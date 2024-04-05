Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону
Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Активная фаза Авдеевской наступательной операции началась еще до нового года, когда ВС РФ стали резко насыщать театр военных действий войсками, рассказал эксперт.
Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в совершенно правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии, добавил он.
"Если раньше он (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) был нам опасен, то теперь он стал нашим полезным идиотом. Пусть себе спокойно гуляет", - отметил Мощанский.
Зато Сырский в советском стиле ведет оборонительную операцию. Его называют "мясником", но у него всего одна 47-я бригада, у которой периодически сгорает техника, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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