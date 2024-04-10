Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне" - 10.04.2024 Украина.ру
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Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне" - 10.04.2024 Украина.ру
Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
Российские военные перемалывают личный состав ВСУ на удобных позициях. ВС РФ выгодно, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где каждое бетонное здание служит укрытием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-04-10T03:40
2024-04-10T03:40
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Части ВСУ измотаны, но они постоянно получают пополнение. У противника нет разбитых и обескровленных подразделений. ВС РФ повыбивали много бронетехники, из-за чего они стали менее подвижными, рассказал историк.Свои войска ВСУ перебрасывают пешком или на грузовиках. БТР и БМП они не используют для переброски, задействовав больше огневых средств на переднем крае. Но личного состава у противника меньше не стало, добавил специалист.За два года СВО российские штурмовики приобрели необходимый опыт взаимодействия. Работа штурмовых групп сочетается с работой танков в качестве поддержки пехоты и давлением на тылы противника артиллерией и авиацией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, часов яр, харьков, александр полищук, всу, вс рф, наступление, штурм, штурмовик
Новости, Россия, Часов Яр, Харьков, Александр Полищук, ВСУ, ВС РФ, наступление, штурм, штурмовик

Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"

03:40 10.04.2024
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Российские военные перемалывают личный состав ВСУ на удобных позициях. ВС РФ выгодно, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где каждое бетонное здание служит укрытием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Части ВСУ измотаны, но они постоянно получают пополнение. У противника нет разбитых и обескровленных подразделений. ВС РФ повыбивали много бронетехники, из-за чего они стали менее подвижными, рассказал историк.
Свои войска ВСУ перебрасывают пешком или на грузовиках. БТР и БМП они не используют для переброски, задействовав больше огневых средств на переднем крае. Но личного состава у противника меньше не стало, добавил специалист.
"В этом и состоит суть нашей стратегии. Мы перемалываем личный состав ВСУ на удобных для нас позициях. Нам выгодно, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где много мирных жителей, а каждое бетонное здание служит в качестве укрытия", - отметил Полищук.
За два года СВО российские штурмовики приобрели необходимый опыт взаимодействия. Работа штурмовых групп сочетается с работой танков в качестве поддержки пехоты и давлением на тылы противника артиллерией и авиацией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 17:47
Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумерангУкраина – государство международного терроризма. Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но вышла из-под контроля. Потому что Штаты перестали их кормить. Америка из этого не сделала серьезных выводов
 
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Заголовок открываемого материала
04:40Сражение за Часов Яр: военный историк раскрыл, как ВС РФ "подобрали ключик" к ВСУ, применив опыт Авдеевки
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
03:50Командные пункты по лекалам НАТО: эксперт рассказал, как метро станет одним из узлов обороны Харькова
03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
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