Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили - 27.03.2024 Украина.ру
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Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили
Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили - 27.03.2024 Украина.ру
Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили
Следственный комитет РФ рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы России о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России. Об этом 27 марта заверили в телеграм-канале СК РФ
2024-03-27T13:53
2024-03-27T13:53
новости
терроризм
госдума
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запад
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следственный комитет
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"В Следственным комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России", - говорится в материале.Одна из депутатов, подписавших документ, Яна Лантратова опубликовала документ в своем телеграм-канале.Она призвала остановить международный терроризм коллективного запада."Мы направили в адрес правоохранительных органов Российской Федерации, Германии, Кипра, США и Франции коллективное заявление, в котором требуем провести следственные действия по многочисленным фактам организации и финансирования террористических актов против мирного населения и отдельных политиков, лидеров, журналистов – так называемый "политический терроризм". Методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, теперь еще возможно вовлекая и ИГИЛ*, решают свои задачи, являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека", - возмутилась она.По ее словам, агрессоры перешли на новый уровень преступлений, потому что они не в силах добиться значимых успехов на фронте.Политик высказала убеждение, что все причастные к террору – будь то физические лица, компании и организации или даже целые государства – должны понести ответственность за содеянное.*Террористическая организация, запрещена в РФ.
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новости, терроризм, госдума, россия, сша, запад, ск рф, следственный комитет
Новости, терроризм, Госдума, Россия, США, Запад, СК РФ, Следственный комитет

Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили

13:53 27.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следственный комитет РФ рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы России о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России. Об этом 27 марта заверили в телеграм-канале СК РФ
"В Следственным комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России", - говорится в материале.
Одна из депутатов, подписавших документ, Яна Лантратова опубликовала документ в своем телеграм-канале.
Она призвала остановить международный терроризм коллективного запада.
"Мы направили в адрес правоохранительных органов Российской Федерации, Германии, Кипра, США и Франции коллективное заявление, в котором требуем провести следственные действия по многочисленным фактам организации и финансирования террористических актов против мирного населения и отдельных политиков, лидеров, журналистов – так называемый "политический терроризм". Методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, теперь еще возможно вовлекая и ИГИЛ*, решают свои задачи, являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека", - возмутилась она.
По ее словам, агрессоры перешли на новый уровень преступлений, потому что они не в силах добиться значимых успехов на фронте.
Политик высказала убеждение, что все причастные к террору – будь то физические лица, компании и организации или даже целые государства – должны понести ответственность за содеянное.
"Именно поэтому мы просим правоохранителей пяти государств не только дать четкую юридическую оценку происходящему, но и проработать механизмы экономического противодействия, а именно – выплаты контрибуций пострадавшей стороне, блокирование счетов и заморозку активов террористов, а также прямую конфискацию принадлежащего им имущества", - пояснила она.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.
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