https://ukraina.ru/20240405/1054320149.html

Главное за ночь 5 апреля

Главное за ночь 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 5 апреля

В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Украина.ру, 05.04.2024

2024-04-05T08:07

2024-04-05T08:07

2024-04-05T08:07

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вооруженные силы украины

нато

вкс

днепропетровская область

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В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.Отражен очередной удар украинских БПЛА. ПВО работало в Таганроге, Курске, Белгороде, Ростовской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае.Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд превращают Балтийское море в арену геополитической конфронтации, заявили в МИД России.В Киеве считают, что "Украина приближается к критическому моменту". По словам главы Офиса Зеленского Ермака, для Киева важно, чтобы американский пакет помощи "был одобрен в этом месяце".Вооруженные силы России вошли в пригород Часов Яра, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

https://ukraina.ru/20240405/1054319960.html

украина

россия

киев

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украина, россия, новости, киев, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, вкс, днепропетровская область