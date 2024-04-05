Великая битва за Бердычи: эксперт объяснил, что будет, когда ВС РФ "дозачистят" остатки ВСУ за Авдеевкой
Пока ВС РФ будут продолжать позиционную борьбу. Военным нужно "дозачистить" позиции ВСУ в населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Дальнейшее наступление приведет только к неоправданным потерям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
За Авдеевкой сейчас продолжается "великая битва за Бердычи". Российские войска хотят продвинутся к Очеретино, чтобы не дать ВСУ рвануть к Коксохиму и как в случае с Артемовском три месяца вещать, "что они там якобы дачи контролируют", рассказал редактор.
Трудно предсказать планы киевского режима. Сейчас их общая стратегия сводится к тому, чтобы уступить России как можно меньше территории до прихода к власти в США новой администрации, которая скажет им или сдаваться, или продолжать войну, добавил эксперт.
"Так что на Авдеевском направлении всем всё ясно. Это как в шахматах. Е-2 – Е4 и "конем ходи". Наше дальнейшее наступление тут приведет только к неоправданным потерям, потому что личный состав наступающих всегда теряет больше, чем личный состав обороняющихся", - подчеркнул Мощанский.
Пока Россия будет продолжать позиционную борьбу. ВС РФ нужно "дозачистить" оборону ВСУ в несколько населенных пунктах за Авдеевкой и останавливаться. Личному составу сейчас нужен отдых, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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