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Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ

Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ - 10.04.2024 Украина.ру

Рейд на Киев или заход на Харьков с Чернигова: эксперт назвал интересные варианты наступления армии РФ

Для захода в Харьковскую область ВС РФ могут стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление. Второй вариант предполагает создать отдельный ТВД на Сумском и Черниговском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-10T05:00

2024-04-10T05:00

2024-04-10T05:00

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Существует два варианта захода ВС РФ в Харьковскую область. Есть ограниченный вариант, чтобы стянуть на себя большое количество бригад ВСУ и разгрузить главное Западное направление, рассказал историк.Второй вариант - полноценный, чтобы создать отдельный театр военных действий на Сумском и Черниговском направлении, отметил специалист.Это задумка интересная. Некоторые эксперты также предлагают еще один рейд на Киев, чтобы сделать Владимира Зеленского более сговорчивым и оттянуть ВСУ с основных направлений, указал эксперт.Также звучат предложения зайти на Харьков через Сумы. Все эти сценарии прорабатываются. Но если для такой операции командованию придется снимать ударные части с того же Донбасса, то этого делать нельзя, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240409/1054404056.html

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