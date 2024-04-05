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Маск заговорил о ядерном апокалипсисе после слов Блинкена об Украине в НАТО
Маск заговорил о ядерном апокалипсисе после слов Блинкена об Украине в НАТО - 05.04.2024 Украина.ру
Маск заговорил о ядерном апокалипсисе после слов Блинкена об Украине в НАТО
Американский предприниматель Илон Маск 5 апреля в соцсети X сравнил идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе
2024-04-05T11:45
2024-04-05T11:45
2024-04-05T11:45
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Он прокомментировал видеозапись выступления госсекретаря США Энтони Блинкена перед журналистами, где тот заверил, что Украина будет членом НАТО.Предприниматель прикрепил к своему сообщению отрывок из американского фильма "На следующий день", в котором показана ядерная война между США и СССР.Ранее Блинкен заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе.Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса в пятницу указала, что Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне, так как у НАТО нет желания брать нового члена, из-за которого может оказаться втянутой в конфликт.Бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо считает, что никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное".А депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян полагает, что включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, сша, вашингтон, илон маск, энтони блинкен, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, США, Вашингтон, Илон Маск, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, НАТО
Маск заговорил о ядерном апокалипсисе после слов Блинкена об Украине в НАТО
Американский предприниматель Илон Маск 5 апреля в соцсети X сравнил идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе
Он прокомментировал видеозапись выступления госсекретаря США Энтони Блинкена перед журналистами, где тот заверил, что Украина будет членом НАТО.
"Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", - написал Маск в комментариях к записи.
Предприниматель прикрепил к своему сообщению отрывок из американского фильма "На следующий день", в котором показана ядерная война между США и СССР.
Ранее Блинкен заявил, что цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе.
Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса в пятницу указала, что Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне, так как у НАТО нет желания брать нового члена, из-за которого может оказаться втянутой в конфликт.
Бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо считает, что никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное".
А депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян полагает, что включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента.