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"Старые и больные": эксперт о том, когда ВСУ поднимут бунт против утративших реальность тиранов в Киеве
"Старые и больные": эксперт о том, когда ВСУ поднимут бунт против утративших реальность тиранов в Киеве - 04.04.2024 Украина.ру
"Старые и больные": эксперт о том, когда ВСУ поднимут бунт против утративших реальность тиранов в Киеве
Призывная модель ВСУ по своим схемам и методам захвата "призывников" отвратительна и антигуманна и не приведет к укреплению боевого духа на полях сражений. Такая система способствует деморализации украинской армии, которая может восстать против своих тиранов в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин
2024-04-04T04:40
2024-04-04T04:40
2024-04-04T09:42
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Украинские офицеры жалуются, что призывники "стары, больны" и не хотят воевать, об этом на днях сообщило издание The New York Times. По их данным, из 200 украинских солдат, поступивших в одну из бригад, лишь 25 человек захотели идти на фронт.Призывная модель украинской армии скопирована с гитлеровских наставлений в период агонии верхушки фашистского режима перед его бесславным концом. Когда немецких подростков затаскивали в "гитлерюгенд", а стариков и инвалидов - в "фольксштурм", рассказал политолог.Она способствует деморализации украинской армии, которая однажды может поднять оружие против своих жестоких "насильников и тиранов", которые давно потеряли чувство реальности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Козин: ВСУ восстанут, и тогда Россия сможет отнять у Антанты ее солдат читайте на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, ВСУ, Украина, украинская армия, мобилизация, киевский режим, ВОВ, Германия
"Старые и больные": эксперт о том, когда ВСУ поднимут бунт против утративших реальность тиранов в Киеве
04:40 04.04.2024 (обновлено: 09:42 04.04.2024)
Призывная модель ВСУ по своим схемам и методам захвата "призывников" отвратительна и антигуманна и не приведет к укреплению боевого духа на полях сражений. Такая система способствует деморализации украинской армии, которая может восстать против своих тиранов в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин