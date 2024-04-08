"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-24М авиации Балтийского флота на военном аэродроме в Черняховске
На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Российский УМПК значительно отличается от американских планирующих бомб тем, что он универсальный, он подходит для 250, 500 и 1500 килограммовых авиабомб, рассказал военный. Модуль можно настраивать в зависимости от поставленной задачи непосредственно перед подвесом, уточнил он.
А американская авиабомба уже создана, ее уже нельзя перестроить. Это говорит о том, что русский воин более смекалистый, добавил эксперт.
"Самих ФАБ-500 у нас на складах очень много еще с советских времен. Их запасы огромные. Поэтому мы применяем их чаще. А модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров", - подчеркнул Насонов.
Это имеет важное значение, потому что это позволяет российской авиации не входить в зону поражения украинской ПВО. ВКС РФ проводят удачное и точное бомбометание, отметил специалист.
При этом ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, резюмировал собеседник издания.
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