"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ - 09.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240409/1054378096.html
"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ - 09.04.2024 Украина.ру
"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
Военное планирование МО РФ должно учитывать все риски. Нужно рассматривать вариант, при котором НАТО может открыто вмешаться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-04-09T04:10
2024-04-09T04:10
новости
россия
харьков
киев
алексей самойлов
нато
вс рф
план
сво
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/31/1033363173_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_065762debc0dabdbe91ec34232c13e0c.jpg
Россия готовится к очень серьезной военной кампании. Наступление на Киев или Харьков – один из элементов этой кампании, к которому российские войска активно готовятся, сообщил политолог.Необходимо рассматривать варианты относительно того, чтобы пресечь диверсионные атаки на российскую территорию и обстрелы мирных жителей. Также нужно рассматривать варианты усиления обороны на границе, отметил эксперт.То, что западные СМИ твердят о каком-то походе армии РФ на Харьков – не новость. Это уже было пред началом СВО и во время "контрнаступа" ВСУ. Но западные СМИ тут не преподносили какой-то эксклюзивной оперативной информации, подчеркнул эксперт.Сейчас Запад пытается "раскрутить" Россию на какие-то ответы. После обобщения якобы "найденной информации" западной стороной могут быть сделаны аналитические выводы о том, как будут действовать ВС РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html
россия
харьков
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/31/1033363173_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_4eab3fbf0fe0cd7f0f5f42a3ed517d6e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, киев, алексей самойлов, нато, вс рф, план, сво, сми, командование
Новости, Россия, Харьков, Киев, Алексей Самойлов, НАТО, ВС РФ, план, СВО, СМИ, командование

"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ

04:10 09.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Военное планирование МО РФ должно учитывать все риски. Нужно рассматривать вариант, при котором НАТО может открыто вмешаться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Россия готовится к очень серьезной военной кампании. Наступление на Киев или Харьков – один из элементов этой кампании, к которому российские войска активно готовятся, сообщил политолог.
Необходимо рассматривать варианты относительно того, чтобы пресечь диверсионные атаки на российскую территорию и обстрелы мирных жителей. Также нужно рассматривать варианты усиления обороны на границе, отметил эксперт.
"Мы должны рассматривать вариант, при котором НАТО открыто может вмешаться в украинский конфликт. Таково военное планирование, которое должно учитывать все риски и возможности", - отметил Самойлов.
То, что западные СМИ твердят о каком-то походе армии РФ на Харьков – не новость. Это уже было пред началом СВО и во время "контрнаступа" ВСУ. Но западные СМИ тут не преподносили какой-то эксклюзивной оперативной информации, подчеркнул эксперт.
Сейчас Запад пытается "раскрутить" Россию на какие-то ответы. После обобщения якобы "найденной информации" западной стороной могут быть сделаны аналитические выводы о том, как будут действовать ВС РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Вчера, 14:46
Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от РоссииОтказ от обслуживания карты "Мир" наносит больше вреда гражданам Киргизии, которые находятся на трудовой миграции в России. Большая часть из них заняты в торговых центрах и крупных автокомпаниях, и они получают белую зарплату на зарплатную карту "Мир"
 
НовостиРоссияХарьковКиевАлексей СамойловНАТОВС РФпланСВОСМИкомандование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
05:00Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
04:50Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
03:20Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
03:10За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья
03:00С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове
00:08Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИ
23:33В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных
23:14РФ отрезает крупные промышленные районы Украины от электроснабжения – "Укрэнерго"
22:45Украина бессильна перед российскими "супербомбами", заявили в Китае
22:24Кая Каллас, биография
22:20ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров
Лента новостейМолния