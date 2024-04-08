https://ukraina.ru/20240408/1054380060.html
Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой
Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой - 08.04.2024 Украина.ру
Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой
В ходе ставки верховного главнокомандующего Украины центральным вопросом стала защита Харькова от сокрушительных ударов российской армии. Владимир Зеленский в очередной раз сообщил, что городу не хватает систем противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы
2024-04-08T16:23
2024-04-08T16:23
2024-04-08T16:23
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Президент Украины заслушал доклады военных по физической защите объектов энергетики и по "результативности сбития дронов и ракет" ВКС России. Помочь укрепить противовоздушную оборону страны предстоит дипломатам, которые работают в странах-союзника Киева. "Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины. Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить", – говорится в телеграм-канале Зеленского. Помимо этого, глава киевского режима спросил у главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Тот ответил, что военнослужащие украинской армии якобы "держат позиции". Напомним, 5 апреля Вооружённые силы России освободили населённый пункт Водяное в ДНР. По данным Bild и украинского ресурса Deep State, ВС РФ уверенно продвигаются на Авдеевском направлении. В ВСУ эту информацию не комментируют. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше систем ПВО. По информации городских властей, в результате обстрелов ВС России в Харькове на сегодня уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура.
https://ukraina.ru/20240408/1054337631.html
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новости, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вкс, александр сырский, россия, украина, сво, энергосистема украины
Новости, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВКС, Александр Сырский, Россия, Украина, СВО, Энергосистема Украины
Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой
В ходе ставки верховного главнокомандующего Украины центральным вопросом стала защита Харькова от сокрушительных ударов российской армии. Владимир Зеленский в очередной раз сообщил, что городу не хватает систем противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы
Президент Украины заслушал доклады военных по физической защите объектов энергетики и по "результативности сбития дронов и ракет" ВКС России. Помочь укрепить противовоздушную оборону страны предстоит дипломатам, которые работают в странах-союзника Киева.
"Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины. Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить для людей возможность нормально жить", – говорится в телеграм-канале Зеленского.
Помимо этого, глава киевского режима спросил у главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Тот ответил, что военнослужащие украинской армии якобы "держат позиции".
Напомним, 5 апреля Вооружённые силы России освободили населённый пункт Водяное в ДНР. По данным Bild и украинского ресурса Deep State, ВС РФ уверенно продвигаются на Авдеевском направлении. В ВСУ эту информацию не комментируют.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с защитой Харькова от атак с воздуха и призвал Запад поставить больше систем ПВО. По информации городских властей, в результате обстрелов ВС России в Харькове на сегодня уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура.