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Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой

Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой - 05.04.2024 Украина.ру

Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой

Пока ВС РФ будут продолжать позиционную борьбу. Военным нужно "дозачистить" позиции ВСУ в населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Дальнейшее наступление приведет только к неоправданным потерям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T03:30

2024-04-05T03:30

2024-04-05T03:30

новости

авдеевка

илья мощанский

вс рф

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украина

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наступление

оборона

всу

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За Авдеевкой сейчас продолжается "великая битва за Бердычи". Российские войска хотят продвинутся к Очеретино, чтобы не дать ВСУ рвануть к Коксохиму и как в случае с Артемовском три месяца вещать, "что они там якобы дачи контролируют", рассказал редактор.Трудно предсказать планы киевского режима. Сейчас их общая стратегия сводится к тому, чтобы уступить России как можно меньше территории до прихода к власти в США новой администрации, которая скажет им или сдаваться, или продолжать войну, добавил эксперт.Пока Россия будет продолжать позиционную борьбу. ВС РФ нужно "дозачистить" оборону ВСУ в несколько населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Личному составу сейчас нужен отдых, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054281123.html

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новости, авдеевка, илья мощанский, вс рф, россия, украина, сво, наступление, оборона, всу, донбасс