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Правобережная Украина: извилистый путь к воссоединению

Правобережная Украина: извилистый путь к воссоединению - 08.04.2024 Украина.ру

Правобережная Украина: извилистый путь к воссоединению

Вхождение Украины в состав России не было единовременным актом. Между Переяславской Радой и принятием в состав России Правобережной Украины прошло полтораста лет без малого, а Закарпатье в состав СССР вошло ещё через полтораста лет с небольшим. Процесс шёл медленно, с большими перерывами, войнами и дипломатическими реверансами

2024-04-08T08:08

2024-04-08T08:08

2024-04-08T08:08

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7 апреля (27 марта по старому стилю) 1793 года был оглашён манифест о присоединении к России земель Речи Посполитой. Так совершался второй раздел Польши. Причины, которые толкнули Екатерину Великую на этот шаг, подробно и достаточно откровенно излагались в документе. Некоторые его пассажи и в наши дни выглядят удивительно актуально.Международная обстановкаВ 1787 году началась вторая в царствование Екатерины II русско-турецкая война. Начали ее османы, подстрекаемые Францией, Англией и Пруссией. Как и во времена Миниха, союзницей России выступила Австрия.На расклад сил в Европе оказала существенное влияние Французская революция. Ей предшествовал кризис, который с 1787 года начал набирать обороты и вылился в известные события с созывом Генеральных штатов, их превращением в Национальное собрание и штурмом Бастилии в 1789 году. Франция всё больше погружалась в хаос, утрачивая внешнеполитические позиции.Место лидера Запада заняла Британия, которая даже готовилась к масштабному вступлению в войну с Россией на стороне Турции, что в 1791 году спровоцировало т.н. "Очаковский кризис". Давление оппозиции и общественного мнения заставило кабинет Ульяма Питта-младшего отказаться от идеи поддержать Турцию силой оружия, но дипломатическая поддержка противника России продолжилась.Британия стремилась сколотить антироссийскую коалицию на севере Европы, которая включала бы в себя Швецию, мечтавшую о реванше ещё со времён Карла XII, Пруссию и Речь Посполитую. Однако на войну с Россией в 1788 году решились лишь шведы, которые, впрочем, так и не добились успеха и в 1790 году пошли на подписание мира.Григорий Потёмкин активно склонял Речь Посполитую к взаимовыгодному союзу с Россией. При удачном исходе Польша могла рассчитывать на территориальные приобретения на Юге, которые компенсировали бы белорусские земли, доставшиеся России по первому разделу Речи Посполитой в 1772 году. Кроме того, подряды по снабжению русских армий сулили полякам финансовую выгоду, а участие в победоносной войне против турок — славу польским аристократам и престиж польской короне.Для того чтобы провести это решение в жизнь в Польше в 1788 году был созван сейм, вошедший в историю под именем Долгого. Поскольку все силы Потёмкина отнимала война в Новороссии, а параллельно второй фронт против России открыли шведы, удержать контроль пророссийских сил над сеймом не удалось. Поляки предпочли заключить антироссийский договор с Пруссией.Но главным итогом деятельности представительского органа было принятие конституции 3 мая 1791 года выдержанной в американском и французском революционном духе. Часть аристократии, выступившая против реформ, год спустя начала вооруженное сопротивление, обратившись за помощью к России. Центром созданной аристократами конфедерации стала Умань.К тому времени Россия победно завершила войну с Турцией Ясским миром от 9 января 1792 года.После этого, наконец, можно было заняться и нейтрализацией польской угрозы. Для этой цели было сформировано две армии: Молдавская, из войск ранее участвовавших в боевых действиях на Дунае, под началом генерал-аншефа Михаила Каховского, и Белорусская, под началом генерал-аншефа Михаила Кречетникова. На личности последнего стоит остановиться чуть подробнее, поскольку именно он сыграл решающую роль в присоединении к России Правобережной Украины.Человек, который присоединил ПравобережьеКак и большинство военных своего поколения, Кречетников начинал с участия в Семилетней войне. В 1768 году он впервые столкнулся с польскими делами. Тогда его старший брат Пётр командовал корпусом, который сражался с антироссийскими барскими конфедератами, а затем ликвидировал последствия восстания вышедших из-под контроля пророссийских гайдамаков, устроивших резню в Умани и спровоцировавших войну с Турцией.В этой войне Кречетников командовал полком, действовал под Хотином и за заслуги был произведён в бригадиры, а после генерального сражение кампании 1770 года под Кагулом — в генерал-майоры.В 1772 году Кречетников становится во главе Псковской губернии, в состав которой вошли территории, полученные Россией по результатам первого раздела Речи Посполитой. В 1773 году он участвовал в демаркации новой границы.В 1775 году Екатерина Великая инициировала масштабную административно-территориальную реформу, результатом которой стало создание новой сетки губерний, просуществовавшей в основе своей до начала 1920-х годов. Первой новосозданной губернией (наместничеством) была Тверская, а возглавил ее свежеиспечённый генерал-поручик Кречетников. Затем им были организованы Калужское и Тульское наместничества. Оценкой его деятельности стали ордена Святого Александра Невского и Святого Владимира 1-й степени.