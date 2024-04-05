https://ukraina.ru/20240405/1054320149.html
Главное за ночь 5 апреля
Главное за ночь 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 апреля
В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Украина.ру, 05.04.2024
2024-04-05T08:07
2024-04-05T08:07
2024-04-05T08:07
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днепропетровская область
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В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.Отражен очередной удар украинских БПЛА. ПВО работало в Таганроге, Курске, Белгороде, Ростовской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае.Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд превращают Балтийское море в арену геополитической конфронтации, заявили в МИД России.В Киеве считают, что "Украина приближается к критическому моменту". По словам главы Офиса Зеленского Ермака, для Киева важно, чтобы американский пакет помощи "был одобрен в этом месяце".Вооруженные силы России вошли в пригород Часов Яра, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
https://ukraina.ru/20240405/1054319960.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, киев, ян гагин, вооруженные силы украины, нато, вкс, днепропетровская область
Украина, Россия, Новости, Киев, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВКС, Днепропетровская область
В ходе комбинированных атак ВКС РФ наносились удары по целям ВСУ в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Отражен очередной удар украинских БПЛА. ПВО работало в Таганроге, Курске, Белгороде, Ростовской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае.
Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд превращают Балтийское море в арену геополитической конфронтации, заявили в МИД России.
В Киеве считают, что "Украина приближается к критическому моменту". По словам главы Офиса Зеленского Ермака, для Киева важно, чтобы американский пакет помощи "был одобрен в этом месяце".
Вооруженные силы России вошли в пригород Часов Яра, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.