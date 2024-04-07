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Генерал-майор ФСБ в отставке объяснил, как иконы со взрывчаткой сумели проехать пол-Европы

Генерал-майор ФСБ в отставке объяснил, как иконы со взрывчаткой сумели проехать пол-Европы - 07.04.2024 Украина.ру

Генерал-майор ФСБ в отставке объяснил, как иконы со взрывчаткой сумели проехать пол-Европы

Свободное перемещение по Европе икон и церковной утвари, в которую была спрятана взрывчатка, объясняется спецификой работы таможни в европейских странах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-04-07T10:55

2024-04-07T10:55

2024-04-07T10:55

новости

александр михайлов

икона

бомба

европа

таможня

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Груз был отправлен с Украины, на автомобиле его беспрепятственно провезли через Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, Литву и Латвию."Дело в том, что на границах в Евросоюзе их интересует только таможенная очистка — то есть декларация того, что перевозят. Они ничего не проверяли по сути. Предъявили накладные, таможенную декларацию, оформили груз, что он проходит через эту страну. И все", - сказал Михайлов.Если бы у них была информация, наводка, безусловно бы этот багаж проверили. Может быть, даже изъяли бы его на какой-то границе, считает он.Полный текст интервью "Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, александр михайлов, икона, бомба, европа, таможня