https://ukraina.ru/20240405/1054297602.html

Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону

Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону - 05.04.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как "полезный идиот" Зеленский сдал Авдеевку, а Сырский "по-советски" держит оборону

Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T03:00

2024-04-05T03:00

2024-04-05T03:00

новости

авдеевка

россия

украина

владимир зеленский

илья мощанский

александр сырский

всу

днр

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/07/1053758291_230:0:2848:1473_1920x0_80_0_0_b29a06af408a042a1254d532baef0118.jpg

Активная фаза Авдеевской наступательной операции началась еще до нового года, когда ВС РФ стали резко насыщать театр военных действий войсками, рассказал эксперт.Российские войска одержали победу в Авдеевке за счет трехкратного превосходства в силах. Их ввели в бой в совершенно правильный момент, когда оборона ВСУ затрещала, а Зеленский занимался кадровыми перестановками в армии, добавил он.Можно сколько угодно ругать главкома ВСУ Александра Сырского, но он более академичен, чем бывший главком Валерий Залужный, который в основном занимался политикой и общей стратегией. Он не был замечен в непосредственном управлении войсками, отметил редактор.Зато Сырский в советском стиле ведет оборонительную операцию. Его называют "мясником", но у него всего одна 47-я бригада, у которой периодически сгорает техника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240404/1054279775.html

авдеевка

россия

украина

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, россия, украина, владимир зеленский, илья мощанский, александр сырский, всу, днр, валерий залужный