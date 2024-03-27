https://ukraina.ru/20240327/1054143354.html

Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили

Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили - 27.03.2024 Украина.ру

Депутаты Госдумы призвали пять стран расследовать теракты против РФ, в СК ответили

Следственный комитет РФ рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы России о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России. Об этом 27 марта заверили в телеграм-канале СК РФ

2024-03-27T13:53

2024-03-27T13:53

2024-03-27T13:53

новости

терроризм

госдума

россия

сша

запад

ск рф

следственный комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_cbbfd854f9d9fffea2cef0106c2a02c6.jpg.webp

"В Следственным комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России", - говорится в материале.Одна из депутатов, подписавших документ, Яна Лантратова опубликовала документ в своем телеграм-канале.Она призвала остановить международный терроризм коллективного запада."Мы направили в адрес правоохранительных органов Российской Федерации, Германии, Кипра, США и Франции коллективное заявление, в котором требуем провести следственные действия по многочисленным фактам организации и финансирования террористических актов против мирного населения и отдельных политиков, лидеров, журналистов – так называемый "политический терроризм". Методы, которыми США, НАТО, ГУР МО Украины, теперь еще возможно вовлекая и ИГИЛ*, решают свои задачи, являются не только прямой угрозой для миллионов людей, но и неприкрытым наступлением на права человека", - возмутилась она.По ее словам, агрессоры перешли на новый уровень преступлений, потому что они не в силах добиться значимых успехов на фронте.Политик высказала убеждение, что все причастные к террору – будь то физические лица, компании и организации или даже целые государства – должны понести ответственность за содеянное.*Террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20240327/1054116378.html

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, терроризм, госдума, россия, сша, запад, ск рф, следственный комитет