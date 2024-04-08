Лучше, чем было, но хуже, чем говорят. Каково весной в Донецке - 08.04.2024 Украина.ру
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Лучше, чем было, но хуже, чем говорят. Каково весной в Донецке
Лучше, чем было, но хуже, чем говорят. Каково весной в Донецке - 08.04.2024 Украина.ру
Лучше, чем было, но хуже, чем говорят. Каково весной в Донецке
Пока внимание медиасообщества концентрировалось на Белгороде, в Донецке снова усилились обстрелы гражданской инфраструктуры, а в прифронте враг и не думал прекращать охоту на людей с помощью беспилотников. Тем не менее, люди продолжают жить, работать и даже находят в себе силы радоваться весне.
2024-04-08T05:46
2024-04-08T05:46
эксклюзив
донецк
белгород
авдеевка
вооруженные силы украины
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"Вы куда? Давайте ко мне! Снаряды летают, видите?" - кричит за окном какая-то женщина. Ответ детишек тонет в рокоте прилетевшей железки. Далековато, но приятного мало.Шла какая-то там по счету неделя со дня освобождения Авдеевки и какой-то месяц с тех пор, как "снаряды у ВСУ вот-вот закончатся". Торговцы хорошими новостями продолжали рассказывать гражданам прекрасные сказки с наших и ваших голубых экранов, а Донбасский прифронт продолжали обстреливать.Злит? Да не очень. Скорее испытываешь неловкость за людей, которые всерьез называют себя экспертами, но ни в карту заглянуть, ни позвонить участникам событий и задать соответствующие вопросы отчего-то не способны."Да нам тут, в принципе, ничего не надо, но ты, как журналист, должен донести до людей правду. Я вот смотрю телевизор и там всегда у нас все хорошо. И людей у них нет, и снарядов. А по факту все у них есть. Может, конечно, меньше, чем раньше, но сам видишь, что до конца далеко", - говорит мне представитель одной из силовых структур.Тем не менее, сказать, что телевизор обманывает, тоже нельзя, ибо Донецк и в самом деле задышал. Не так, как Луганск с его пробками, ремонтом всего на свете и битком набитыми кофейнями, но задышал. Третьего дня видел ребенка, который мирно ехал по городу на трехколесном велосипеде. Притом, что больше двух лет Донецк был городом взрослых, картина эта сердце маленько согрела.Важно понимать, что Донецк – город большой, а потому разный. О Горловке, которая была и остается филиалом ада на Земле, вообще молчу. Буквально вчера неслись по короткой дороге, опаздывая на встречу, и наблюдали очередной горящий автомобиль. А в Ясиноватой потише стало лишь потому, что ВСУ, которых поддавливают 24/7, стало чуточку не до нее.В донецком прифронте, что соседствует с Красногоровкой и Курахово, люди все также подвергаются обстрелам обычных и кассетных украинских боеприпасов, РСЗО, налетам беспилотников. Только не путайте их с крупными и медлительными беспилотниками, атакующими Белгородскую область, ибо тут речь идет о квадрокоптерах, сбрасывающих кустарные боеприпасы на головы людей, аграрных дронах с теми же 120-ми минами, залетающих к нам по ночам, и даже FPV-шках, которые даже гражданские теперь называют "комиками". Коротко и понятно.Прилетает и в тыловые районы. Редко, но метко. Тишина ведь расхолаживает, внушает ложное чувство безопасности. Порой за это чувство приходится платить по самому грабительскому из всех тарифов.Вместе с тем город продолжает жить, и жизнь эта все меньше походит на существование образца лета-осени 2022-го. Даже в прифронтовых районах наблюдается активность коммунальщиков: тут клумбы в порядок приводят, здесь пусть ямочный, но ремонт дорог затевают. Даже многострадальный мост в Кировской районе, который все называют "дырявым", латать начинают. Разве ж плохо? Конечно, хорошо. В центре с этим куда лучше.В свете этого жалобы отдельных дончан на то или это вызывают смешанные чувства. С одной стороны, недовольство имеет право на жизнь, ибо даже ангельское терпение имеет границы. С другой же, военная ситуация действительно мешает решать целый ряд проблем. Сколько бы ни жаловались, ни ругались и ни скандалили, а придется терпеть.- Когда уже эти ямы у вас заделают!? Подвеске ж хана!- Когда-то заделают, но их ведь заделают, а потом снова разобьют.- Да, но с этим же нужно что-то решать!- Решать нужно, но вот конкретно сейчас решить нельзя. Работать здесь опасно, а техника и прилеты все равно вернут все на исходную.- Да я понимаю, но машину ведь жалко."Ты же знаешь его! У него вечно "все пропало". Поругается-поругается, а после идет и делает", - сказал тут военнослужащий о нашем общем знакомом. И это, по-моему, наиболее точная характеристика морально-психологического состояния наших людей к весне 2024 года.Благо, что весна постепенно заполняет собою пространство, скрывая зеленью военные шрамы. Еще немного и картинка вокруг сделается куда менее депрессивной, спасая аборигенов от тихого помешательства.А пока наши войска заходят в Часов Яр, цепляются за Красногоровку и наносят удары по Курахово, потихоньку расширяя полосу безопасности. Города, не покоренные противником, ждут, надеются, верят и помогают чем могут.
донецк
белгород
авдеевка
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, белгород, авдеевка, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Донецк, Белгород, Авдеевка, Вооруженные силы Украины

