Главное за ночь 9 апреля - 09.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 9 апреля
Главное за ночь 9 апреля - 09.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 9 апреля
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Сегодня ночью взрывы раздавались в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях. Украина.ру, 09.04.2024
2024-04-09T08:09
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нато
россия
новости
воронежская область
удары
беспилотники
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Сегодня ночью взрывы раздавались в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях.Ночью средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника: два над Белгородской и два над Воронежской областями, а также противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией Черного моря, - сообщили в Минобороны РФ.Вооруженные силы России нанесли удар по военному порту Очакова Николаевской области, заявил координатор николаевского подполья Лебедев.Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол России в США.Мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций, поэтому опасно говорить незнакомцам по телефону даже простые слова "да" и "подтверждаю", рассказал депутат Госдумы Немкин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, россия, новости, воронежская область, удары, беспилотники
НАТО, Россия, Новости, Воронежская область, удары, беспилотники

Главное за ночь 9 апреля

08:09 09.04.2024 (обновлено: 08:25 09.04.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Сегодня ночью взрывы раздавались в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях.
Ночью средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника: два над Белгородской и два над Воронежской областями, а также противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией Черного моря, - сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы России нанесли удар по военному порту Очакова Николаевской области, заявил координатор николаевского подполья Лебедев.
Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол России в США.
Мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций, поэтому опасно говорить незнакомцам по телефону даже простые слова "да" и "подтверждаю", рассказал депутат Госдумы Немкин.
 
НАТОРоссияНовостиВоронежская областьударыбеспилотники
 
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