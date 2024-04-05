Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Вряд ли украинские войска далеко дойдут. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. Недавно в составе ВМФ России появилось новое объединение – Днепровская речная флотилия. С ее помощью можно осуществлять ракетные удары, рассказал аналитик.
На Херсон ВС РФ пока не пойдут. Основная нагрузка ляжет на группировку "Днепр" и Михаила Теплинского, потому что еще не зачищены Крынки, там сидят ВСУ. Возможно, они уже записаны в Красную книгу, но они есть, добавил специалист.
"Более того, Франция передает Украине свои старые БТРы VAB. А все французское оказывается в украинской морской пехоте. Их 30-й корпус морпехов отведен в тыл (в Крынках отстреливается тероборона). У него есть плавающие танки и бронетранспортёры", - отметил Мощанский.
Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Но вряд ли украинские войска далеко дойдут, подчеркнул эксперт. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Это может произойти, если не обрушится фронт где-то в другом месте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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