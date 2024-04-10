"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. Исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Любое "чудо-оружие", такое как российские ФАБы с УМПК, работает в комплексе. От водителя грузовика до летчика, сбрасывающего бомбы. Армия воюет как система и побеждает как система, рассказал историк.
"Да, это хорошо, что у нас есть такое вооружение. Да, это хорошо, что командование правильно его использует и добивается результата. Но это не значит, что мы можем тупо зашвыривать противника бомбами и больше ничего не делать", - отметил Полищук.
Он напомнил, что во время Второй мировой войны союзники ничего не добились тотальными бомбардировками. Самые тяжелые бомбардировки пришлись на 1944 год, но на этот год пришелся и пик промышленного производства Германии, подчеркнул специалист.
ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. При всем уважении к авиаторам исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
8 апреля, 06:45Чего ждать от Украины: стратегической обороны или контрнаступления?Еще в конце минувшего года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении построить оборонительные сооружения "на основных рубежах". Он уточнил, что укрепления протянутся от Донбасса до западной части страны ― это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также регионы, граничащие с Россией и Белоруссией