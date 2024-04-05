https://ukraina.ru/20240405/1054333032.html
Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Аналитики боятся обрушения нефтяного рынка - Bloomberg
Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Аналитики боятся обрушения нефтяного рынка - Bloomberg - 05.04.2024 Украина.ру
Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Аналитики боятся обрушения нефтяного рынка - Bloomberg
Мировые цены на нефть растут в том числе из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, считают аналитики
2024-04-05T14:28
2024-04-05T14:28
2024-04-05T14:28
нефть
новости
ближний восток
сирия
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/16/1027681682_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_e489a6f4a89fdc5851da288691c72d9a.jpg.webp
По состоянию на утро пятницы, цена на нефть марки Brent выросла до 90,93 доллара за баррель.Инвесторы обеспокоены напряженностью на Ближнем Востоке. Обострение конфликтов и перебои в транспортировке через Красное море могут повлиять на поставки сырья, в том числе нефти.В начале недели израильская авиация нанесла удар по Дамаску. Официальные власти страны не стали подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, однако сразу несколько израильских чиновников на условиях анонимности сообщили The New York Times, что удар был нанесен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).Сирийские и иранские власти заявили, что в результате авиаудара было уничтожено здание консульства Ирана в Сирии, погибли пятеро офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Первый командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, а второй был его заместителем. Также сообщалось о гибели по меньшей мере шести сирийских мирных жителей и одного члена ливанской группировки "Хезболла"."Иран поклялся отомстить, и существует вероятность перерастания в более крупную и прямую конфронтацию. Излишне говорить, что более широкая война на Ближнем Востоке немедленно подорвет нефтяные рынки", - предупреждает Блумберг.
https://ukraina.ru/20240403/1054280294.html
ближний восток
сирия
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/16/1027681682_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_d96476ce378b4bb86d34e53e3b400cb6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нефть, новости, ближний восток, сирия, иран
нефть, Новости, Ближний Восток, Сирия, Иран
Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Аналитики боятся обрушения нефтяного рынка - Bloomberg
Мировые цены на нефть растут в том числе из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, считают аналитики
По состоянию на утро пятницы, цена на нефть марки Brent выросла до 90,93 доллара за баррель.
Инвесторы обеспокоены напряженностью на Ближнем Востоке. Обострение конфликтов и перебои в транспортировке через Красное море могут повлиять на поставки сырья, в том числе нефти.
"Напряженность на Ближнем Востоке... вероятно, достигла своего пика за последние месяцы. Рост цен на нефть отражает повышенный страх перед конфликтом", - прокомментировала агентству Блумберг основатель поставщика аналитических данных о мировых энергетических рынках Vanda Insights Вандана Хари.
В начале недели израильская авиация нанесла удар по Дамаску. Официальные власти страны не стали подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, однако сразу несколько израильских чиновников на условиях анонимности сообщили The New York Times, что удар был нанесен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сирийские и иранские власти заявили, что в результате авиаудара было уничтожено здание консульства Ирана в Сирии, погибли пятеро офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Первый командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, а второй был его заместителем. Также сообщалось о гибели по меньшей мере шести сирийских мирных жителей и одного члена ливанской группировки "Хезболла".
"Иран поклялся отомстить, и существует вероятность перерастания в более крупную и прямую конфронтацию. Излишне говорить, что более широкая война на Ближнем Востоке немедленно подорвет нефтяные рынки", - предупреждает Блумберг.