Долетим, обнаружим и уничтожим: Насонов раскрыл, как "Куб-БЛА" будет бить ВСУ в ходе летнего наступления
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Раньше западные средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем российские. Но теперь с помощью дронов-камикадзе российские военные могут успешно нивелировать это преимущество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Модернизированный беспилотник "Куб-БЛА" более быстро и качественно обнаруживает склады и колонны ВСУ. И самое главное, что он может быстро обнаруживать стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО противника, рассказал эксперт.
Он добавил, что раньше западные средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем российские. Но с помощью дронов-камикадзе российские военные могут успешно нивелировать это преимущество. "Долетим – обнаружим – уничтожим", - отметил специалист.
"Конечно. У "Ланцета" есть ограничения по дальности полета. Он не может достать до всех позиций артиллерии. А "Куб" может работать по дистанциям, которые ранее были безопасными для ВСУ", - подчеркнул Насонов.
Как только Минобороны РФ даст команду, отечественный ВПК изготовит очень много "Кубов". Потому что это не отверточное, а промышленное производство. Процесс займет максимум полтора месяца, указал военный.
Но для этого надо тщательно готовить в тылу специалистов, которые умели бы управлять этими беспилотниками. Потому что у них немного другая система управления и другие частоты, это более серьезный вид оружия, добавил ветеран.
Надо серьезно готовиться к применению такого оружия. Если это будет сделано, то в ходе летнего наступления будет множество пораженных гаубиц "М-777", резюмировал собеседник издания.
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