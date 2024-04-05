https://ukraina.ru/20240405/1054317006.html

Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ

Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ - 05.04.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ

Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Вряд ли украинские войска далеко дойдут. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T05:20

2024-04-05T05:20

2024-04-05T05:20

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От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. Недавно в составе ВМФ России появилось новое объединение – Днепровская речная флотилия. С ее помощью можно осуществлять ракетные удары, рассказал аналитик.На Херсон ВС РФ пока не пойдут. Основная нагрузка ляжет на группировку "Днепр" и Михаила Теплинского, потому что еще не зачищены Крынки, там сидят ВСУ. Возможно, они уже записаны в Красную книгу, но они есть, добавил специалист.Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Но вряд ли украинские войска далеко дойдут, подчеркнул эксперт. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Это может произойти, если не обрушится фронт где-то в другом месте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240404/1054279775.html

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новости, днепр, россия, крым, илья мощанский, вмф, плацдарм, херсонское направление, вс рф, франция, морпехи