Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой - 08.04.2024 Украина.ру
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Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой
Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой - 08.04.2024 Украина.ру
Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой
В ходе ставки верховного главнокомандующего Украины центральным вопросом стала защита Харькова от сокрушительных ударов российской армии. Владимир Зеленский в очередной раз сообщил, что городу не хватает систем противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы
2024-04-08T16:23
2024-04-08T16:23
новости
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владимир зеленский
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Президент Украины заслушал доклады военных по физической защите объектов энергетики и по "результативности сбития дронов и ракет" ВКС России. Помочь укрепить противовоздушную оборону страны предстоит дипломатам, которые работают в странах-союзника Киева. "Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины. Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить", – говорится в телеграм-канале Зеленского. Помимо этого, глава киевского режима спросил у главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Тот ответил, что военнослужащие украинской армии якобы "держат позиции". Напомним, 5 апреля Вооружённые силы России освободили населённый пункт Водяное в ДНР. По данным Bild и украинского ресурса Deep State, ВС РФ уверенно продвигаются на Авдеевском направлении. В ВСУ эту информацию не комментируют. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше систем ПВО. По информации городских властей, в результате обстрелов ВС России в Харькове на сегодня уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вкс, александр сырский, россия, украина, сво, энергосистема украины
Новости, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВКС, Александр Сырский, Россия, Украина, СВО, Энергосистема Украины

Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой

16:23 08.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В ходе ставки верховного главнокомандующего Украины центральным вопросом стала защита Харькова от сокрушительных ударов российской армии. Владимир Зеленский в очередной раз сообщил, что городу не хватает систем противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы
Президент Украины заслушал доклады военных по физической защите объектов энергетики и по "результативности сбития дронов и ракет" ВКС России. Помочь укрепить противовоздушную оборону страны предстоит дипломатам, которые работают в странах-союзника Киева.
"Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины. Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить", – говорится в телеграм-канале Зеленского.
Помимо этого, глава киевского режима спросил у главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Тот ответил, что военнослужащие украинской армии якобы "держат позиции".
Напомним, 5 апреля Вооружённые силы России освободили населённый пункт Водяное в ДНР. По данным Bild и украинского ресурса Deep State, ВС РФ уверенно продвигаются на Авдеевском направлении. В ВСУ эту информацию не комментируют.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше систем ПВО. По информации городских властей, в результате обстрелов ВС России в Харькове на сегодня уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура.
электросчетчик - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
05:30
Больше всего досталось Харькову: эксперт рассказал, когда проблемы со светом начнутся по всей УкраинеУдары ВС РФ по энергетике сыграли свою роль, но все будет зависеть от систематичности. Если Россия продолжит выбивать оставшиеся объекты генерации, проблемы начнутся по всей Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
 
НовостиХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВКСАлександр СырскийРоссияУкраинаСВОЭнергосистема Украины
 
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