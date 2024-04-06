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Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсе

Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсе - 06.04.2024 Украина.ру

Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсе

Профессор Миршаймер, выступая на саммите Rising Bharat в Нью-Дейли, заявил, что Украине никогда не стать частью НАТО. По его словам, США нужно прекратить оказывать ей любую помощь.

2024-04-06T10:10

2024-04-06T10:10

2024-04-06T10:10

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Что стоит за высказываниями профессора и насколько его слова отражают реальность, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Эксперт добавил, что помимо Миршаймера представители школы политического или наступательного реализма в США считают и высказываются также. Сергей Ермаков отметил, что двери в НАТО не распахиваются, а лишь приоткрываются — когда это выгодно альянсу и его лидерам. Военный политолог процитировал заявление обозревателя Foreign Policy Стивена Уолта.Эксперт пояснил, что любые гарантии, которые Запад может дать Украине — частичные. По мнению военного политолога, всерьез никто не обсуждает принятие Украины в НАТО.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

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