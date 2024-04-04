https://ukraina.ru/20240404/1054292285.html

Дмитрий Выдрин о том, почему Голум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб

Дмитрий Выдрин о том, почему Голум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб - 04.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о том, почему Голум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб

Турция торгует не только беспилотниками или корветами. Она главный поставщик цветов на украинские военные кладбища. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2024-04-04T06:47

2024-04-04T06:47

2024-04-04T06:47

интервью

турция

россия

украина

эрдоган

дмитрий выдрин

мехмет шимшек

терроризм

крым

вооружение

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— Дмитрий Игнатьевич, вы как-то сравнили электорат государства с психологией восточной девушки. Дескать, те и те любят подарки. При этом прошлые реальные дары ценят меньше, чем призрачные обещания будущих. Если в этом аспекте рассмотреть результаты местных выборов в Турции, на которых партия Эрдогана потерпела поражение, что происходит? Это отсутствие благодарности у граждан или социальная инфантильность?— Мы с моим коллегой, знатоком Турции Саййидом Абдулазизом Юсупом как раз пытались найти ответ на этот вопрос. Пришли к простыми выводам. Во-первых, у многих турецких избирателей весьма коротка социальная память. То есть память на значимые социальные факты, изменения, тенденции. Уже никто из них не помнит, в каком по сути плачевном состоянии президент Эрдоган "принял страну".А во-вторых, власть сама укоротила эту память. Ведь последняя напрямую зависит от культуры. Культура — это в том числе и способность отслеживать причинно-следственные связи прошлого и настоящего.Нынешняя турецкая власть сделала исключительную ставку на развитие экономики. И убедила население, что только экономика — это наше все. Поэтому избиратели на местных выборах дали ей оценку именно по сиюминутным экономическим параметрам, которые в моменте, оказались не так блестящи, как та же власть обещала. Вот и всё!— Как на ситуацию повлияла связь турецкой оппозиции с западными партнерами?— Напрямую. Именно западные "партнеры" подсказали турецкой оппозиции сделать акцент на простейшие, фактически плотские факторы повседневного быта. Например, бесконечно "обсасывалась" тема подорожания более чем вдвое за год кумпира. Такое впечатление, что эту печеную горячую картошку перебросили прямо в белые руки министра финансов Мехмета Шимшека. А тот и не знал, что с ней делать.В общем власть поскользнулась на картофельной шелухе. Так бывает, когда принимаешь правила чужой игры, включая индикаторы неудачи, а не предлагаешь собственные критерии успеха.— Результаты местных выборов — это важно для Турции в глобальном плане? Например, после победы на них, оппозиция может свергнуть Эрдогана, о чем пишут некоторые смелые эксперты?— Президент Эрдоган имеет все возможности сохранить свою власть до 2028 года. То есть до истечения срока своих полномочий.Оппозиция может его свергнуть только антиконституционным путем. Например, майданом "печеной картошки". Чего, кстати говоря, нельзя исключить. Но, зная характер, этого лидера, в подобное верится с трудом.— Турция строит на Украине завод по производству беспилотников Baykar, делает корветы, передает 155-миллиметровые боеприпасы США для ВСУ. Вы как-то сказали и довольно точно, что Эрдоган торговец. Но ведь есть моменты, когда торговля превращается в "двурушничество". В России, которая вкладывает в Турцию большие деньги (строительство газового хаба, АЭС, российские туристы приносят стране миллиарды долларов), к Эрдогану меняется отношение. Что в итоге ждет Россию и Турцию? Хватит ли, по-вашему, у Москвы терпения закрывать глаза на все это?— Турция торгует не только беспилотниками или корветами. Мало кто знает, что она и главный поставщик цветов на украинские военные кладбища.Могильные цветы не пахнут, если за них хорошо платят. Что поделаешь, если есть страны, где прибыль "всему голова". Мы сами много лет исповедовали подобную философию. Да и сегодня, с трудом и кровью ее изживаем.Поэтому, рецепт один — не клеймить партнера за "двурушничество", а просто постоянно ему доказывать, что ты более выгодный и перспективный контрагент, чем другие.— У России в планах развивать Крым как курорт. А это значит — конкурировать с турками за место под солнцем для туристов. Как здесь будут договариваться страны?— Не надо ни с кем договариваться на счет наших интересов. Ну, конечно, кроме собственных граждан.Сегодня в Турции отдыхает чуть больше туристов (6 миллионов), чем в Крыму. Это их выбор. Но я хотел бы, чтобы Крым посещало чуть больше соотечественников, чем солнечную Анталию.Да, в Анталии лето в два раза длиннее. Значит, мы должны сделать набор наших услуг в два раза привлекательнее. Пока до этого, к сожалению, далековато.— Терроризм зародился в XIX веке. Но почему сегодня, когда весь мир держит курс на гуманизацию и либерализацию, терроризм остается востребованным инструментом для достижения политических целей?— Я бы сегодня говорил не о терроризме как о брутальном инструменте фанатичных группировок, сект, бандформирований. Это страшно, но преодолимо. Нужна только политическая воля, гражданская бдительность и профессионализм спецслужб.Я бы акцент сделал на противодействию террору — как страшному и подлому способу враждебных государств в их стремлении уничтожить, покарать наш народ. Фашисты не были террористами. Они были карателями и убийцами. И нам надо бы осознать в полной мере с каким масштабом зла мы столкнулись.— Как вы смотрите на отмену моратория на смертную казнь в России, чего требуют многие люди после теракта в "Крокусе"?— Тут не о чем спорить. Чем страшнее зло, тем круче должен быть ответ.— Кто победит в конфликте на Украине — очевидно. Сегодня многих людей больше волнуют послевоенные проблемы этой территории. Какие из них, на ваш взгляд, самые актуальные?— Знаете, недавно мне попался великолепный сайт Музея языков мира. Там анализируют вселенную Толкина в филологическом плане. В частности — объясняют почему Голум не ест лембас.Процитирую полностью."Голум не ест лембас по трем причинам. Причина первая: Голум давно не является хоббитом в привычном понимании. Кольцо искажает его, заставляет забыть прежние вкусы и пристрастия. Голум деградирует.Причина вторая: лембас имеет свойства, которые навредили Голуму даже если бы он остался нормальным хоббитом. Эльфийский хлеб сделан с особой "чистотой", он являет собой продукт эльфийской культуры.Голум, находящийся под влиянием Кольца, не может переносить такой "чистоты" и "света", он отвергает всё, что напоминает ему о его прежней жизни и о существах, свободных от Кольца.Причина третья: отказ Голума есть лембас можно рассматривать как символ его полного отчуждения от всего доброго и чистого в мире. Это подчеркивает трагедию его существования и служит контрастом для других персонажей, типа Сэма, которые, несмотря на все трудности, продолжают есть этот хлеб, сохраняя свою человечность.Отказ Голума есть эльфийский хлеб — это не просто каприз или странность персонажа. Это важный элемент, который помогает раскрыть его личность."Надеюсь, я никого не утомил этой длинной, но важной цитатой. Просто замените "Голума" на "украинца", "эльфийский хлеб" на "бородинский хлеб", "Кольцо" на "Запад". И вы многое поймете.Но у меня такое ощущение, что эта проблема решаема, и украинцы очень скоро вернут себе бородинский хлеб.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html

https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, турция, россия, украина, эрдоган, дмитрий выдрин, мехмет шимшек, терроризм, крым, вооружение