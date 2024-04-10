https://ukraina.ru/20240410/1054408758.html

"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле

"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле - 10.04.2024 Украина.ру

"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле

ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. Исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-10T03:00

2024-04-10T03:00

2024-04-10T03:00

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всу

авиабомбы

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вооружение

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Любое "чудо-оружие", такое как российские ФАБы с УМПК, работает в комплексе. От водителя грузовика до летчика, сбрасывающего бомбы. Армия воюет как система и побеждает как система, рассказал историк.Он напомнил, что во время Второй мировой войны союзники ничего не добились тотальными бомбардировками. Самые тяжелые бомбардировки пришлись на 1944 год, но на этот год пришелся и пик промышленного производства Германии, подчеркнул специалист.ФАБы позволяют сохранить жизни российских бойцов и уничтожить позиции и живую силу противника, но это не панацея. При всем уважении к авиаторам исход боя решает ситуация на земле. Каждое вооружение должно быть максимально эффективным, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, александр полищук, всу, авиабомбы, вс рф, армия, вооружение, украина, сво