В 1780-м году Кречетникову были пожертвованы крупные поместья в Белоруссии. А десять лет спустя стал генерал-губернатором Малороссии (в составе Киевской, Черниговской и Новгород-Северской губерний) сменив на этом посту самого Румянцева.Таким образом, выбор человека, который будет осуществлять интеграцию в Россию Правобережья был идеальным — военный, а главное, административный опыт, знание местных дел, и исполнительность, которую отмечала сама Екатерина, — вот главные профессиональные качества Кречетникова.В 1792 году, как говорилось выше, на Кречетникова было возложено командование Белорусской армией, выступившей против польских сторонников Конституции 1791 года. Целями четырех корпусов армии были Вильно, Минск и Гродно. В мае-июле литовская армия Речи Посполитой была разгромлена в ряде сражений, русские войска дошли до Бреста, король Станислав-Август Понятовский присоединился к Тарговицкой конфедерации, а лидеры сторонников Конституции бежали в Пруссию, которая, вопреки ожиданиям, так и не пришла им на подмогу.Пруссаки посчитали, что своих целей в Польше они смогут добиться иначе. 23 января 1793 года Россия и Пруссия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой. После этого прусские войска 4 февраля начали интервенцию на север Польши. Уже 25 марта прусский король выдал патент на инкорпорацию занятых территорий. Ход был за Россией.Неустройства и насилия проистекающие из раздоров и несогласий7 апреля в 10 утра на территории занятой русскими войсками был оглашен манифест "О присоединении к России от Польши некоторых Областей". Документ зачитывался во всех церквях, записывался в городские актовые книги и вывешивался на видных местах для всеобщего ознакомления. Текст манифеста был двуязычным, в левой колонке по-русски, а в правой — по-польски.Часто в сетевых публикациях можно прочесть о том, что это был манифест Екатерины Великой. Однако это не совсем точно. От лица императрицы выступал командующий русскими войсками в Польше генерал-аншеф Кречетников. Документ начинается с его полной титулатуры, занимающей целый абзац, в которой тщательно перечисляются административные посты, военные должности и награды Кречетникова.Текст изложен высокопарным официальным языком эпохи и для восприятия современным читателем требует некоторой адаптации. Поэтому сперва дадим его переложение в привычных нам терминах, а затем процитируем оригинал.Второй абзац текст посвящен констатации того факта, что "по-хорошему" с Польшей не получилось.Манифест сообщал, что политика Екатерины в отношении Польши всегда основывалась на соблюдении взаимных интересов. Но 30-летний опыт неоспоримо и наглядно показал, что все усилия, направленные на поддержание в этой соседней стране порядка и свободы, не просто не дали результата, но и обернулись бессмысленными убытками. Среди постоянно раздирающих Польшу внутренних конфликтов, особое сожаление императрицы Екатерины вызывали притеснения, которым подвергались пограничные с Россией территории, ранее бывшие её частью и населенные русскими православными людьми. Вот как эти тезисы выглядели в оригинале:"Участие е. в. императрицы всероссийской, приемлемое в делах польских, основывалось всегда на ближайших, коренных и взаимных пользах обоих государств. Что не только тщетны были, но и обратились в бесплодную тягость и в такое же понесение бесчисленных убытков все ее старания о сохранении в сей соседней ей области покоя, тишины и вольности, то неоспоримо и ощутительно доказывается 30-летнею испытанностью. Между неустройствами и насилиями, произошедшими из раздоров и несогласий, непрестанно республику Польскую терзающих, с особливым соболезнованием е. и. в. всегда взирала на те притеснения, которым земли и грады, к Российской империи прилеглые, некогда сущим ее достоянием бывшие и единоплеменниками ее населенные, созданные и православною христианскою верою просвещенные и по сие время оную исповедующие, подвержены были".Такова констатация отношений с Польшей, по итогам трёх десятилетий правления Екатерины: страна нестабильна, выстроить с ней добрососедские отношения не получается, Россия несет убытки, а русское население в Польше подвергается дискриминации.Однако в дело вмешивается еще один дестабилизирующий фактор: революционная Франция:"Ныне же некоторые недостойные поляки, враги отечества своего, не стыдятся возбуждать правление безбожных бунтовщиков в королевстве французском и просить их пособий, дабы обще с ними вовлещи Польшу в кровавое междоусобие".Здесь важно отметить, роль французской революции на события в Польше.10 августа 1792 года в Париже произошло восстание, положившее начало новому этапу революции. Монархия была свергнута, Пруссия начала военное вторжение, на основе всеобщего избирательного права был избран Национальный конвент, усилился террор против тех, кого революционеры считали внутренними врагами. В конечном итоге 21 января 1793 года король Людовик XVI был казнён.