https://ukraina.ru/20240409/1054397305.html

Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор

Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор - 09.04.2024 Украина.ру

Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор

Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это... Украина.ру, 09.04.2024

2024-04-09T13:13

2024-04-09T13:13

2024-04-09T13:13

видео

олег хавич

европа

россия

украина

запорожская аэс

нато

польша

обучение

конфликт

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Политический аналитик Олег Хавич в эфире Украина.ру рассказал о том, как Европа и США готовятся легализовать своё военное присутствие на Украине и как на это ответит Россия, объяснил, почему Европа перестала реагировать на удары киевского режима по Запорожской атомной электростанции и сделал прогноз по развитию ситуации на Балканах, где в последнее время растёт напряжённость. 00:26 - как Россия ответит на открытую интервенцию войск стран НАТО на Украину?06:42 - протесты фермеров в Европе: временное затишье или разрешение конфликта?10:55 - об украинских атаках на атомные реакторы Запорожской АЭС;16:17 - Республика Сербская готовится заявить о независимости от Боснии и Герцеговины: что происходит на Балканах?

европа

россия

украина

польша

румыния

одесса

брюссель

варшава

молдавия

сербия

босния и герцеговина

донецк

югославия

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