Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ - 10.04.2024 Украина.ру
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Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ
Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ - 10.04.2024 Украина.ру
Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ
Для захода в Харьковскую область ВС РФ могут стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление. Второй вариант предполагает создать отдельный ТВД на Сумском и Черниговском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-10T05:00
2024-04-10T05:00
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Существует два варианта захода ВС РФ в Харьковскую область. Есть ограниченный вариант, чтобы стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление, рассказал историк.Второй вариант - полноценный, чтобы создать отдельный театр военных действий на Сумском и Черниговском направлении, отметил специалист.Это задумка интересная. Некоторые эксперты также предлагают еще один рейд на Киев, чтобы сделать Владимира Зеленского более сговорчивым и оттянуть ВСУ с основных направлений, указал эксперт.Также звучат предложения зайти на Харьков через Сумы. Все эти сценарии прорабатываются. Но если для такой операции командованию придется снимать ударные части с того же Донбасса, то этого делать нельзя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, харьков, вс рф, наступление, сумы, чернигов, всу, сво
Новости, Россия, Киев, Харьков, ВС РФ, наступление, Сумы, Чернигов, ВСУ, СВО

Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ

05:00 10.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Для захода в Харьковскую область ВС РФ могут стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление. Второй вариант предполагает создать отдельный ТВД на Сумском и Черниговском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Существует два варианта захода ВС РФ в Харьковскую область. Есть ограниченный вариант, чтобы стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление, рассказал историк.
Второй вариант - полноценный, чтобы создать отдельный театр военных действий на Сумском и Черниговском направлении, отметил специалист.
"Лично мне больше нравится Черниговское направление, потому что оно с двух сторон прикрыто реками. Наши фланги там будут обеспечены не только нашими войсками, но и естественными водными преградами", - подчеркнул Полищук.
Это задумка интересная. Некоторые эксперты также предлагают еще один рейд на Киев, чтобы сделать Владимира Зеленского более сговорчивым и оттянуть ВСУ с основных направлений, указал эксперт.
Также звучат предложения зайти на Харьков через Сумы. Все эти сценарии прорабатываются. Но если для такой операции командованию придется снимать ударные части с того же Донбасса, то этого делать нельзя, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 17:10
Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизацииДоработка нового украинского закона о мобилизации вышла на финишную прямую: в среду, 10 апреля, его собираются ставить на рассмотрение в Верховной Раде. Пока украинские власти готовятся протащить непопулярный законопроект через парламент, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк пообещал соотечественникам – отсидеться не получится ни у кого
 
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