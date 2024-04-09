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Крым - наш. 80 лет с начала Крымской наступательной операции

Крым - наш. 80 лет с начала Крымской наступательной операции - 09.04.2024 Украина.ру

Крым - наш. 80 лет с начала Крымской наступательной операции

Третий сталинский удар – действия Красной армии на южном фланге, включающие в себя Одесскую (26 марта — 14 апреля) и Крымскую (8 апреля 12 мая) наступательные операции

2024-04-09T08:03

2024-04-09T08:03

2024-04-09T08:04

история

история

история ссср

крым

великая отечественная война

севастополь

керчь

1944 г

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Впервые "десять ударов" – крупнейших стратегических наступательных операций Красной армии в 1944 году, были перечислены Иосифом Сталиным в первой части доклада "27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции" от 6 ноября 1944 года на торжественном заседании Московского городского Совета депутатов трудящихся. Операции эти не были связаны каким-то общим планом, но представляли собой шаги в одном направлении – на Запад, к границе СССР и далее – на Берлин.Красная армия оставила Крым в мае 1942 года, но вернулась уже осенью 1943 года.В ходе Мелитопольской операции, продолжавшейся с 26 сентября по 5 ноября войска 4-го украинского фронта Фёдора Толбухина, прорвав оборону немецких войск на реке Молочной освободили почти всю Таврию, вышли на побережье залива Сиваш, а 1 ноября, преодолев Турецкий вал, заняли позиции на Перекопском перешейке. Крым был отрезан от материка.31 октября – 11 декабря была проведена одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны – Керченско-Эльтигенская. Войска Северо-Кавказского фронта (в процессе ему вернули историческое название Отдельной Приморской армии) Ивана Петрова высадились в районе Керчи и сумели удержать небольшой плацдарм на азовском побережье.После Одесской операции Крым вообще оказался в тылу наступающих советских войск, вероятность того, что он будет разблокирован выглядела призрачной.В 1944 году в Крыму находилась 17-я немецкая армия в составе 5 немецких и 7 румынских дивизий и отдельных словацких частей. Общая их численность составляла почти 200 тыс. человек. Сдавать Крым никто не собирался – он гарантировал контроль над Чёрным морем, а отсутствие связи с материком рассматривалось как несущественное – полуостров был достаточно хорошо защищён. Кроме того, фюрер полагал, что Крым – "последняя крепость готов", а готы – это арийцы.Задача по освобождению Крыма была возложена на войска Толбухина. Их численность составляла 462 тыс. человек. Вообще для наступления по уставам нужно трёхкратное превосходство, но румын в качестве серьёзного противника не рассматривали со времён обороны Одессы.3 апреля началась артиллерийская подготовка, 7 апреля проведена разведка боем, а 8-го 51-я и 2-я гвардейская армии перешли в наступление. Уже в первый день был освобождён Армянск, 11 апреля в прорыв была введена подвижная группа, основу которой составлял 19-й танковый корпус. Немецкие войска сразу же были выбиты из Джанкоя и начали отступать из Северного Крыма. Во избежание…11 апреля началось также наступление ОПА (ей в это время командовал Андрей Ерёменко), была освобождена Керчь. Дальше советские войска, двигаясь по сходящимся направлениям, 13 апреля освободили Евпаторию, Симферополь и Феодосию, а 14-15 апреля – Бахчисарай, Алушту и Ялту.К 16 апреля практически вся территория Крыма была освобождена, остался только Севастополь, но взять его с ходу не удалось (так же как войскам Манштейна не удалось это сделать в 1941 году). Не дали эффекта и ещё несколько попыток наступления. 3 мая Гитлер отстранил генерала Эрвина Йенеке, который не верил в возможность успешно защищать город. Гитлера можно было понять – русские держали город 250 суток, уж немецкие-то юберменши должны были показать результат как минимум не худший, да и город был хорошо укреплён. Но...Йенеке был отстранён вовремя – 7 мая начался штурм Севастополя и уже 9 мая город был почти полностью освобождён, а 12 мая капитулировали остатки немецко-румынских войск, пытавшиеся удержаться на мысе Херсонес. Только в последнем пункте сдалось более 20 тыс. солдат и офицеров.Общие потери 17-й армии составили порядка 100 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными (во всяком случае такие потери признало немецкое командование). Однако примерно половину войск удалось эвакуировать. Всего в апреле-мае 1944 года из Крыма было вывезено около 150 тыс. человек (включая гражданских лиц, военнопленных и "хиви" – служащих вермахта из числа пленных и местного населения). Советская авиация и флот блокировать полуостров не смогли. Самым существенным успехом было уничтожение около Севастополя конвоя Patria в составе двух румынских транспортов – при этом погибло до 4 тыс. человек.Общие потери 4-го Украинского фронта составили ок. 85 тыс. человек по советским данным, но безвозвратно – менее 18 тыс.Один из ведущих российский военных историков, Алексей Исаев, подвёл стратегические итоги Крымской операции так: "в августе 1944 года в Румынии пал режим Антонеску, Бухарест перестал быть союзником Берлина. Одним из толчков к этому было поражение румынской армии в Крыму с большим количество пленных. Освобождение Севастополя повлияло и на позицию Турции по отношению к немцам: до этого Анкара, формально будучи нейтральной стороной, тайно поставляла рейху хромовую руду. А для Советского Союза это означало не только возвращение своей земли, но и восстановление контроля над Чёрным морем".

https://ukraina.ru/20220926/1039085331.html

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https://ukraina.ru/20190509/1023513801.html

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севастополь

керчь

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история, история ссср, крым, великая отечественная война, севастополь, керчь, 1944 г