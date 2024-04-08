https://ukraina.ru/20240408/1054386688.html

Украина вербует в Таджикистане наёмников. Почему в Душанбе это отрицают

Украина вербует в Таджикистане наёмников. Почему в Душанбе это отрицают - 08.04.2024 Украина.ру

Украина вербует в Таджикистане наёмников. Почему в Душанбе это отрицают

Недавние заявления секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Таджикистане занимается вербовкой наемников для участия в боевых действиях на украинской стороне пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади назвал необоснованными. Об этом представитель таджикского внешнеполитического ведомства заявил 6 апреля

2024-04-08T18:56

2024-04-08T18:56

2024-04-08T18:56

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По словам Самади, "компетентные органы" его страны принимают необходимые меры для "недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом". Он также призвал российскую сторону воздержаться от "непроверенных заявлений", которые "способны ввести общественность в заблуждение".Напомним, что на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС 3 апреля в Астане Николай Патрушев заявил о том, что Россия располагает информацией о вербовочной деятельности, которую осуществляет украинская дипломатическая миссия в Таджикистане.По его словам, украинское посольство привлекает наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России.По сути, пресс-секретарь МИД Таджикистана обвинил секретаря СБ РФ во лжи. На этот не совсем дипломатичный комментарий пресс-секретаря МИД Таджикистана тут же отреагировала российская общественность. Военкор Дмитрий Стешин на своей странице в соцсетях заявил, что Душанбе таким образом унизил Москву, при этом логического объяснения подобным действиям он не нашел.Тем временем член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков считает, что отрицанием "очевидного, известного всем факта о публичной украинской вербовке наемников" МИД Таджикистана "кидается на защиту" украинского посольства. "Россия своей политикой развратила таджикские власти так, что они потеряли всякие берега", - заявил Дюков в интервью телеканалу "Царьград".Чем "развратили"?Несмотря на то, что в соответствии с официальными данными ВВП Таджикистана в последние несколько лет растет на семь и более процентов, эта постсоветская республика остается самой бедной в Средней Азии. Средняя зарплата здесь составляет всего 166 долларов – этого хватает лишь на еду.Поэтому не удивительно, что многие граждане Таджикистана едут в Россию на заработки, соглашаясь при этом на самые низкоквалифицированные работы. Около 35% ВВП республики состоит из переводов, которые таджикские гастарбайтеры шлют из России на родину.При этом Россия для Таджикистана ─ не только главный внешний рынок труда, но и ключевой торгово-экономический партнер. Ее доля в общем товарообороте среднеазиатской республики в 2021 году составила 21,3%. При этом в структуре её товарооборота уверенно доминирует российский импорт, превышающий экспорт из Таджикистана в 16 раз.В сентябре 2021 года Россия и Таджикистан ратифицировали договор в области пенсионного обеспечения, предусматривающий пропорциональное распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения пенсионных прав.В Ноябре 2023 года две страны подписали меморандум в сфере инвестиционного климата, предпринимательства, а также сотрудничества между свободными экономическими зонами.Безопасность одна на двоихТаджикистан, так же, как и Россия, является членом СНГ, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После распада СССР Россия взяла на себя охрану таджикско-афганской границы.В 2014 году в рамках Программы совместной модернизации ВС Таджикистана Москва оказала Душанбе военно-техническую помощь на сумму около 1,23 млрд долларов. В 2021 году между Россией и Таджикистаном было ратифицировано соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. В рамках соглашения в ноябре 2023 года Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем С-300.Таджикистан заинтересован в участии в ОДКБ не только из-за наличия афганского фактора, но и на случай выхода из-под контроля ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области. В мае 2022 года в автономии прошли массовые протесты, которые центральные власти назвали террористической атакой, в то время как протестующие рассматривали конфликт как политическое противостояние региона и центра.Тень Украины в российско-таджикских отношенияхКогда в феврале 2022 года началась российская специальная военная операция, это на первый взгляд никак не повлияло на двухстороннюю российско-таджикскую повестку. Душанбе выбрал нейтралитет, всячески избегая заявлений и действий, которые могли бы быть истолкованы как открытая поддержка одной их сторон конфликта. Таджикистан дистанцировался от публичных оценок происходящего.Такая позиция обусловлена с одной стороны высокой экономической зависимостью Таджикистана от России, с другой ─ страхом вторичных западных санкций, которые могут быть введены в отношении стран, открыто поддерживающих СВО.Кроме того, Душанбе не желает лишиться американской экономической помощи. С начала СВО Вашингтон стал наращивать контакты с Таджикистаном, отправляя туда одного за другим высокопоставленных чиновников. Таким образом США пытаются контролировать внешнюю торговлю Таджикистана с ее ключевым партнером и заодно контролировать развитие российско-таджикских отношений. При этом у США есть причины для беспокойства. В 2022 году на фоне украинского конфликта товарооборот между Россией и Таджикистаном значительно вырос и достиг около 1,22 млрд долларов. В 2023 году товарооборот составил уже 1,7 млрд долларов.За последние два года Душанбе не поддерживал, но и не критиковал действия России на Украине. Теперь, когда дело касается интереса Москвы, стремящейся раскрыть связь между террористами – выходцами из Таджикистана, совершившими невероятное по своей жесткости массовое убийство российских граждан в "Крокус Сити Холле", и преступным киевским режимом, пресс-секретарь МИД Таджикистана открыто и публично отрицает достоверность сведений, которой обладает российская сторона. Официального комментария российского внешнеполитического ведомства по этому поводу пока не последовало.

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эксклюзив, таджикистан, россия, украина, мид, шос, одкб, александр дюков, николай патрушев, с-300, вербовка