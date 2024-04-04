https://ukraina.ru/20240404/1054293919.html

Главное за ночь 4 апреля

Главное за ночь 4 апреля - 04.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 4 апреля

ВС РФ ночью наносили активные удары "Геранями" по Харькову и Харьковской области. Украина.ру, 04.04.2024

2024-04-04T08:03

2024-04-04T08:03

2024-04-04T08:07

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ВС РФ ночью наносили активные удары "Геранями" по Харькову и Харьковской области.Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Тульскую и Белгородскую области.Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС и НАТО взрывчатки иностранного производства и взрывателей в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на 2 месяца, - источник РИА Новости.Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, - замглавы МИД РФ Александр Грушко.Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы, - губернатор Вячеслав Гладков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, харьковская область, вячеслав гладков, нато, россия, кризис, регионы