Лучше, чем было, но хуже, чем говорят. Каково весной в Донецке

05:46 08.04.2024
 
Донецк. Цветы
Донецк. Цветы
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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Пока внимание медиасообщества концентрировалось на Белгороде, в Донецке снова усилились обстрелы гражданской инфраструктуры, а в прифронте враг и не думал прекращать охоту на людей с помощью беспилотников. Тем не менее, люди продолжают жить, работать и даже находят в себе силы радоваться весне.
"Вы куда? Давайте ко мне! Снаряды летают, видите?" - кричит за окном какая-то женщина. Ответ детишек тонет в рокоте прилетевшей железки. Далековато, но приятного мало.
Шла какая-то там по счету неделя со дня освобождения Авдеевки и какой-то месяц с тех пор, как "снаряды у ВСУ вот-вот закончатся". Торговцы хорошими новостями продолжали рассказывать гражданам прекрасные сказки с наших и ваших голубых экранов, а Донбасский прифронт продолжали обстреливать.
Злит? Да не очень. Скорее испытываешь неловкость за людей, которые всерьез называют себя экспертами, но ни в карту заглянуть, ни позвонить участникам событий и задать соответствующие вопросы отчего-то не способны.
"Да нам тут, в принципе, ничего не надо, но ты, как журналист, должен донести до людей правду. Я вот смотрю телевизор и там всегда у нас все хорошо. И людей у них нет, и снарядов. А по факту все у них есть. Может, конечно, меньше, чем раньше, но сам видишь, что до конца далеко", - говорит мне представитель одной из силовых структур.
Тем не менее, сказать, что телевизор обманывает, тоже нельзя, ибо Донецк и в самом деле задышал. Не так, как Луганск с его пробками, ремонтом всего на свете и битком набитыми кофейнями, но задышал. Третьего дня видел ребенка, который мирно ехал по городу на трехколесном велосипеде. Притом, что больше двух лет Донецк был городом взрослых, картина эта сердце маленько согрела.
Важно понимать, что Донецк – город большой, а потому разный. О Горловке, которая была и остается филиалом ада на Земле, вообще молчу. Буквально вчера неслись по короткой дороге, опаздывая на встречу, и наблюдали очередной горящий автомобиль. А в Ясиноватой потише стало лишь потому, что ВСУ, которых поддавливают 24/7, стало чуточку не до нее.
В донецком прифронте, что соседствует с Красногоровкой и Курахово, люди все также подвергаются обстрелам обычных и кассетных украинских боеприпасов, РСЗО, налетам беспилотников. Только не путайте их с крупными и медлительными беспилотниками, атакующими Белгородскую область, ибо тут речь идет о квадрокоптерах, сбрасывающих кустарные боеприпасы на головы людей, аграрных дронах с теми же 120-ми минами, залетающих к нам по ночам, и даже FPV-шках, которые даже гражданские теперь называют "комиками". Коротко и понятно.
Прилетает и в тыловые районы. Редко, но метко. Тишина ведь расхолаживает, внушает ложное чувство безопасности. Порой за это чувство приходится платить по самому грабительскому из всех тарифов.
Донецк. Дорожники
Донецк. Дорожники
Донецк. Дорожники
Вместе с тем город продолжает жить, и жизнь эта все меньше походит на существование образца лета-осени 2022-го. Даже в прифронтовых районах наблюдается активность коммунальщиков: тут клумбы в порядок приводят, здесь пусть ямочный, но ремонт дорог затевают. Даже многострадальный мост в Кировской районе, который все называют "дырявым", латать начинают. Разве ж плохо? Конечно, хорошо. В центре с этим куда лучше.
В свете этого жалобы отдельных дончан на то или это вызывают смешанные чувства. С одной стороны, недовольство имеет право на жизнь, ибо даже ангельское терпение имеет границы. С другой же, военная ситуация действительно мешает решать целый ряд проблем. Сколько бы ни жаловались, ни ругались и ни скандалили, а придется терпеть.
- Когда уже эти ямы у вас заделают!? Подвеске ж хана!
- Когда-то заделают, но их ведь заделают, а потом снова разобьют.
- Да, но с этим же нужно что-то решать!
- Решать нужно, но вот конкретно сейчас решить нельзя. Работать здесь опасно, а техника и прилеты все равно вернут все на исходную.
- Да я понимаю, но машину ведь жалко.
Донецк. Весна
Донецк. Весна
Донецк. Весна
"Ты же знаешь его! У него вечно "все пропало". Поругается-поругается, а после идет и делает", - сказал тут военнослужащий о нашем общем знакомом. И это, по-моему, наиболее точная характеристика морально-психологического состояния наших людей к весне 2024 года.
Благо, что весна постепенно заполняет собою пространство, скрывая зеленью военные шрамы. Еще немного и картинка вокруг сделается куда менее депрессивной, спасая аборигенов от тихого помешательства.
А пока наши войска заходят в Часов Яр, цепляются за Красногоровку и наносят удары по Курахово, потихоньку расширяя полосу безопасности. Города, не покоренные противником, ждут, надеются, верят и помогают чем могут.
 
ЭксклюзивДонецкБелгородАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
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