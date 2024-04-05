Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ - 05.04.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ
Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ - 05.04.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ
Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Вряд ли украинские войска далеко дойдут. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T05:20
2024-04-05T05:20
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От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. Недавно в составе ВМФ России появилось новое объединение – Днепровская речная флотилия. С ее помощью можно осуществлять ракетные удары, рассказал аналитик.На Херсон ВС РФ пока не пойдут. Основная нагрузка ляжет на группировку "Днепр" и Михаила Теплинского, потому что еще не зачищены Крынки, там сидят ВСУ. Возможно, они уже записаны в Красную книгу, но они есть, добавил специалист.Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Но вряд ли украинские войска далеко дойдут, подчеркнул эксперт. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Это может произойти, если не обрушится фронт где-то в другом месте, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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новости, днепр, россия, крым, илья мощанский, вмф, плацдарм, херсонское направление, вс рф, франция, морпехи
Новости, Днепр, Россия, Крым, Илья Мощанский, ВМФ, плацдарм, Херсонское направление, ВС РФ, Франция, морпехи

Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ

05:20 05.04.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP / Alex Babenko
Читать в
Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Вряд ли украинские войска далеко дойдут. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. Недавно в составе ВМФ России появилось новое объединение – Днепровская речная флотилия. С ее помощью можно осуществлять ракетные удары, рассказал аналитик.
На Херсон ВС РФ пока не пойдут. Основная нагрузка ляжет на группировку "Днепр" и Михаила Теплинского, потому что еще не зачищены Крынки, там сидят ВСУ. Возможно, они уже записаны в Красную книгу, но они есть, добавил специалист.
"Более того, Франция передает Украине свои старые БТРы VAB. А все французское оказывается в украинской морской пехоте. Их 30-й корпус морпехов отведен в тыл (в Крынках отстреливается тероборона). У него есть плавающие танки и бронетранспортёры", - отметил Мощанский.
Если ситуация на всех участках фронта будет позиционной, то ВСУ полезут где-то в низовье Днепра. Но вряд ли украинские войска далеко дойдут, подчеркнул эксперт. Но они могут все разрушить и сорвать в Крыму курортный сезон. Это может произойти, если не обрушится фронт где-то в другом месте, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
Роман Насонов интервью
Вчера, 06:52
Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесахМы сейчас должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" российских регионов. У нас есть там резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Они уже готовы в тылу для выполнения задач
 
НовостиДнепрРоссияКрымИлья МощанскийВМФплацдармХерсонское направлениеВС РФФранцияморпехи
 
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