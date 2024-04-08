Долетим, обнаружим и уничтожим: Насонов раскрыл, как "Куб-БЛА" будет бить ВСУ в ходе летнего наступления - 08.04.2024 Украина.ру
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Долетим, обнаружим и уничтожим: Насонов раскрыл, как "Куб-БЛА" будет бить ВСУ в ходе летнего наступления
Долетим, обнаружим и уничтожим: Насонов раскрыл, как "Куб-БЛА" будет бить ВСУ в ходе летнего наступления - 08.04.2024 Украина.ру
Долетим, обнаружим и уничтожим: Насонов раскрыл, как "Куб-БЛА" будет бить ВСУ в ходе летнего наступления
Раньше западные средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем российские. Но теперь с помощью дронов-камикадзе российские военные могут успешно нивелировать это преимущество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-04-08T04:40
2024-04-08T04:40
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Модернизированный беспилотник "Куб-БЛА" более быстро и качественно обнаруживает склады и колонны ВСУ. И самое главное, что он может быстро обнаруживать стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО противника, рассказал эксперт.Он добавил, что раньше западные средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем российские. Но с помощью дронов-камикадзе российские военные могут успешно нивелировать это преимущество. "Долетим – обнаружим – уничтожим", - отметил специалист.Как только Минобороны РФ даст команду, отечественный ВПК изготовит очень много "Кубов". Потому что это не отверточное, а промышленное производство. Процесс займет максимум полтора месяца, указал военный.Но для этого надо тщательно готовить в тылу специалистов, которые умели бы управлять этими беспилотниками. Потому что у них немного другая система управления и другие частоты, это более серьезный вид оружия, добавил ветеран.Надо серьезно готовиться к применению такого оружия. Если это будет сделано, то в ходе летнего наступления будет множество пораженных гаубиц "М-777", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
https://ukraina.ru/20240405/1054315801.html
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новости, россия, украина, впк, "ланцет", бпла, всу, оружие, минобороны рф, сво, артиллерия
Новости, Россия, Украина, ВПК, "Ланцет", БПЛА, ВСУ, оружие, Минобороны РФ, СВО, артиллерия

Долетим, обнаружим и уничтожим: Насонов раскрыл, как "Куб-БЛА" будет бить ВСУ в ходе летнего наступления

04:40 08.04.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Раньше западные средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем российские. Но теперь с помощью дронов-камикадзе российские военные могут успешно нивелировать это преимущество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Модернизированный беспилотник "Куб-БЛА" более быстро и качественно обнаруживает склады и колонны ВСУ. И самое главное, что он может быстро обнаруживать стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО противника, рассказал эксперт.
Он добавил, что раньше западные средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем российские. Но с помощью дронов-камикадзе российские военные могут успешно нивелировать это преимущество. "Долетим – обнаружим – уничтожим", - отметил специалист.

"Конечно. У "Ланцета" есть ограничения по дальности полета. Он не может достать до всех позиций артиллерии. А "Куб" может работать по дистанциям, которые ранее были безопасными для ВСУ", - подчеркнул Насонов.

Как только Минобороны РФ даст команду, отечественный ВПК изготовит очень много "Кубов". Потому что это не отверточное, а промышленное производство. Процесс займет максимум полтора месяца, указал военный.
Но для этого надо тщательно готовить в тылу специалистов, которые умели бы управлять этими беспилотниками. Потому что у них немного другая система управления и другие частоты, это более серьезный вид оружия, добавил ветеран.
Надо серьезно готовиться к применению такого оружия. Если это будет сделано, то в ходе летнего наступления будет множество пораженных гаубиц "М-777", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
Виктор Кутырь интервью
5 апреля, 04:53
Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТОЛето 2024 года должно стать решающим для хода СВО. Лето – это наше окно возможностей. Чем больше мы сделаем – тем лучше для нас. Если мы оставим враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова, считает ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
 
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