"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
Военное планирование МО РФ должно учитывать все риски. Нужно рассматривать вариант, при котором НАТО может открыто вмешаться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Россия готовится к очень серьезной военной кампании. Наступление на Киев или Харьков – один из элементов этой кампании, к которому российские войска активно готовятся, сообщил политолог.
Необходимо рассматривать варианты относительно того, чтобы пресечь диверсионные атаки на российскую территорию и обстрелы мирных жителей. Также нужно рассматривать варианты усиления обороны на границе, отметил эксперт.
"Мы должны рассматривать вариант, при котором НАТО открыто может вмешаться в украинский конфликт. Таково военное планирование, которое должно учитывать все риски и возможности", - отметил Самойлов.
То, что западные СМИ твердят о каком-то походе армии РФ на Харьков – не новость. Это уже было пред началом СВО и во время "контрнаступа" ВСУ. Но западные СМИ тут не преподносили какой-то эксклюзивной оперативной информации, подчеркнул эксперт.
Сейчас Запад пытается "раскрутить" Россию на какие-то ответы. После обобщения якобы "найденной информации" западной стороной могут быть сделаны аналитические выводы о том, как будут действовать ВС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
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