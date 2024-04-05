Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону - 05.04.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону
Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону - 05.04.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону
Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T03:00
2024-04-05T03:00
новости
авдеевка
россия
украина
владимир зеленский
илья мощанский
александр сырский
всу
днр
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Активная фаза Авдеевской наступательной операции началась еще до нового года, когда ВС РФ стали резко насыщать театр военных действий войсками, рассказал эксперт.Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в совершенно правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии, добавил он.Можно сколько угодно ругать главкома ВСУ Александра Сырского, но он более академичен, чем бывший главком Валерий Залужный, который в основном занимался политикой и общей стратегией. Он не был замечен в непосредственном управлении войсками, отметил редактор.Зато Сырский в советском стиле ведет оборонительную операцию. Его называют "мясником", но у него всего одна 47-я бригада, у которой периодически сгорает техника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, россия, украина, владимир зеленский, илья мощанский, александр сырский, всу, днр, валерий залужный
Новости, Авдеевка, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Илья Мощанский, Александр Сырский, ВСУ, ДНР, Валерий Залужный

Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону

03:00 05.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Активная фаза Авдеевской наступательной операции началась еще до нового года, когда ВС РФ стали резко насыщать театр военных действий войсками, рассказал эксперт.
Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в совершенно правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии, добавил он.
"Если раньше он (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) был нам опасен, то теперь он стал нашим полезным идиотом. Пусть себе спокойно гуляет", - отметил Мощанский.
Можно сколько угодно ругать главкома ВСУ Александра Сырского, но он более академичен, чем бывший главком Валерий Залужный, который в основном занимался политикой и общей стратегией. Он не был замечен в непосредственном управлении войсками, отметил редактор.
Зато Сырский в советском стиле ведет оборонительную операцию. Его называют "мясником", но у него всего одна 47-я бригада, у которой периодически сгорает техника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
Роман Насонов интервью
Вчера, 06:52
Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесахМы сейчас должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" российских регионов. У нас есть там резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Они уже готовы в тылу для выполнения задач
 
НовостиАвдеевкаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийИлья МощанскийАлександр СырскийВСУДНРВалерий Залужный
 
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