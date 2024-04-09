https://ukraina.ru/20240409/1054392414.html

Главное за ночь 9 апреля

Главное за ночь 9 апреля - 09.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 9 апреля

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Сегодня ночью взрывы раздавались в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях. Украина.ру, 09.04.2024

2024-04-09T08:09

2024-04-09T08:09

2024-04-09T08:25

нато

россия

новости

воронежская область

удары

беспилотники

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Сегодня ночью взрывы раздавались в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях.Ночью средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника: два над Белгородской и два над Воронежской областями, а также противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией Черного моря, - сообщили в Минобороны РФ.Вооруженные силы России нанесли удар по военному порту Очакова Николаевской области, заявил координатор николаевского подполья Лебедев.Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол России в США.Мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций, поэтому опасно говорить незнакомцам по телефону даже простые слова "да" и "подтверждаю", рассказал депутат Госдумы Немкин.

россия

воронежская область

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нато, россия, новости, воронежская область, удары, беспилотники