Долетим, обнаружим и уничтожим: Насонов раскрыл, как "Куб-БЛА" будет бить ВСУ в ходе летнего наступления

Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО

Лето 2024 года должно стать решающим для хода СВО. Лето – это наше окно возможностей. Чем больше мы сделаем – тем лучше для нас. Если мы оставим враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова, считает ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь