https://ukraina.ru/20240408/1054354591.html

"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США

"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США - 08.04.2024 Украина.ру

"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США

На военных складах в России ФАБ-500 очень много еще с советских времен. Их запасы огромные, поэтому эти авиабомбы применяют чаще других. Модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-04-08T03:30

2024-04-08T03:30

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Российский УМПК значительно отличается от американских планирующих бомб тем, что он универсальный, он подходит для 250, 500 и 1500 килограммовых авиабомб, рассказал военный. Модуль можно настраивать в зависимости от поставленной задачи непосредственно перед подвесом, уточнил он.А американская авиабомба уже создана, ее уже нельзя перестроить. Это говорит о том, что русский воин более смекалистый, добавил эксперт.Это имеет важное значение, потому что это позволяет российской авиации не входить в зону поражения украинской ПВО. ВКС РФ проводят удачное и точное бомбометание, отметил специалист.При этом ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Целью для такого мощного боеприпаса служит заранее разведанный серьезный объект противника, который очень хорошо скрыт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.

https://ukraina.ru/20240405/1054310799.html

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новости, россия, сша, вкс, авиабомбы, сво, пво, украина, авиаудары