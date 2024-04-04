https://ukraina.ru/20240404/1054275028.html

"Старые и больные": эксперт о том, когда ВСУ поднимут бунт против утративших реальность тиранов в Киеве

"Старые и больные": эксперт о том, когда ВСУ поднимут бунт против утративших реальность тиранов в Киеве - 04.04.2024 Украина.ру

"Старые и больные": эксперт о том, когда ВСУ поднимут бунт против утративших реальность тиранов в Киеве

Призывная модель ВСУ по своим схемам и методам захвата "призывников" отвратительна и антигуманна и не приведет к укреплению боевого духа на полях сражений. Такая система способствует деморализации украинской армии, которая может восстать против своих тиранов в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин

2024-04-04T04:40

2024-04-04T04:40

2024-04-04T09:42

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Украинские офицеры жалуются, что призывники "стары, больны" и не хотят воевать, об этом на днях сообщило издание The New York Times. По их данным, из 200 украинских солдат, поступивших в одну из бригад, лишь 25 человек захотели идти на фронт.Призывная модель украинской армии скопирована с гитлеровских наставлений в период агонии верхушки фашистского режима перед его бесславным концом. Когда немецких подростков затаскивали в "гитлерюгенд", а стариков и инвалидов - в "фольксштурм", рассказал политолог.Она способствует деморализации украинской армии, которая однажды может поднять оружие против своих жестоких "насильников и тиранов", которые давно потеряли чувство реальности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054274262.html

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