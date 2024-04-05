Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены - 05.04.2024 Украина.ру
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Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены
Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены - 05.04.2024 Украина.ру
Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены
Новая серия взрывов прозвучала в Харькове 5 апреля. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное"
2024-04-05T07:40
2024-04-05T07:40
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"В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв", - указал канал.Также СМИ информировали о взрывах в Одесской области.Накануне президент Украины Владимир Зеленский на фоне серии массированных ударов по военным объектам назвал "абсолютно насущной потребностью" усиление защиты Харькова.Он пожаловался, что украинским военным не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить воздушное пространство от ударов. Кроме того Зеленский раскритиковал страны, которым, по его мнению, "не хватает лишь нескольких политических решений" для того, чтобы Киеву были предоставлены системы ПВО, но сами страны эти не назвал.Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
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новости, харьков, одесская область, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, взрыв
Новости, Харьков, Одесская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, взрыв

Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены

07:40 05.04.2024
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков
Харьков
© paul-itk.livejournal.com
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Новая серия взрывов прозвучала в Харькове 5 апреля. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное"
"В Харькове снова слышны звуки взрывов... В Харькове прогремел четвертый взрыв", - указал канал.
Также СМИ информировали о взрывах в Одесской области.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на фоне серии массированных ударов по военным объектам назвал "абсолютно насущной потребностью" усиление защиты Харькова.
Он пожаловался, что украинским военным не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить воздушное пространство от ударов. Кроме того Зеленский раскритиковал страны, которым, по его мнению, "не хватает лишь нескольких политических решений" для того, чтобы Киеву были предоставлены системы ПВО, но сами страны эти не назвал.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности взятия под контроль Харьковской области в связи с обстрелами Белгорода, заявил, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву. Эту зону безопасности, по его словам, будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 17:37
Удары ВС РФ обесточили ядерную установку в ХарьковеЯдерная подкритическая установка "Источники нейтронов" в четверг, 4 апреля, потеряла внешнее электроснабжение из-за массированного обстрела российской армией Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины
 
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