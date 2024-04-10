Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ
Для захода в Харьковскую область ВС РФ могут стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление. Второй вариант предполагает создать отдельный ТВД на Сумском и Черниговском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Существует два варианта захода ВС РФ в Харьковскую область. Есть ограниченный вариант, чтобы стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление, рассказал историк.
Второй вариант - полноценный, чтобы создать отдельный театр военных действий на Сумском и Черниговском направлении, отметил специалист.
"Лично мне больше нравится Черниговское направление, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Наши фланги там будут обеспечены не только нашими войсками, но и естественными водными преградами", - подчеркнул Полищук.
Это задумка интересная. Некоторые эксперты также предлагают еще один рейд на Киев, чтобы сделать Владимира Зеленского более сговорчивым и оттянуть ВСУ с основных направлений, указал эксперт.
Также звучат предложения зайти на Харьков через Сумы. Все эти сценарии прорабатываются. Но если для такой операции командованию придется снимать ударные части с того же Донбасса, то этого делать нельзя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
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