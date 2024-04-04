Главное за ночь 4 апреля
08:03 04.04.2024 (обновлено: 08:07 04.04.2024)
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
ВС РФ ночью наносили активные удары "Геранями" по Харькову и Харьковской области.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Тульскую и Белгородскую области.
Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС и НАТО взрывчатки иностранного производства и взрывателей в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на 2 месяца, - источник РИА Новости.
Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, - замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали в другие регионы, - губернатор Вячеслав Гладков.