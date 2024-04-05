https://ukraina.ru/20240405/1054321681.html
ВСУ обстреливают Горловку, пострадали 7 мирных жителей - мэр
ВСУ обстреливают Горловку, пострадали 7 мирных жителей - мэр - 05.04.2024 Украина.ру
ВСУ обстреливают Горловку, пострадали 7 мирных жителей - мэр
В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 7 мирных жителей Горловки, сообщил 5 апреля мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале
2024-04-05T10:30
2024-04-05T10:30
2024-04-05T10:47
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обстрелы
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"Количество раненых увеличилось до 7 человек", - написал Приходько.Утром 5 апреля градоначальник Горловки сообщил об атаке украинских беспилотников, в частности, один из таких замечен над селом Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки).После он сообщил, что ВСУ наносят прицельные удары кассетными боеприпасами по Никитовскому району Горловки."В зоне повышенной опасности жилой массив "Комсомолец", поселок шахты "19/20", поселок Кирова, поселок шахты им. Гагарина, поселок Комарова, поселок шахты им. Н. А. Изотова, поселок шахты "6/7", поселок Мичурина", - предупредил Приходько.ВСУ начали наносить удары по Никитовскому району Горловки из тяжелой артиллерии.Помимо повреждения легковых автомобиль, автобусов, домовладений, ранения получили мирные горловчане.Вследствие украинской вооруженной агрессии по улице Дмитрия Жлобы получили ранения двое мирных горловчан. В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в селе Озеряновка ранен мирный горловчанин. В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка. Обстрелом ВФУ в жилмассиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки.В 9:29 утра мэр Горловки сообщил о семи раненых мирных жителях.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) ДНР с 7:45 утра зафиксировали обстрелы ВСУ по Горловке. В ведомстве зафиксировали 3 сброса взрывоопасных предметов с беспилотников, 3 снаряда калибром 155 мм, 10 кассетных снарядов.
https://ukraina.ru/20240405/1054320947.html
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новости, горловка, донецкая народная республика, приходько, вооруженные силы украины, сцкк, россия, всу, обстрелы, беспилотники, мирные жители
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, ВСУ, обстрелы, беспилотники, мирные жители
ВСУ обстреливают Горловку, пострадали 7 мирных жителей - мэр
10:30 05.04.2024 (обновлено: 10:47 05.04.2024)
В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 7 мирных жителей Горловки, сообщил 5 апреля мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале
"Количество раненых увеличилось до 7 человек", - написал
Приходько.
Утром 5 апреля градоначальник Горловки сообщил об атаке украинских беспилотников, в частности, один из таких замечен над селом Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки).
После он сообщил, что ВСУ наносят прицельные удары кассетными боеприпасами по Никитовскому району Горловки.
"В зоне повышенной опасности жилой массив "Комсомолец", поселок шахты "19/20", поселок Кирова, поселок шахты им. Гагарина, поселок Комарова, поселок шахты им. Н. А. Изотова, поселок шахты "6/7", поселок Мичурина", - предупредил Приходько.
ВСУ начали наносить удары по Никитовскому району Горловки из тяжелой артиллерии.
Помимо повреждения легковых автомобиль, автобусов, домовладений, ранения получили мирные горловчане.
Вследствие украинской вооруженной агрессии по улице Дмитрия Жлобы получили ранения двое мирных горловчан. В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в селе Озеряновка ранен мирный горловчанин. В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" с позиций украинских террористов ранена мирная горловчанка. Обстрелом ВФУ в жилмассиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки.
В 9:29 утра мэр Горловки сообщил о семи раненых мирных жителях.
В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) ДНР с 7:45 утра зафиксировали
обстрелы ВСУ по Горловке. В ведомстве зафиксировали 3 сброса взрывоопасных предметов с беспилотников, 3 снаряда калибром 155 мм, 10 кассетных снарядов.