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Конец интервенции: 105 лет эвакуации французских войск из Одессы

Конец интервенции: 105 лет эвакуации французских войск из Одессы - 06.04.2024 Украина.ру

Конец интервенции: 105 лет эвакуации французских войск из Одессы

6 апреля 1919 года завершилась срочная эвакуация французских оккупационных войск и их союзников из Одессы. Более 25 тысяч военнослужащих без боя сдали город 6-тысячным формированиям атамана Григорьева

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:00

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Русская присказка гласит, что друг познаётся в беде. Но союзники Российской империи по Антанте друзьями России явно не были. Сразу после большевистского переворота, в декабре 1917 года, Великобритания и Франция разделили территорию России на сферы влияния. По этому соглашению в бассейне Чёрного моря Великобритания брала ответственность за Кавказ, Кубань и Дон, а Франция – за Бессарабию, Крым, Новороссию и Малороссию.Правда, заключение Брестского мира привело весной 1918 года к оккупации Малороссии, Новороссии и Крыма войсками Германии и Австро-Венгрии. Но в октябре 1918 года, ещё до того, как Центральные державы потерпели окончательное поражение в Первой мировой войне, Великобритания и Франция приняли решение начать наступление из Румынии на Восток. Формальным обоснованием этого недопущение установления власти большевиков в Юго-Западной части России.В действиях Франции в регионе существенное место занимали геополитические и экономические мотивы. Во-первых, конкуренция с Великобританией за влияние в Восточной Европе, во-вторых – отказ большевиков отвечать по долговым обязательствам предыдущих правительств России (ведь Франция являлась крупнейшим иностранным кредитором Российской империи). Кроме того, присутствовало и желание обеспечить возврат вложенных в российскую промышленность французских капиталов. Особо крупными были французские инвестиции в горно-металлургическую отрасль Донецко-Криворожского бассейна.После капитуляции Османской империи и открытия Черноморских проливов у стран Антанты появилась возможность ввести в Чёрное море свой флот. 26 ноября 1918 года первый английский миноносец появился на рейде Одесского порта, позднее там появились французские и греческие корабли. 29 ноября в Одессу, где ещё находился сильный австро-немецкий гарнизон, через Румынию пришёл эшелон сербских войск (около 800 человек).1 декабря в Одесском порту сошли на берег более тысячи солдат и офицеров 4-й Польской стрелковой дивизии во главе с генералом Люцианом Желиговским, которые прибыли с Кубани, где ранее воевали в составе русской Добровольческой армии. 2 декабря в Одессу прибыл французский линейный корабль "Мирабо", и лишь 7-10 декабря 1918-го в Одесском порту высадилась собственно французская дивизия с артиллерией (до 3 тысяч человек).К этому времени различные повстанческие отряды и войска Директории УНР заняли города под Одессой: Балту, Ананьев, Бирзулу. 10 декабря они подошли вплотную к Одессе, а 13 декабря 1918 года в городе была установлена власть Директории. Командованию войск Антанты петлюровцы оставили только небольшую "Союзную зону" Одессы (порт, несколько приморских кварталов, Николаевский бульвар).Хотя 16 декабря в Одесском порту с вновь прибывших судов высадился французско-греческий десант под командованием генерала Бориуса, однако принимать участие в боевых действиях французы не хотели. Фактически войска Директории из Одессы выбили польские части и отряд русских добровольцев под командованием генерала Алексея Гришина-Алмазова. Участие французов ограничилось стрельбой по городу из корабельной артиллерии – что, безусловно, дало свой эффект, однако скорее психологический.18 декабря французское командование потребовало от Директории вывода её войск из Одессы. Симон Петлюра, опасаясь войны с Антантой, приказал прекратить всякие боевые действия против её войск. Он настоял на немедленном выводе войск из Одессы и отводе их на 40 километров севернее города, где был установлен Южный фронт армии УНР под командованием генерала Александра Грекова, командующего войсками Директории в Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерниях.После отвода петлюровских войск французское командование заявило, что берёт Одессу и прилегающие территории "под своё покровительство". Генерал Гришин-Алмазов был утверждён в должности военного губернатора Одессы от имени Добровольческой армии и при согласии французского командования. Сама Одесса была разбита на зоны контроля: французскую, русскую и польскую. При этом хозяева положения были очевидны: к концу декабря 1918 года численность французских войск в Одессе выросла до 15 тысяч.Реальная власть в Одессе была в руках прибывшего туда 13 января 1919 года французского генерала д’Ансельма, командующего силами Антанты на Юге России. Французское командование отказалось от ориентации на генерала Деникина (которого французы считали протеже Великобритании), и начало тайные переговоры с представителями Директории.Д’Ансельм потребовал от представителей Петлюры разблокировать район вокруг Одессы и отойти на линию Тирасполь – Бирзула – Вознесенск – Николаев – Херсон, освободив для французских войск военно-хозяйственный плацдарм, способный прокормить население Одессы и 50-тысячную группировку Антанты. Ведь блокада 600-тысячной Одессы армией УНР и прекращение подвоза продовольствия привели к голоду и беспорядкам в городе.Петлюра был вынужден выполнить это требование как необходимое условие для начала переговоров о союзе с Антантой. 21 января 1919 года, получив от Директории согласие на расширение контролируемой зоны, французские и греческие войска начали занимать территории к северу и востоку от Одессы, высаживая морские десанты и продвигаясь по железной дороге в направлении Херсона и Бирзулы. В районе устья Днепра они соединились с войсками белогвардейской Крымско-Азовской армии.