки на то, что у сторонних наблюдателей нет объективных данных о разрушениях, а киевская власть необъективна. В её картине мира Россия обстреливает города зенитными ракетами от С-300 и бьет всегда либо по инфраструктуре, либо по жилым домам. Так и с электростанциями — преувеличение масштаба проблемы мотивирует граждан экономить, повышает градус ненависти к России, а заодно вводит российского обывателя в состояние заблуждения и успокоения. Ну, а у западных обывателей-налогоплательщиков вызывает желание помогать Украине во чтобы -то ни стало.На профильных специалистов — автор к ним не относится — подобные заявления эффекта не оказывают так как у них есть доступ к закрытой информации. Мы же, простые смертные, всегда должны делать поправку на то, что война — это искусство обмана.Тем не менее, понять масштаб украинских проблем после ударов 22 марта мы всё же можем.Во-первых, украинские АЭС не остановились — они продолжили работать. Это означает, что недавний удар был слабее тех, которые наносились в ноябре-декабре 2022 года.Во-вторых, мы можем посмотреть данные о перетоках электроэнергии на Украину из ЕС и в ЕС с Украины, сопоставив их с данными до атаки. Норма 2023 года для Украины — график перетоков выглядит как спина двугорбого верблюда с двумя горбами — утренним и вечерним пиками — и двумя низинами. Пики — импорт из ЕС в рамках разрешённого, низины — экспорт в ЕС. 21 марта была норма. 22 марта верблюд стал одногорбым — спада после утреннего пика не было, а импорт превысил 1 ГВт — в три раза больше пика за 21 марта. Гигаватт за сутки при максимуме в 1,7 ГВт — много, но не критично. Критичные показатели были в ноябре 2022 года, когда перепады в 1 ГВт происходили за час.Изучить цифры каждый может сам — для этого у оператора европейской энергосистемы ENTSO-E есть инструмент под названием TransparencyPlatform с разделом Cross-Border Physical Flow. Графики для украинских диспетчеров грустные, но не катастрофичные в масштабах всей страны.Теперь стоит затронуть удары по тем объектам, по которым у нас есть объективные данные. Сильнее всего досталось Харькову — там к вечеру 24 марта (удары были ночью 22 марта) электроэнергию подали лишь 40% горожан, а 200 тыс. домовладений обесточены. Харькову досталось явно в отместку за Белгород и восстановить электроснабжение города будет непросто.8 ракет — если верить украинской власти — прилетело по ДнепроГЭС. "Укргидроэнерго" отрапортовало об уничтожении машинного зала на ДнепроГЭС-2, а также о серьёзных повреждениях ДнепроГЭС-1. Но фото и видео есть лишь с ДнепроГЭС-2. Общая мощность двух ГЭС — 1578,6 МВт, а у ДнепроГЭС-2 — 928 МВт. ДнепроГЭС-1 удалось запустить уже во второй половине 22 марта. ДнепроГЭС-2 и Харьковская ТЭЦ-5 — это то, что можно записать в чистые потери от ударов. Всё остальное покрыто туманом войны.Назвать такую потерю болезненной вполне можно, а вот критичной нет. Аварии республиканского масштаба не было, АЭС продолжили работать, разрешённых ЕС перетоков хватило.***Будет ли продолжение у ударов — не ясно. В случае с военными объектами выбор целей, средств поражения и частоты ударов целиком и полностью находятся в руках военных. С гражданской инфраструктурой всё куда сложнее.Если удары повторятся и их будет ещё 2-3, то вероятность того, что украинская энергосистема столкнётся с серьёзной аварией, значительно вырастут — у неё минимальный запас прочности, а возможности по перетокам из ЕС не безграничны. Понять, что всё стало действительно плохо, мы сможем по:· работе АЭС — они на себе несут львиную долю производства электроэнергии, но не могут использоваться как маневренные мощности;· повторным ударам по ДнепроГЭС и объективным подтверждением выведения из строя ДнепроГЭС-1, чьи блоки участвуют во вторичном регулировании частоты в энергосистеме;· серьёзным повреждениям станций бывшего Бурштынского энергоострова (перестал быть островом 24 февраля 2022 года после синхронизации энергосистем Украины и ЕС) — Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС, связанными с ними подстанциям и сетям — через которые идёт львиная доля перетока электроэнергии из ЕС на Украину;· серьёзным повреждения Ладыжинской и Криворожской ТЭС, через которые идут перетоки из Румынии через Молдавскую ГРЭС.России вполне под силу ввергнуть Украину во тьму, вопрос в том, зачем это делать. И, судя по всему, политическое руководство России ответа себе на этот вопрос пока не дало.

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https://ukraina.ru/20240325/1054079989.html

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