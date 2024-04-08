https://ukraina.ru/20240408/1054375362.html

Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского

Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского - 08.04.2024 Украина.ру

Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал всех украинцев русскими

2024-04-08T15:03

2024-04-08T15:03

2024-04-08T15:03

роберт кеннеди-младший

украина

новости

сша

киев

владимир зеленский

нацизм

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"Они этнические русские. И Украина [Крым] приняла русских. Мы сказали: О, смотрите, он захватил Украину. Но он захватил ее, потому что они сами хотели, чтобы их "захватили". Затем Донбасс и Луганск голосуют за присоединение к России", - напомнил кандидат.Он также признал, что власти Украины прославляют нацистов и это "огромная проблема".Кроме того, Кеннеди-младший заверил, что президент Владимир Зеленский — всего лишь марионетка США.Политик также выступил за скорейшие мирные переговоры России и Украины.В начале года он призывал прекратить финансировать Киев.

https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html

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роберт кеннеди-младший, украина, новости, сша, киев, владимир зеленский, нацизм