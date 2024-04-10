"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле - 10.04.2024 Украина.ру
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"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле - 10.04.2024 Украина.ру
"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. Исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-10T03:00
2024-04-10T03:00
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Любое "чудо-оружие", такое как российские ФАБы с УМПК, работает в комплексе. От водителя грузовика до летчика, сбрасывающего бомбы. Армия воюет как система и побеждает как система, рассказал историк.Он напомнил, что во время Второй мировой войны союзники ничего не добились тотальными бомбардировками. Самые тяжелые бомбардировки пришлись на 1944 год, но на этот год пришелся и пик промышленного производства Германии, подчеркнул специалист.ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. При всем уважении к авиаторам исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054365840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, александр полищук, всу, авиабомбы, вс рф, армия, вооружение, украина, сво
Новости, Россия, Александр Полищук, ВСУ, авиабомбы, ВС РФ, Армия, вооружение, Украина, СВО

"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле

03:00 10.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. Исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Любое "чудо-оружие", такое как российские ФАБы с УМПК, работает в комплексе. От водителя грузовика до летчика, сбрасывающего бомбы. Армия воюет как система и побеждает как система, рассказал историк.
"Да, это хорошо, что у нас есть такое вооружение. Да, это хорошо, что командование правильно его использует и добивается результата. Но это не значит, что мы можем тупо зашвыривать противника бомбами и больше ничего не делать", - отметил Полищук.
Он напомнил, что во время Второй мировой войны союзники ничего не добились тотальными бомбардировками. Самые тяжелые бомбардировки пришлись на 1944 год, но на этот год пришелся и пик промышленного производства Германии, подчеркнул специалист.
ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. При всем уважении к авиаторам исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
8 апреля, 06:45
Чего ждать от Украины: стратегической обороны или контрнаступления?Еще в конце минувшего года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении построить оборонительные сооружения "на основных рубежах". Он уточнил, что укрепления протянутся от Донбасса до западной части страны ― это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также регионы, граничащие с Россией и Белоруссией
 
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Заголовок открываемого материала
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
00:01Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
23:46ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
23:33Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
23:21Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана
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22:37Шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ – будут последствия
22:26Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
22:07Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"
21:38Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ
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20:50ВС России уничтожили системы ПВО в Одесской области – подполье
20:39FPV-дроны ВСУ демонстрируют невысокую эффективность в зоне СВО – СМИ
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