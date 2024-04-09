Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор - 09.04.2024 Украина.ру
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Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор - 09.04.2024 Украина.ру
Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это... Украина.ру, 09.04.2024
2024-04-09T13:13
2024-04-09T13:13
видео
олег хавич
европа
россия
украина
запорожская аэс
нато
польша
обучение
конфликт
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Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это ответит Россия, объяснил, почему Европа перестала реагировать на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции и сделал прогноз по развитию ситуации на Балканах, где в последнее время растёт напряжённость. 00:26 - как Россия ответит на открытую интервенцию войск стран НАТО на Украину?06:42 - протесты фермеров в Европе: временное затишье или разрешение конфликта?10:55 - об украинских атаках на атомные реакторы Запорожской АЭС;16:17 - Республика Сербская готовится заявить о независимости от Боснии и Герцеговины: что происходит на Балканах?
европа
россия
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польша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, олег хавич, европа, россия, украина, запорожская аэс, нато, польша, обучение, конфликт, военные, генерал, конрад рэнкас, сикорский, румыния, одесса, эммануэль макрон, выборы, туск, брюссель, варшава, зерно, молдавия, терроризм, сербия, босния и герцеговина, евросоюз, донецк, обстрелы, сво, спецоперация, война, фермер, югославия, видео
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Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор

13:13 09.04.2024
 
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Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это ответит Россия, объяснил, почему Европа перестала реагировать на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции и сделал прогноз по развитию ситуации на Балканах, где в последнее время растёт напряжённость.

00:26 - как Россия ответит на открытую интервенцию войск стран НАТО на Украину?
06:42 - протесты фермеров в Европе: временное затишье или разрешение конфликта?
10:55 - об украинских атаках на атомные реакторы Запорожской АЭС;
16:17 - Республика Сербская готовится заявить о независимости от Боснии и Герцеговины: что происходит на Балканах?
 
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