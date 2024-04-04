Главное за ночь 4 апреля - 04.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 4 апреля
Главное за ночь 4 апреля - 04.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 4 апреля
ВС РФ ночью наносили активные удары "Геранями" по Харькову и Харьковской области. Украина.ру, 04.04.2024
2024-04-04T08:03
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россия
кризис
регионы
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ВС РФ ночью наносили активные удары "Геранями" по Харькову и Харьковской области.Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Тульскую и Белгородскую области.Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС и НАТО взрывчатки иностранного производства и взрывателей в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на 2 месяца, - источник РИА Новости.Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, - замглавы МИД РФ Александр Грушко.Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы, - губернатор Вячеслав Гладков.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, харьковская область, вячеслав гладков, нато, россия, кризис, регионы
Новости, Харьков, Харьковская область, Вячеслав Гладков, НАТО, Россия, кризис, регионы

Главное за ночь 4 апреля

08:03 04.04.2024 (обновлено: 08:07 04.04.2024)
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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ВС РФ ночью наносили активные удары "Геранями" по Харькову и Харьковской области.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Тульскую и Белгородскую области.
Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС и НАТО взрывчатки иностранного производства и взрывателей в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на 2 месяца, - источник РИА Новости.
Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, - замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы, - губернатор Вячеслав Гладков.
 
НовостиХарьковХарьковская областьВячеслав ГладковНАТОРоссиякризисрегионы
 
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Заголовок открываемого материала
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09:47"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля
09:00Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
08:28Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
08:03Главное за ночь 4 апреля
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