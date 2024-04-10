https://ukraina.ru/20240410/1054407499.html

Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"

Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне" - 10.04.2024 Украина.ру

Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"

Российские военные перемалывают личный состав ВСУ на удобных позициях. ВС РФ выгодно, чтобы пять-десять бригад противника сточились в боях за Часов Яр, а не засели в Харькове, где каждое бетонное здание служит укрытием. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-04-10T03:40

2024-04-10T03:40

2024-04-10T03:40

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Части ВСУ измотаны, но они постоянно получают пополнение. У противника нет разбитых и обескровленных подразделений. ВС РФ повыбивали много бронетехники, из-за чего они стали менее подвижными, рассказал историк.Свои войска ВСУ перебрасывают пешком или на грузовиках. БТР и БМП они не используют для переброски, задействовав больше огневых средств на переднем крае. Но личного состава у противника меньше не стало, добавил специалист.За два года СВО российские штурмовики приобрели необходимый опыт взаимодействия. Работа штурмовых групп сочетается с работой танков в качестве поддержки пехоты и давлением на тылы противника артиллерией и авиацией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240409/1054405332.html

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новости, россия, часов яр, харьков, александр полищук, всу, вс рф, наступление, штурм, штурмовик