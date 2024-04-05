Главное за ночь 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 5 апреля
Главное за ночь 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 апреля
В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Украина.ру, 05.04.2024
2024-04-05T08:07
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вооруженные силы украины
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В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.Отражен очередной удар украинских БПЛА. ПВО работало в Таганроге, Курске, Белгороде, Ростовской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае.Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд превращают Балтийское море в арену геополитической конфронтации, заявили в МИД России.В Киеве считают, что "Украина приближается к критическому моменту". По словам главы Офиса Зеленского Ермака, для Киева важно, чтобы американский пакет помощи "был одобрен в этом месяце".Вооруженные силы России вошли в пригород Часов Яра, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, новости, киев, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, вкс, днепропетровская область
Украина, Россия, Новости, Киев, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВКС, Днепропетровская область

Главное за ночь 5 апреля

08:07 05.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Отражен очередной удар украинских БПЛА. ПВО работало в Таганроге, Курске, Белгороде, Ростовской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае.
Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд превращают Балтийское море в арену геополитической конфронтации, заявили в МИД России.
В Киеве считают, что "Украина приближается к критическому моменту". По словам главы Офиса Зеленского Ермака, для Киева важно, чтобы американский пакет помощи "был одобрен в этом месяце".
Вооруженные силы России вошли в пригород Часов Яра, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
07:51
Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФРоссийские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника. Об этом 5 апреля сообщает Минобороны РФ
 
УкраинаРоссияНовостиКиевЯн ГагинВооруженные силы УкраиныНАТОВКСДнепропетровская область
 
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Заголовок открываемого материала
08:56Украина приближается к критическому моменту - Ермак
08:07Главное за ночь 5 апреля
07:51Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ
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