Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054375362.html
Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского - 08.04.2024 Украина.ру
Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал всех украинцев русскими
2024-04-08T15:03
2024-04-08T15:03
роберт кеннеди-младший
украина
новости
сша
киев
владимир зеленский
нацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0b/1046130539_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_51c48913dfdb482c136248edb0a5a325.jpg.webp
"Они этнические русские. И Украина [Крым] приняла русских. Мы сказали: О, смотрите, он захватил Украину. Но он захватил ее, потому что они сами хотели, чтобы их "захватили". Затем Донбасс и Луганск голосуют за присоединение к России", - напомнил кандидат.Он также признал, что власти Украины прославляют нацистов и это "огромная проблема".Кроме того, Кеннеди-младший заверил, что президент Владимир Зеленский — всего лишь марионетка США.Политик также выступил за скорейшие мирные переговоры России и Украины.В начале года он призывал прекратить финансировать Киев.
https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0b/1046130539_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_b63fc70a1ae07036bdf55819a7c3edea.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
роберт кеннеди-младший, украина, новости, сша, киев, владимир зеленский, нацизм
Роберт Кеннеди-младший, Украина, Новости, США, Киев, Владимир Зеленский, нацизм

Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского

15:03 08.04.2024
 
© AP / JOSH REYNOLDS
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP / JOSH REYNOLDS
Читать в
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал всех украинцев русскими
"Они этнические русские. И Украина [Крым] приняла русских. Мы сказали: О, смотрите, он захватил Украину. Но он захватил ее, потому что они сами хотели, чтобы их "захватили". Затем Донбасс и Луганск голосуют за присоединение к России", - напомнил кандидат.
Он также признал, что власти Украины прославляют нацистов и это "огромная проблема".
Кроме того, Кеннеди-младший заверил, что президент Владимир Зеленский — всего лишь марионетка США.
"И он знает, что если он будет сопротивляться, то собственные ультраправые люди убьют его, и США перестанут их защищать. Так что он делает то, что мы говорим", - отметил кандидат в американские лидеры.
Политик также выступил за скорейшие мирные переговоры России и Украины.
В начале года он призывал прекратить финансировать Киев.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
14 января, 10:26
Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи УкраинеНезависимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика
 
Роберт Кеннеди-младшийУкраинаНовостиСШАКиевВладимир Зеленскийнацизм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами
16:00Почему гагаузы не хотят в Румынию: исторический аспект
15:53Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи
15:03Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
14:49Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
14:46Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от России
14:14"Теперь я защитник Отечества, а не заключенный": крымский общественник отправится в зону СВО
13:38Интервенция на Украину. Почему для Запада в ней нет хорошего решения
13:20Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с США
13:06Убийство в Киеве, аудиторы из НАТО, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 апреля
13:04Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом
12:59"Нагнетают напряженность": Кремль отреагировал на отправку немецких военных в Литву
12:57Обвиняемый в растрате следователь скрывался в зоне СВО
12:11Угроза загрязнения воздуха: власти Житомирской области призвали граждан сидеть дома
12:08"Никакого сочувствия": западным СМИ запретили освещать масштаб трагедии в "Крокусе" - МИД РФ
12:07"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа
11:54Главу СБУ переведут в МВД для жесткого отлова уклонистов - Дубинский
11:53Как свергнуть диктатуру: Копыл о Зеленском, терроризме и других угрозах с Украины
11:52Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировку
11:31Зеленский замышляет "преступление века": нужна катастрофа и много жертв
Лента новостейМолния