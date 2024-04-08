"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США - 08.04.2024 Украина.ру
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"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США
"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США - 08.04.2024 Украина.ру
"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США
На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-04-08T03:30
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Российский УМПК значительно отличается от американских планирующих бомб тем, что он универсальный, он подходит для 250, 500 и 1500 килограммовых авиабомб, рассказал военный. Модуль можно настраивать в зависимости от поставленной задачи непосредственно перед подвесом, уточнил он.А американская авиабомба уже создана, ее уже нельзя перестроить. Это говорит о том, что русский воин более смекалистый, добавил эксперт.Это имеет важное значение, потому что это позволяет российской авиации не входить в зону поражения украинской ПВО. ВКС РФ проводят удачное и точное бомбометание, отметил специалист.При этом ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
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новости, россия, сша, вкс, авиабомбы, сво, пво, украина, авиаудары
Новости, Россия, США, ВКС, авиабомбы, СВО, ПВО, Украина, авиаудары

"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США

03:30 08.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-24М авиации Балтийского флота на военном аэродроме в Черняховске
Штурмовик Су-24М авиации Балтийского флота на военном аэродроме в Черняховске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Российский УМПК значительно отличается от американских планирующих бомб тем, что он универсальный, он подходит для 250, 500 и 1500 килограммовых авиабомб, рассказал военный. Модуль можно настраивать в зависимости от поставленной задачи непосредственно перед подвесом, уточнил он.
А американская авиабомба уже создана, ее уже нельзя перестроить. Это говорит о том, что русский воин более смекалистый, добавил эксперт.

"Самих ФАБ-500 у нас на складах очень много еще с советских времен. Их запасы огромные. Поэтому мы применяем их чаще. А модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров", - подчеркнул Насонов.

Это имеет важное значение, потому что это позволяет российской авиации не входить в зону поражения украинской ПВО. ВКС РФ проводят удачное и точное бомбометание, отметил специалист.
При этом ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 04:17
Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в ПолтавуСегодняшний Харьков – это 1,2–1,3 миллиона человек. Даже если оттуда многие выехали, то вместо них приехали жители Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, где края линии боевого соприкосновения близки
 
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