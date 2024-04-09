Главное за ночь 9 апреля
08:09 09.04.2024 (обновлено: 08:25 09.04.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Сегодня ночью взрывы раздавались в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях.
Ночью средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника: два над Белгородской и два над Воронежской областями, а также противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией Черного моря, - сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы России нанесли удар по военному порту Очакова Николаевской области, заявил координатор николаевского подполья Лебедев.
Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол России в США.
Мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций, поэтому опасно говорить незнакомцам по телефону даже простые слова "да" и "подтверждаю", рассказал депутат Госдумы Немкин.