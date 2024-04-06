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Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсе
Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсе - 06.04.2024 Украина.ру
Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсе
Профессор Миршаймер, выступая на саммите Rising Bharat в Нью-Дейли, заявил, что Украине никогда не стать частью НАТО. По его словам, США нужно прекратить оказывать ей любую помощь.
2024-04-06T10:10
2024-04-06T10:10
2024-04-06T10:10
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Что стоит за высказываниями профессора и насколько его слова отражают реальность, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Эксперт добавил, что помимо Миршаймера представители школы политического или наступательного реализма в США считают и высказываются также. Сергей Ермаков отметил, что двери в НАТО не распахиваются, а лишь приоткрываются — когда это выгодно альянсу и его лидерам. Военный политолог процитировал заявление обозревателя Foreign Policy Стивена Уолта.Эксперт пояснил, что любые гарантии, которые Запад может дать Украине — частичные. По мнению военного политолога, всерьез никто не обсуждает принятие Украины в НАТО.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, нато, эксперты, сша, запад, киев
Новости, Украина, НАТО, эксперты, США, Запад, Киев
Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсе
Профессор Миршаймер, выступая на саммите Rising Bharat в Нью-Дейли, заявил, что Украине никогда не стать частью НАТО. По его словам, США нужно прекратить оказывать ей любую помощь.
Что стоит за высказываниями профессора и насколько его слова отражают реальность, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
Эксперт добавил, что помимо Миршаймера представители школы политического или наступательного реализма в США считают и высказываются также. Сергей Ермаков отметил, что двери в НАТО не распахиваются, а лишь приоткрываются — когда это выгодно альянсу и его лидерам. Военный политолог процитировал заявление обозревателя Foreign Policy Стивена Уолта.
“Слова о том, что Украина может стать членом НАТО — слишком размытое понятие. Большинство ведущих западных экспертов отвергают идею того, что Украина в перспективе может получить полноправное членство в альянсе”, — подытожил Сергей Ермаков.
Эксперт пояснил, что любые гарантии, которые Запад может дать Украине — частичные. По мнению военного политолога, всерьез никто не обсуждает принятие Украины в НАТО.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру