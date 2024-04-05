Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой - 05.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240405/1054306943.html
Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой
Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой - 05.04.2024 Украина.ру
Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой
Пока ВС РФ будут продолжать позиционную борьбу. Военным нужно "дозачистить" позиции ВСУ в населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Дальнейшее наступление приведет только к неоправданным потерям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T03:30
2024-04-05T03:30
новости
авдеевка
илья мощанский
вс рф
россия
украина
сво
наступление
оборона
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/65/1034046575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd5d143158373fb8650955dd13fc8410.jpg.webp
За Авдеевкой сейчас продолжается "великая битва за Бердычи". Российские войска хотят продвинутся к Очеретино, чтобы не дать ВСУ рвануть к Коксохиму и как в случае с Артемовском три месяца вещать, "что они там якобы дачи контролируют", рассказал редактор.Трудно предсказать планы киевского режима. Сейчас их общая стратегия сводится к тому, чтобы уступить России как можно меньше территории до прихода к власти в США новой администрации, которая скажет им или сдаваться, или продолжать войну, добавил эксперт.Пока Россия будет продолжать позиционную борьбу. ВС РФ нужно "дозачистить" оборону ВСУ в несколько населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Личному составу сейчас нужен отдых, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054281123.html
авдеевка
россия
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/65/1034046575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56283934d58cc22e7bfff549befb059a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, илья мощанский, вс рф, россия, украина, сво, наступление, оборона, всу, донбасс
Новости, Авдеевка, Илья Мощанский, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, наступление, оборона, ВСУ, Донбасс

Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой

03:30 05.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока ВС РФ будут продолжать позиционную борьбу. Военным нужно "дозачистить" позиции ВСУ в населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Дальнейшее наступление приведет только к неоправданным потерям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
За Авдеевкой сейчас продолжается "великая битва за Бердычи". Российские войска хотят продвинутся к Очеретино, чтобы не дать ВСУ рвануть к Коксохиму и как в случае с Артемовском три месяца вещать, "что они там якобы дачи контролируют", рассказал редактор.
Трудно предсказать планы киевского режима. Сейчас их общая стратегия сводится к тому, чтобы уступить России как можно меньше территории до прихода к власти в США новой администрации, которая скажет им или сдаваться, или продолжать войну, добавил эксперт.
"Так что на Авдеевском направлении всем всё ясно. Это как в шахматах. Е-2 – Е4 и "конем ходи". Наше дальнейшее наступление тут приведет только к неоправданным потерям, потому что личный состав наступающих всегда теряет больше, чем личный состав обороняющихся", - подчеркнул Мощанский.
Пока Россия будет продолжать позиционную борьбу. ВС РФ нужно "дозачистить" оборону ВСУ в несколько населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Личному составу сейчас нужен отдых, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
Игорь Юшков интервью
3 апреля, 18:00
Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте США не могут убедить Украину отказаться от ударов по объектам инфраструктуры РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку перестали поставлять военную помощь Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник
 
НовостиАвдеевкаИлья МощанскийВС РФРоссияУкраинаСВОнаступлениеоборонаВСУДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56Украина приближается к критическому моменту - Ермак
08:07Главное за ночь 5 апреля
07:51Системы ПВО сбили больше полусотни украинских дронов за ночь — МО РФ
07:40Новая серия взрывов прозвучала в Харькове, власти обеспокоены
07:16Он убил водку. Об алкоголе, монетах и сигналах, которые свидетельствуют, что Зеленскому недолго осталось
07:05Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор
06:19Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России
06:16Апелляция или сделка. Экстрадируют ли Ассанжа до президентских выборов в США?
05:30Дошли до первой линии обороны: эксперт раскрыл, как ВС РФ "прогрызают" шесть бригад ВСУ за Авдеевкой
05:26Украинские эксперты о том, почему "Зеленский выбешивает народ" и как Украина станет "Иерусалимчиком"
05:20Эксперт объяснил, почему Киев отвел в тыл морпехов, но в Крынках еще зачищают "краснокнижных" солдат ВСУ
05:10Белгород не должен превратиться в Донецк: Мощанский назвал два варианта большого наступления армии РФ
05:00Эксперт раскрыл, как ВС РФ готовят удар на Лиман, грызут ВСУ под Часов Яром и гонят в мешок под Северском
04:53Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО
04:40Харьковчане уже уезжают: Илья Мощанский рассказал, могут ли ВС РФ двинуться на Волчанск и Богодухов
04:30"Летом будем наступать": эксперт объяснил, почему нужно беречь резервы и не биться "за избушку лесника"
04:20"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФ
04:17Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву
04:10Вертолеты ищут морские дроны: аналитик раскрыл, как база в Новороссийске превратилась в Константинополь
04:00"Мста-С" хороша для быстрого прорыва: аналитик предположил, как ВС РФ пойдут в большое наступление
Лента новостейМолния