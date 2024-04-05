https://ukraina.ru/20240405/1054319757.html

Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены

Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены - 05.04.2024 Украина.ру

Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены

Новая серия взрывов прозвучала в Харькове 5 апреля. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное"

2024-04-05T07:40

2024-04-05T07:40

2024-04-05T07:40

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харьков

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россия

взрыв

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"В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв", - указал канал.Также СМИ информировали о взрывах в Одесской области.Накануне президент Украины Владимир Зеленский на фоне серии массированных ударов по военным объектам назвал "абсолютно насущной потребностью" усиление защиты Харькова.Он пожаловался, что украинским военным не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить воздушное пространство от ударов. Кроме того Зеленский раскритиковал страны, которым, по его мнению, "не хватает лишь нескольких политических решений" для того, чтобы Киеву были предоставлены системы ПВО, но сами страны эти не назвал.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

https://ukraina.ru/20240404/1054310371.html

харьков

одесская область

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новости, харьков, одесская область, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, взрыв