Екатерина очень остро отреагировала на случившееся. Известие негативно сказалось на самочувствии шестидесятичетырёхлетней правительницы. При дворе был объявлен полуторамесячный траур. Указом от 8 февраля с Францией были разорваны дипломатические отношения. Все французские подданные проживавшие в России, должны были публично отречься от революционного правительства или покинуть страну.Естественно, что на распространение радикальных идей в Польше императрица смотрела как на непосредственную угрозу. Причем не только для России, но и для самого польского общества.Таким образом, недоговороспособность и враждебность России польских элит, притеснения русского населения Речи Посполитой и распространение в ней радикальных идей толкнули Россию на то, чтобы разрубить гордиев узел.Любезные согражданеДалее в документе очерчиваются территории, которые "на вечные времена" присоединяются к России, а их население становится подданным империи. Новая граница протянулась почти по прямой линии с севера на юг.Крайней северо-западной точкой, от которой прочерчивалась эта линия, было селение Друя на левом берегу Западной Двины — ныне пограничный с Латвией посёлок Витебской области Белоруссии. Оттуда граница следует по границе Виленского воеводства вплоть до Пинска, далее она делит Волынь, проходя в районе Ровно, а оттуда вдоль границы Галиции по Збручу до его впадения в Днестр, и далее вниз по его течению. Юго-западной оконечностью этой линии был пограничный пункт Егорлык — в настоящее время село Ягорлык Дубоссарского района ПМР.Манифест обращается к жителям очерченной территории, которых генерал-губернатор Кречетников теперь именует "любезными согражданами". Им гарантируется полная свобода вероисповедания и соблюдение прав собственности, а также равноправие со всеми остальными подданными империи в соответствии с их сословным статусом. В качестве позитивного примера успешной интеграции упоминаются "жители белорусские", получившие под скипетром императрицы "полное спокойствие и изобилие". В свою очередь императрица ждёт от новых подданных полной лояльности "к новому ныне, но прежде давнему их отечеству".Эта лояльность требует формального выражения в виде присяги дворянства, чиновников и всех прочих, "кому надлежит". Любой дворянин или владелец недвижимости иного сословия, не пожелавший принести такую присягу в трёхмесячный срок, имеет права продать своё имущество и покинуть Россию. По истечении этого срока имущество будет изъято в собственность государства.Первыми подать пример в принесении присяги должно духовенство, которое также получит специальную форму для молитвенного поминовения императрицы Екатерины и наследника Павла Петровича.Отдельным пунктом оговаривается и положение еврейского населения, которому, так же как и остальным, гарантируется свобода вероисповедания и неприкосновенность имущества.Наконец, в завершении текста генерал-губернатор новоприобретённых земель подчеркивает, что российские войска будут соблюдать строжайшую дисциплину. Ни их вступление в те или иные населенные пункты, ни в целом "перемена правления" не должны принести какие-либо неудобства в повседневной жизни, хозяйственной деятельности и торговле, "ибо размножение их паче служа частной пользе, тем самым будет служить к угодности и благоволению е. в. (Её Величества. — Прим. авт.)".Показательно, что последняя фраза, которой Кречетников завершает содержательную часть своего манифеста, прямо воспроизводит формулу классика либерализма Адама Смита о "невидимой руке" как соотношении частной выгоды и общественного блага, известную из его работы 1776 года "Исследование о природе и причинах богатств народов".***Манифест был оглашён в присутствии Кречетникова под гром труб и литавров в сопровождении эскадрона элитного кирасирского князя Потёмкина полка. Копии документа были разосланы командирам всех подразделений российского контингента на Правобережье, а также персонально высшим польским аристократам и католическим епископам. На следующий день в описанном в документе порядке принималась присяга новых подданных. Аналогичные церемонии прошли в Житомире, Виннице, Каменце-Подольском и более мелких городах и местечках.Большая часть польских войск, расквартированных на отошедшей к России территории, без сопротивления приняли присягу и были переформированы в Украинскую дивизию. Немногие же офицеры и рядовые, не пожелавшие переходить на русскую службу, выпроваживались в Польшу.24 апреля Екатерина издала указ об образовании трёх новых губерний: Минской, Изяславской и Брацлавской. Затем передача этих территорий из Речи Посполитой в состав Российской Империи была утверждена (естественно, не без давления) на специально созванном Гродненском сейме. История разделов Речи Посполитой на этом не кончилась. Впереди было спровоцированное Гродненским сеймом восстание Костюшко, новый разгром Польши и ее окончательный раздел между Австрией, Пруссией и Россией.Однако генерал Кречетников всего этого уже не увидел. Он скончался 20 мая в городке Меджибож по дороге в Каменец-Подольский. Прах человека, присоединившего к России Правобережье, упокоился в соборной церкви Свято-Троицкого монастыря в Слуцке. В 1930 году монастырь был закрыт большевиками, а его остатки вместе с могилой генерал-аншефа Кречетникова снесены уже в послевоенные годы.

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