В конце января – начале февраля 1919 года войска Антанты (в основном французские) взяли под свой контроль Херсон и Николаев, вытеснив оттуда отряды атамана Никифора Григорьева, в то время подчинявшегося Директории. Генерал д’Ансельм издал приказ, в котором объявил: "Франция и союзники пришли в Россию, чтобы дать возможность всем факторам доброй воли и патриотизма восстановить порядок в крае". Большевизм к таким факторам явно не относился, а вот между сторонниками единой и неделимой России и независимой Украины французские оккупанты пытались лавировать.Их позиция сводилась к семи пунктам:1. Юго-Западная часть бывшей Российской империи делился на две части. Первая – в неё входили Киевская, Волынская, Подольская, Полтавская, Черниговская и частично Харьковская губернии – отводилась Директории УНР. Вторая – Южнорусский край – передавалась под управление специально созданной Антантой российской Директории, в которую приобщался представитель Добровольческой армии.2. Весь регион должны были занять французские войска.3. Власть обеих Директорий распространялась только на гражданские формы жизни.4. Создавался единый антибольшевистский фронт во главе с французским командованием.5. Организовывались смешанные французско-украинские и французско-российские военные подразделения.6. Обе Директории обязывались провести аграрную реформу, которая предусматривала, в частности, обязательный выкуп крупных имений и сохранение частной собственности на малые и средние поместья.7. Французы должны были осуществлять управление финансами и железными дорогами.Фактически речь шла о превращении этой части России в колонию Франции, потому неудивительно, что этот план не нашёл понимания ни у Директории, ни у командования Добровольческой армии. Однако главную проблему для интервентов составляли не они, а отряды Григорьева, который в начале февраля 1919 года перешёл на сторону Красной армии.В начале марта 1919 года Григорьев начал наступление на Херсон, который взял 10 марта, а 14 марта французские войска поспешили оставить Николаев. Во многих французских частях солдаты митинговали и отказывались выполнять приказы. После этого генерал Бертело направил премьеру Франции Жоржу Клемансо телеграмму, в которой впервые поставил вопрос о возможной эвакуации сил союзников из Одессы, к которой приближались отряды Григорьева.20 марта 1919 года в Одессу прибыл генерал Луи Франше д’Эспере, назначенный Верховным комиссаром Франции на Юге России. Генерал д'Ансельм нарисовал ему пессимистическую картину перспектив обороны города и окружающих территорий. По его словам, на Одессу надвигались объединившиеся силы атамана Григорьева и местных партизан числом в 30-40 тысяч человек (в действительности 5-7 тысяч).Кроме того, д'Ансельм утверждал, что в Одессе собралось до миллиона едоков (в действительности было 600-620 тысяч) которые, если их не обеспечить продуктами, выступят против самих французов. Также он уверял, что 150 тысяч одесских рабочих (в действительности 20-40 тысяч) могут по сигналу из Москвы начать вооружённое восстание в самой Одессе.Неудивительно, что 23 марта 1919 года генерал д'Эспере послал телеграмму в Париж, в которой предлагал "ликвидировать вмешательство" и отвести войска в Бессарабию. Перед этим он приказал генералам Гришину-Алмазову и Санникову, назначенным Деникиным, отбыть в Новороссийск, а на марионеточную должность "Главнокомандующего Одесским районом" назначил русского генерала Алексея Шварца.27 марта 1919 года в ходе Парижской мирной конференции высший совет Антанты (президент США Вудро Вильсони премьер-министры Великобритании Ллойд Джордж, Франции Клемансо, Италии Витторио Орландо) принял решение об эвакуации союзных войск из Одесского региона.29 марта Клемансо (по совместительству занимавший пост военного министра) издал директиву об оставлении Одессы и отводе войск союзников на линию Днестра. В тот же день маршал Фош объявил во французском парламенте, что "с сего дня ни один французский солдат больше не будет отправлен в Россию, а те, кто сейчас служат там, будут возвращаться".Утром 2 апреля 1919 года французский штаб объявил, что Одесса "эвакуируется в 48-часовой срок". В ночь со 2 на 3 апреля французское командование провело встречу с представителями представителей одесского Совета рабочих депутатов, на которой были оговорены условия перехода власти в городе от французов к большевикам. Несмотря на это, в порту началась забастовка русских моряков, которые оставили коммерческие пароходы без команд, что затруднило эвакуацию.Всего из Одессы 2-6 апреля было эвакуировано 112 различных судов. Кроме французских и союзных войск, город покинули все русские подразделения, часть из них отправилась в Севастополь. Штаб генерала Шварца и всё гражданское управление Одессы, членов их семей, общим числом до двух тысяч, на пароходе "Кавказ" отбыли в Константинополь, туда же на яхте "Лукулл" ушёл командующий Черноморским флотом адмирал Дмитрий Ненюков. Среди пассажиров "Кавказа" был и писатель Алексей Толстой.В результате эвакуации Одесса, город с 600-тысячным населением, который защищали воинские контингенты Антанты и их союзников числом до двадцати пяти тысяч бойцов, была занята иррегулярными формированиями атамана Григорьева, чья численность едва ли достигала шести тысяч. Им достались крупные трофеи, кроме того, на городскую буржуазию была наложена огромная контрибуция.Престижу Франции в регионе, равно как и идее прямого вооружённого вмешательства Антанты в конфликты на территории бывшей Российской империи, был нанесён существенный урон. Одесский историк Виктор Савченко считает, что именно позорное бегство французских войск из Одессы привело французское правительство к мысли, что царский долг Франции окончательно потерян. Париж решил, что раз уж восстановить единое Российское государство как гаранта оплаты царских долгов и восточный противовес германской угрозе уже невозможно, то нужно поддержать идею создания Великой Польши как союзника против Германии и санитарного кордона между Западом и большевистской Россией.

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