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Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского - 08.04.2024 Украина.ру
Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал всех украинцев русскими
2024-04-08T15:03
2024-04-08T15:03
2024-04-08T15:03
роберт кеннеди-младший
украина
новости
сша
киев
владимир зеленский
нацизм
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"Они этнические русские. И Украина [Крым] приняла русских. Мы сказали: О, смотрите, он захватил Украину. Но он захватил ее, потому что они сами хотели, чтобы их "захватили". Затем Донбасс и Луганск голосуют за присоединение к России", - напомнил кандидат.Он также признал, что власти Украины прославляют нацистов и это "огромная проблема".Кроме того, Кеннеди-младший заверил, что президент Владимир Зеленский — всего лишь марионетка США.Политик также выступил за скорейшие мирные переговоры России и Украины.В начале года он призывал прекратить финансировать Киев.
https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
роберт кеннеди-младший, украина, новости, сша, киев, владимир зеленский, нацизм
Роберт Кеннеди-младший, Украина, Новости, США, Киев, Владимир Зеленский, нацизм
Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал всех украинцев русскими
"Они этнические русские. И Украина [Крым] приняла русских. Мы сказали: О, смотрите, он захватил Украину. Но он захватил ее, потому что они сами хотели, чтобы их "захватили". Затем Донбасс и Луганск голосуют за присоединение к России", - напомнил кандидат.
Он также признал, что власти Украины прославляют нацистов и это "огромная проблема".
Кроме того, Кеннеди-младший заверил, что президент Владимир Зеленский — всего лишь марионетка США.
"И он знает, что если он будет сопротивляться, то собственные ультраправые люди убьют его, и США перестанут их защищать. Так что он делает то, что мы говорим", - отметил кандидат в американские лидеры.
Политик также выступил за скорейшие мирные переговоры России и Украины.
В начале года он призывал прекратить финансировать Киев.