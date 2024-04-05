https://ukraina.ru/20240405/1054333032.html

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Аналитики боятся обрушения нефтяного рынка - Bloomberg

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Аналитики боятся обрушения нефтяного рынка - Bloomberg - 05.04.2024 Украина.ру

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика. Аналитики боятся обрушения нефтяного рынка - Bloomberg

Мировые цены на нефть растут в том числе из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, считают аналитики

2024-04-05T14:28

2024-04-05T14:28

2024-04-05T14:28

нефть

новости

ближний восток

сирия

иран

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По состоянию на утро пятницы, цена на нефть марки Brent выросла до 90,93 доллара за баррель.Инвесторы обеспокоены напряженностью на Ближнем Востоке. Обострение конфликтов и перебои в транспортировке через Красное море могут повлиять на поставки сырья, в том числе нефти.В начале недели израильская авиация нанесла удар по Дамаску. Официальные власти страны не стали подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, однако сразу несколько израильских чиновников на условиях анонимности сообщили The New York Times, что удар был нанесен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).Сирийские и иранские власти заявили, что в результате авиаудара было уничтожено здание консульства Ирана в Сирии, погибли пятеро офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Первый командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, а второй был его заместителем. Также сообщалось о гибели по меньшей мере шести сирийских мирных жителей и одного члена ливанской группировки "Хезболла"."Иран поклялся отомстить, и существует вероятность перерастания в более крупную и прямую конфронтацию. Излишне говорить, что более широкая война на Ближнем Востоке немедленно подорвет нефтяные рынки", - предупреждает Блумберг.

https://ukraina.ru/20240403/1054280294.html

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нефть, новости, ближний восток, сирия, иран