https://ukraina.ru/20240409/1054397305.html
Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор - 09.04.2024 Украина.ру
Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это... Украина.ру, 09.04.2024
2024-04-09T13:13
2024-04-09T13:13
2024-04-09T13:13
видео
олег хавич
европа
россия
украина
запорожская аэс
нато
польша
обучение
конфликт
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Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это ответит Россия, объяснил, почему Европа перестала реагировать на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции и сделал прогноз по развитию ситуации на Балканах, где в последнее время растёт напряжённость. 00:26 - как Россия ответит на открытую интервенцию войск стран НАТО на Украину?06:42 - протесты фермеров в Европе: временное затишье или разрешение конфликта?10:55 - об украинских атаках на атомные реакторы Запорожской АЭС;16:17 - Республика Сербская готовится заявить о независимости от Боснии и Герцеговины: что происходит на Балканах?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру
рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это ответит Россия, объяснил, почему Европа перестала реагировать на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции и сделал прогноз по развитию ситуации на Балканах, где в последнее время растёт напряжённость. 00:26
- как Россия ответит на открытую интервенцию войск стран НАТО на Украину?06:42
- протесты фермеров в Европе: временное затишье или разрешение конфликта?10:55
- об украинских атаках на атомные реакторы Запорожской АЭС;16:17
- Республика Сербская готовится заявить о независимости от Боснии и Герцеговины: что происходит на Балканах?